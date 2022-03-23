Над зданием посольства РФ в Варшаве второй день наблюдается дым, - СМИ. ВИДЕО

В среду, 23 марта, над зданием, в котором размещается посольство Российской Федерации в Республике Польша, клубится дым.

Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

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"В посольстве России в Польше прямо сейчас наблюдают дым", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вчера информационный ресурс OSINTdefender также сообщал о дыме над зданием посольства РФ в Варшаве.

"Это может быть признаком того, что российские дипломаты по каким-либо причинам готовятся покинуть страну", – говорилось в сообщении.

Также высказывалось предположение, что российские дипломаты сжигают документы, как это было сделано в посольстве РФ в Киеве перед вторжением 24 февраля.