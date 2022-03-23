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Над зданием посольства РФ в Варшаве второй день наблюдается дым, - СМИ. ВИДЕО
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В среду, 23 марта, над зданием, в котором размещается посольство Российской Федерации в Республике Польша, клубится дым.
Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.
"В посольстве России в Польше прямо сейчас наблюдают дым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вчера информационный ресурс OSINTdefender также сообщал о дыме над зданием посольства РФ в Варшаве.
"Это может быть признаком того, что российские дипломаты по каким-либо причинам готовятся покинуть страну", – говорилось в сообщении.
Также высказывалось предположение, что российские дипломаты сжигают документы, как это было сделано в посольстве РФ в Киеве перед вторжением 24 февраля.
Топ комментарии
+26 Дмитрий Чувпило dd3e4a4e
показать весь комментарий23.03.2022 18:20
+23 Gyro
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+18 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий23.03.2022 18:22
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Разве что жертв будет ОЧЕНЬ много. А если не очень много - наложат дополнительные санкции и будут дальше мониторить ситуацию((
Хм...ну-ну...
Метод Салямі- робити маленькі кроки і дивитись на наслідки. Як і Гітлер, ***** відчуває беззубість Заходу та безкарність своїх вчинків. Країнам Балтії також приготуватись.
Може рогаті там вчаділи
Видя импотенцию высшего руководства США и продажность такового в крупнейших европейских странах (Шольц, Макрон), Дуда не рискнёт воевать против кацапов без 100% поддержки от НАТО, а из НАТО наперегонки уже ему перезвонили и сказали не злить карликовую макаку.
Потому по Польше никто не ударит и вообще по странам НАТО никаких ударов не будет. Там, где это рискованно для ***** (если ударить по США - даже ссыкливость Байдена не спасёт паРашу от массированного ответа), он и сам не ударит. А там, где это рискованно для стран послабее - им перезвонят из стран посильнее (которые тоже в НАТО, конечно) и настоятельно порекомендуют сделать всё, как хочет лилипутин. Всё, как со сраными истребителями.
Тут США и Великобритании надо очень крепко призадуматься и параллельно с НАТО создать альянс с реальными единомышленниками, которые готовы воевать друг за друга против любой ядерной страны, включая паРашу и Китай, а не виляют жопами из стороны в сторону, как шлюхи.
Спи, НАТО, спи...