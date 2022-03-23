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Беларусь (7524) война (46763)

"Думаем, сука, как не попасть в эту #баную п#здорезку! Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили все к х#ям бросать", - белорусский военный. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Часть белорусских военных намерена сдаться сразу после перехода украинской границы в том случае, если армия РБ перейдет украинскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют телефонные разговоры с белорусскими военными.

"Бл#дь, та мы в ах#е вообще. Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили, что после перехода все к х#ям бросать и идти. Так, куда бл#дь? Как? Нас бл#дь артой раскатают и не посмотрят нах#й!", - говорит белорус.

Также читайте: Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ

"Да какое вознаграждение, бл#дь! Мы сейчас думаем вообще, сука, как пушечным мясом не стать и в эту #баную п#здорезку не попасть, сука, мясорубку! Мы за#бались 200-х считать, которые через границу проходят! Вознаграждение, бл#дь! Лучше таракана нашего #боните!", - реагирует он на информацию о вознаграждении в случае передачи украинцам военной техники.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также: Россия предлагает белорусам $1000-1500 за выполнение "специальных заданий", - ГУР Минобороны
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Топ комментарии
+71
Не стройте иллюзий, что это говно не хочет убивать украинцев. Просто оно обосралось, когда увидело корованы дохлых калдырок, грушников и прочей хваленой илитки хрюсской армии. Мне неприятно это писать, но мы(я беларус) в большинстве своем терпилы и сцыкуны. Если бы вас, украинцев, можно было безнаказанно расстреливать, как казахов, то "наши" выплятки бежали бы в атаку впереди кацапов.
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23.03.2022 16:54
+59
Молодці наши СБУшники, красиво работают. Успехов вам, ребята ! Слава Украине !!!
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23.03.2022 16:52
+46
Белорусы будут полными кретинами, если попрутся в Украину умирать. Здохнуть за интересы даже не своей страны, здохнуть только потому, что какой-то усатый хрен решил вылизать дупу шизофренику с манией величия, что может быть хуже?
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23.03.2022 16:57
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придумайте протокол сдачи в плен и опубликуйте.
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23.03.2022 17:01 Ответить
Да нельзя это делать публично.Все должно выглядить естественно. У сябров тоже ватники есть,сольют кацапам всю инфу.
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23.03.2022 17:15 Ответить
тоді кацапи їх завалять і до нас ніхто звідтам не прийде
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23.03.2022 17:37 Ответить
В ТГ уже выложили.
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23.03.2022 18:16 Ответить
Во время марша, танк или артустановка, - дуло развернуть назад, тоже для БМП или БТР. Общепринятый военный знак для группы солдат - это стрелковое, воткнутое в землю штыком.
Ну и белую тряпку никто не отменял.
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23.03.2022 17:01 Ответить
дрг очень любят белые тряпки
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23.03.2022 19:19 Ответить
Курінний отаман Очевиденко підказує оптимальний варіант. Розвертайте зброю на 180° і виносьте нахій Таргана. Зараз унікальне вікно можливостей, яке може не повторитися!
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23.03.2022 17:05 Ответить
там праблемка, што маскалёў у разы больш, і ваяваць нашыя ня ўмеюць
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23.03.2022 17:13 Ответить
Так руссня тоже, могут только алеппо авиацией крошить, устройте им брестсткую резню, используйте фантазию. Это ваша страна и ваше будущее. Мы выбориваем право строить свое, у вас тоже есть и право и возможность, пока руссня не бдительна
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23.03.2022 17:50 Ответить
З мови зняли (😁) - хотів написати, що із 🐷🐕 вояки не айс.
А щодо невміння біларусів воювати - так українці до 2014 року теж не мали якогось особливого воєнного досвіду. Утім ось воно як склалося - стали чи не найпершою армією світу.
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23.03.2022 21:29 Ответить
З "мови" зняли кажете, то тролінг такий?
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24.03.2022 13:19 Ответить
Гуглимо "підлога країни" (це вже класичний мем)
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24.03.2022 15:02 Ответить
Вчіться! Як треба захищати свою БАТЬКІВЩИНУ!!!
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24.03.2022 16:32 Ответить
Друзі , ну йо-ма-йо, ну ці всі "заходи" повинні проводитись тихо, без огласки, ПОПЕРЕДНЬО!
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23.03.2022 17:06 Ответить
Зачем? Вы считаете, что их всех реально обзвонить? Тут два в одном) Они убеждаются, что мы реально о них все знаем и что это не подстава, и об этом узнают те, которым не дозвонились) А там сарафанное радио дальше работает)
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24.03.2022 01:02 Ответить
Какого хрена в Украине сдаватся? Тут и так своих проблем хватает. Вы бы у себя порядок лучше навели чем в Украине отсиживатся.
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23.03.2022 17:15 Ответить
Да, таракана епануть хорошая идея.
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23.03.2022 17:16 Ответить
Так чого думати?
Розвернутися та марш-кидком на Мінськ!
Зкинути Таргана, перерізати КГБ і вийти з альянсу з Рашкою.
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23.03.2022 17:20 Ответить
Молодці! Дуже багато серед білорусів є нормальні чуваки, багато - самі не знають шо хочуть, і ше є зкацаплені 20% які і так сцять і хочуть дома сидіти. Так і треба з ними говорити щоб здавались як нема звалу.
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23.03.2022 17:21 Ответить
Все гарно, але три дзінка чоловікам на одне ім'я Сергей дещо ставять під сумнів наявність точної бази персональних данних білоруських військових
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23.03.2022 17:28 Ответить
Дістали список військових - прізвище, ім'я. Дістали базу телефонів, теж з прізвищами та іменами. Далі треба просто брати і дзвонити, тезки часто трапляються.
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23.03.2022 18:22 Ответить
По популярности мужских имён в Беларуси имя "Сергей" не входит даже в двадцатку. Здесь куда ни плюнь - попадёшь в Никиту, Матвея, Даню, Макса, Сашу, Глеба, Егора, Ивана, Илью, Валеру и пр...
А тут одни Сергеи... Странно, однако...
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23.03.2022 21:43 Ответить
Блин ну они там конечно инфмантильные, что в кацапии, что в бульбингеме. увидели что Украинцы альфа-самцы нынче, и ссыканули, и просят нас альфа-самцов их ссыкунов сраных освободить от их диктаторов, ну это конечно с одной стороны приятно и тешит наше ЧСВ, ведь мы наименее упоротые и Slaveян, а с другой - А ХУ ХУ НЕ ХО ХО, умирать должны украинцы, города стирают украинцам. А ЖИТЬ ХОРОШО за нас счет планируют и русня и бульбаши - ну не ****** ли?
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23.03.2022 17:28 Ответить
Ви не повірите, у коментах на Тишлангу окремі кацапи вже пишуть "скорее бы хохлы-т пришли, освободили нас от пыни и устроили нам кучерявую житуху как в гейропе".
Мразотності й підлості кацапні немає дна. Це ж треба, яке ох*євше бидло. Треба їм влаштувати "європейське життя", як свого часу в Аушвіці, Майданеку та Дахау 💀💀💀 Arbeit Macht Frei, motherfuckers!
...
(хоча який із них "арбайт"?)
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23.03.2022 17:42 Ответить
И ещё молдаване ждут когда украинская армия раздолбит орков чтоб потом спокойно решить вопрос Приднестровья.
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23.03.2022 18:10 Ответить
Це точно. Війна України з Білоруссю асолютно неприродна річ. Історично українські і білоруські землі завжди були одною державою. По обидва боки штучного кордону живуть одні й ті ж поліщуки-древляне. Потрібно створювати умови переходу білоруських підрозділів на українский бік і формування спільних добробатів для усунення ординського війська з території Білорусі.
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23.03.2022 17:30 Ответить
Скажить білорусам що вони, якщо підуть воювати проти України то вони воюють за хотелкі путлера.
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23.03.2022 17:32 Ответить
В плен не брать
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23.03.2022 17:38 Ответить
Как то уж очень примитивно и сомнительно.
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23.03.2022 17:40 Ответить
А шо там мав Джеймс Бонд прилетіти і особисто кожному білоруському воякові проводити інструктаж?
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23.03.2022 18:24 Ответить
Belorusi, vam na paljcah pokazivatj nado? Arestuitje rossijskih vojennih v Belarusi. Kto soprotivljajetsja, umnozitje na nolj. Neitralizuitje vash OMON in vertuhajev. I arestuitje Luku, razumeetsja. Potom derzjitje granicu s Rossijei i pomogaitje Ukrainje. Toljko tak vi spasitjesj ot pozora v etoi vojne. Vash til iz Kaliningrada NATO prikrojet.
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23.03.2022 17:41 Ответить
Совершенно верно, не будьте пособниками рашистов.

Как вы дожили, что разрешили рашистам убивать братьев соседей с территории своей страны.
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23.03.2022 22:14 Ответить
Кстати херово продумана сдача в плен. И вознаграждение по конченому. И цены конченые. В общем если бы нормально все это организовали, но можно было бы армию белорашки и пол москальской сразу обезвредить.

А сейчас тотальний ппц. Чувак только ОДИН танк сдал и ему сказали что выплата и гражданство после завершения войны. Никаких пропагандистских видео про него даже и не сняли. По баблу за танк 10к зелени епт.

Дебилы. Дайте 100к зелени. Половину тут же в ту же секунду на руки сразу. Паспорт украинский в зубы. Раскрутите по всем каналам как он пивко попивает и сдался и живой. Гебельса на вас нету епт...
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23.03.2022 17:42 Ответить
Ну во первых сто тысяч за предательство это дофига, а что до украинского гражданства то хер ему по самые гланды, максимум вид на жительство.
В остальном да, пиара маловато.
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23.03.2022 18:13 Ответить
Имелось ввиду ж технику. В данном примере за танк. За предательство можно 5к накинуть и все.

Вот Европа передала Украине 1 млрд євро на вооружение. И так коменты разрядились типа "Это нам на 1 день войны!". Што ? С таким ценником, как я написал за 1млрд можно купить все танки которые есть у США )) И еще останется. Если без техники то по 5к хватило б на всю армию у границ.

Но главное не это. Главное что пиара нет, и черти даже не знают об этой опции...
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23.03.2022 18:33 Ответить
Несете что зря.
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23.03.2022 19:04 Ответить
Если снимать такие видео, будет меньше желающих сдаваться. Пропаганда объявит парня изменником родины, ФСБ-шники будут пытать его родственников, вот это всё.

А сейчас, с точки зрения РФ этот парень ничем не отличается от всех остальных пленных. Даже если он зачем-то захочет после войны обратно в РФ, может сказать что он вышел с танка пописать, в танк прилетел Javelin и сжёг танк дотла как сотни других таких же, потом плутал 3 дня по лесам, а потом его окружил отряд Азова и взял в плен.
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23.03.2022 19:00 Ответить
предлагали лям за самолет.много сдалі?
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23.03.2022 20:26 Ответить
таракана їм й*обнути

А ВІКНА ВАМ НЕ ПОМИТИ?

ушльопки
самі аншлюсилися без бою під лукою а тепер їм важко його самім вальнути

аншлюхи путятінські
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23.03.2022 17:46 Ответить
Бульбаши смотрим последнее видео Аркадия Бобченко ‼️
Он пошагово всё объяснил ......
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23.03.2022 17:52 Ответить
https://youtu.be/Pc8EwrJN6Ds
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23.03.2022 17:54 Ответить
Нас бл#дь артой раскатают и не посмотрят нах#й!", - каже білорус.

А этот белорус имеет мозги....даже не скажешь что гасил или не поддерживал протест...где же раньше были ваши мозги...когда Московскому царю отдавали свою страну?
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23.03.2022 17:55 Ответить
Эти могли и не гонять. В Бресте десантно штурмовая часть в Витебске воздушно десантная. В РБ
финансировались в основном внутренние войска считается, что самые обеспеченые это внурение войска. У них подчинение мвд. У этих подчинение мин обороны.
Для разгона протестов всегда используется вв и омон
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23.03.2022 21:22 Ответить
Х...ня якась
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23.03.2022 18:01 Ответить
У Росії заявили, що на їхню територію буцімто прилетіли снаряди з України. В РНБО наголосили, що це - чергова провокація держави-агресорки.
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23.03.2022 18:03 Ответить
в Бєлгородській області
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23.03.2022 18:04 Ответить
І шо, якось похер уже, що вони зроблять - нападуть!? Навіщо цю тему розкручувати!
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23.03.2022 18:26 Ответить
БелорусьІ не разчехляя пушек, под бельІм флагом заходите и сразу вьІстаривайтесь. Придут украинские военньІе и вместе поедете к месту дислокации, Там разоружитесь и будете ждать конца войньІ. Может сльіШали есмть такое понятие интернированньІе? А хотите давайте вместе в нами гнать на х... орду, а потом гоните на х... своего усатого ублюдка.
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23.03.2022 18:10 Ответить
все очень просто для Белорусов - развернуть колонны и идти на Минск, идти ******* рашистов.
Если этого не происходит - вся это болтовня о нежелании, фейк.
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23.03.2022 18:18 Ответить
Є Біблейська Соломонова мудрість "Краще бути живою собакою, ніж мертвим левом"! Згадую шкільну программу, то здається 1648-1654 роки називаєть "Українсько-Білоруська визвольна війна!", так що все по спіралі!
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23.03.2022 18:25 Ответить
а снести гебню с мусорьем и повесить луку с коленькой не судьба? терпилы позорные
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23.03.2022 18:30 Ответить
Почему беларуская армия не может поднять мятеж и двинуться на Минск ? Что мешает ? Что впереди, что сзади- смерть. Тогда какая разница ? Впереди - бесславная позорная гарантированная смерть. Позади- слава освободителей от диктатора и оккупантов. Если беларусы выберут второй вариант, то заслужат славу и честь при любом исходе мятежа.
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23.03.2022 18:45 Ответить
Мешает прокацапское офицерье и воспитание.
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23.03.2022 19:05 Ответить
Тому що їх "армія" така ж - як і самі білоруси: СЛЮНТЯЇ і ТЕРПИЛИ.
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23.03.2022 19:12 Ответить
Один сказав- краще вбийте нашого тараканів.
Самі не можуть
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23.03.2022 22:20 Ответить
Таракан*
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23.03.2022 22:20 Ответить
От курва!
Вигнали януковоща, а тепер, ще й вусатого таракана з бункерним пацюком виганяти?
Білоруси з росіянами нічого самі не хочуть робити!
Все на українців сподіваються.
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23.03.2022 19:02 Ответить
********** рулит !
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23.03.2022 19:05 Ответить
класно, видно почерк роботи гру від Бурби
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23.03.2022 19:11 Ответить
"Лучше таракана нашего #боните!". - А чого ж вони самі свого таргана не "приберуть"?
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23.03.2022 19:11 Ответить
Ще рекламні щити з МЕРТВОЮ КАЦАПНЕЮ та ПОКРОШЕНОЮ ТЕХНІКОЮ можна розміщати на дорогах по кордоні, де буде йти білоруські колони...
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23.03.2022 19:12 Ответить
Тут треба дуже розумно повестися з білорусами

..Бо хітровиїпані кацапи, сплять і бачать, як розсварити українців та білорусів.... спецом натягують бульбашів, на цю бійню....
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23.03.2022 19:20 Ответить
Все в порядке. Армия ждет получения оружия и боеприпасов. Скоро вольются в роту Калиновского и образуют отдельный белоруский батальен воюющий за свободу Украины. Срочники в большей мере вообще отказываются. Офицеры боятся что будут убиты личным составом при переходе границы Украины и жалуют ся в генштаб.
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23.03.2022 19:42 Ответить
парни белорусы, все просто , у вас оружие , техника , знание расположения войск и командиров, поднимаете бунт в одной из частей, убираете командира , кидаете клич по местным, инфу сливаете в тырнет, начинаете движение в сторону Минска, вас поддержат другие части и местное население , дальше пойдет как снежный ком , вас будут миллионы через 2 дня , а с такой массой ни какой омон не справится, и плюс у вас оружие и техника, лучше быть героем - освободителем своей страны, чем удобрением в полях на чужбине , это шанс войти в историю на века , и спасти от позора и смерти не только себя , но и миллионы граждан Белоруссии . Не тупите , не упустите этот шанс , у вас даже командиры не хотят воевать , и ваш таракан вам только спасибо скажет, у него отмазка будет перед путиным, ДЕЙСТВУЙТЕ !!!!!!
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23.03.2022 19:49 Ответить
Кріпосні ***** в 200му образі, ось, що чекає на білорусів-окупантів в Україні !!!
За чим прийдуть, смерть і отримають!!
Ніколку від самозванця попереду най поставлять!!
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23.03.2022 21:09 Ответить
Якщо бульбаші наважаться зі своєю мізерною армією переступити український кордон зі зброєю... Українці вб"ють всіх білоруських вояк, а потім українці захоплять Білорусь!
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23.03.2022 21:23 Ответить
А нах вона нам потрібна?
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23.03.2022 22:08 Ответить
ПОРАДИ ДЛЯ НОВОБРАНЦІВ АТО ВІД ПРОФЕСІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ

Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!

ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.

1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.

Пам'ятайте про це.

16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт
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23.03.2022 22:28 Ответить
Jag gillar detta från svergie lite komedi men mycket viktiga detaljer
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23.03.2022 23:51 Ответить
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23.03.2022 22:42 Ответить
I JUST WANT TO LET EVERYONE KNOW ... THAT IN SWEDEN THE UNEMPLOYED GET MORE MONEY THEN PULTERs ARMY AND ALL OF UR ARMYS, SHOULDNT YOU TRY TO GIVE EVERYTHING TO US THEN THEN U CAN SIT HOME WATCH FUSSSBAAAL DRINK BEEEER AND STILL HAVE MORE MONEY. EITHER WERE ALIENS OR SOME PEOPLE WERE JUST BORN DIFFRENT LET SAY
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24.03.2022 00:21 Ответить
THY DIDNT LET ME TYP BEER LIKE HEINIKEN YEAH CARLSBERG
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24.03.2022 00:22 Ответить
белоруские вояки - ми сами не знаем что делать. нас артой накроют, ми нехотим, убейте нашего таракана - а сами? А САМИ? Макс на что способны - снять бувь когда становятся на скамейку(потому что жарко и резина жжет, а не из культурности) и волать уходи! ВСЕ!
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24.03.2022 09:24 Ответить
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