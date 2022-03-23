Пожилой мужчина похитил у оккупантов грузовик с оружием и патронами: "Дед, ты красавчик! При Ковпаке служил". ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Пожилой мужчина угнал у российских оккупантов грузовик с оружием и патронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое видео опубликовано в соцсети. Авторы публикации не упоминают обстоятельства того, как мужчине это удалось. На записи уже финальная часть "спецоперации" – наши бойцы осматривают грузовик и трофеи.
"Дед, ты красавчик! При Ковпаке должно быть служил", - говорит один из мужчин главному герою.
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Топ комментарии
+122 Larissa Kora 56c14f78
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+111 экзорцист
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+104 Ksenia VB
показать весь комментарий23.03.2022 15:29
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Пожалуйста, подождите...
там танкові дивізіє будуть щезати у лісах та болотах
- так кто же знал, что у них здесь 40 миллионов бандеровцев.
Дотримання жорсткої ієрархії військовими РФ програє децентралізації, що притаманна українським захисникам.
Це докорінно змінює хід бойових дій. Російська армія є занадто вертикально інтегрованою: бійці та командири на місцях нічого не роблять, доки не отримають наказ.
"Країна ніколи не воювала і в них ця оборона існує теоретично, а ми вже набуваємо бойовий досвід. Думаю, що у майбутньому це буде основою побудови нашої концепції національної безпеки України. [Модель] показала найбільшу ефективність, тому що коли воює населення, народ, нація, її перемогти неможливо. Коли стріляє по противнику кожний кущ, кожне вікно, то успіху в такій країні противник ніколи мати не буде".
Українська армія продемонструвала децентралізацію, а часом це схоже на махновщину, коли звичайні люди відловлюють окупантів, а поруч з ним працюють тероборона, СБУ, ЗСУ чи інші. Така низова ініціатива є однією з найбільших переваг України.
Діду наш Махно!
....."
От так дідо!
Главное не возраст - главное сила духа !
На відміну від Бугари, не дременув у тил, а окошився у лісах, тероризуючи населення. Німців тут мало, тому люди на їхню помогу й не сподіваються, конокраду ж привільно, залякані ним селяни повинні гнати для його бандитів горілку і всіляко обслуговувати, обшивати й прати...
...Зайшли в землянку, вириту під гору. Всередині тепло і затишно, принаймні нам так здалося, бо за кілька діб топтання по Спадщанському лісі, до кісток промерзли. Я відразу впізнав Ковпака, невеличкий барилкуватий дідок, від якого тхне горілкою, сечею і чимось кислим.
Я простягнув йому партквиток, який до цього ховав у підборі. Він довго вивчав біля гасової лампи, мені подумалося, що конокрад читає по складах. Потім, посміхнувшись беззубим ротом, простягнув руку.
Перше враження від Ковпака неприємне; старий невіглас, який речення не спроможний мовити без матюка, використовуючи кацапські «***» та «єдріть мать». Типовий «батя», як називало його оточення. «Батя» кримінальників та п'яниць.
https://history.sumy.ua/research/article/449-arkadijpovazhnijqspovidpartizanaq.html
Слава Украине!