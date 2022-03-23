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Над зданием посольства РФ в Варшаве второй день наблюдается дым, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В среду, 23 марта, над зданием, в котором размещается посольство Российской Федерации в Республике Польша, клубится дым.

Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

"В посольстве России в Польше прямо сейчас наблюдают дым", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вчера информационный ресурс OSINTdefender также сообщал о дыме над зданием посольства РФ в Варшаве.

"Это может быть признаком того, что российские дипломаты по каким-либо причинам готовятся покинуть страну", – говорилось в сообщении.

Также высказывалось предположение, что российские дипломаты сжигают документы, как это было сделано в посольстве РФ в Киеве перед вторжением 24 февраля.

Над зданием посольства РФ в Варшаве второй день наблюдается дым, - СМИ 01
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Топ комментарии
+26
Палять план окупації Польщі ..
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23.03.2022 18:20
+23
Палають пукани кацапських дипломатів...)))
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23.03.2022 18:20
+18
Это просто такой дикарский способ оказать давление. В реальность нанесения ядерного удара по стране НАТО может поверить только тупое русское стадо.
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23.03.2022 18:22
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Палять план окупації Польщі ..
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23.03.2022 18:20 Ответить
ДА!!!... Белый план.
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23.03.2022 18:22 Ответить
Палають пукани кацапських дипломатів...)))
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23.03.2022 18:20 Ответить
Може це бурятські шамани камлають? Викликають духа шойгу?
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23.03.2022 18:21 Ответить
дивлячись на іх віру в містику..до того вони палили верблюдів...жінки якісь з братства відьом проводили обряд за перемогу )(уйла..а потім приносили в жертву на передодні війни, орла десь в Тайзі...то це вже не видається дивним...Адольф теж вважав себе реєнкарнацією когось там ы Гімлер теж..проводили обряди в замку Вевельсбург та було засновано Аненербе"наслідство предків" теж саме говорять в рашці---скрєпний народ...глубінний народ..половці і пічінегі...і так далі..схожість просто один в один
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23.03.2022 18:33 Ответить
А может им, отопление отключили?
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23.03.2022 18:21 Ответить
Во -во, у бідних кацапів газ закінчився, перейшли на папір
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23.03.2022 18:36 Ответить
...на рублі,так дешевше.
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23.03.2022 18:57 Ответить
Хотіли рос.рублями за комуналку полякам заплатити. То поляки відключили 🙂
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23.03.2022 19:08 Ответить
Вызвать пожарку с Украины ,наши хлопцы разберутся ..
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23.03.2022 18:22 Ответить
Это просто такой дикарский способ оказать давление. В реальность нанесения ядерного удара по стране НАТО может поверить только тупое русское стадо.
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23.03.2022 18:22 Ответить
Месяц назад все так же говорили о нападении на Украину. Ничему жизнь не учит...
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23.03.2022 18:23 Ответить
Ядерный удар по стране НАТО означает 3,14Zдец московии. И вовсе необязательно означает вселенский ядерный апокалипс. Тактические ядерные заряды малой мощности уже есть на Томагавках, для точечных ударов.
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23.03.2022 18:26 Ответить
Ну это если московия ударит по стране, имеющей такие заряды. А если по Польше или Литве? То тогда будет разве что озабоченность малой мощности, и еще немного обеспокоенности. В нато уже никто не верит.
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23.03.2022 18:47 Ответить
Ты ге поав, Если применить по литве, то где гарантии что не применить по сша, поэтому ответ будет, у меня сомнения что ЯО у русских в хорощем состоянии, учитывая общую деградацию.
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23.03.2022 19:15 Ответить
Вот когда по США будет - тогда США и ответят.

Разве что жертв будет ОЧЕНЬ много. А если не очень много - наложат дополнительные санкции и будут дальше мониторить ситуацию((
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23.03.2022 19:23 Ответить
Тобто? Усі західні союзники попереджали про напад, і лише тупорилі дегенерати з Банкової не вірили!
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23.03.2022 18:46 Ответить
Jesli uze budet jaderni udar,avtomatyceski idiot udar po raske v tu ze sekundu po moskve i drugim objektam,tut netu problem eto zdelat
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23.03.2022 18:42 Ответить
Америка имела 4 года с 1945 по 1949-й, чтобы нанести обезглавливающий удар по Москве. Чтобы вернуть Сталину чувство реальности. Пожалели этих животных, а теперь - полюбуйтесь, чем обернулся гуманизм.
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23.03.2022 20:00 Ответить
а с чего вдруг 4 года?
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23.03.2022 20:19 Ответить
)(уйло сказав шаманити
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23.03.2022 18:22 Ответить
Папу вибирають!
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23.03.2022 18:22 Ответить
Доллары и Евро палят,экономическая диверсия.😁.Станет меньше долларов и евро,тогда рубль подымится.
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23.03.2022 18:31 Ответить
Мамкин финансист? Наоборот, чем меньше валюты на рынке - тем глубже упадет рубль
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23.03.2022 19:25 Ответить
В папи білий дим, а тут чорний...сатаністи бо
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23.03.2022 18:51 Ответить
На Польщу нападуть????
Хм...ну-ну...
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23.03.2022 18:23 Ответить
Че-то злое курят
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23.03.2022 18:23 Ответить
дым чёрный. выборы нового пахана не состоялись )
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23.03.2022 18:23 Ответить
будуть Польшу бомбити
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23.03.2022 18:23 Ответить
100%
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23.03.2022 19:05 Ответить
Печку топят дровами - что не ясно?
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23.03.2022 18:23 Ответить
Їм відключили опалення і не більше того. А вдносно рузького вилічія, та забийти на нього, його немає і не було, це просто міф.
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23.03.2022 19:36 Ответить
вони жадають уваги
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23.03.2022 18:23 Ответить
Кацапские дебилы,не могут нормально жить среди людей.Поэтому, русский Мордор должен быть разрушен.
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23.03.2022 18:25 Ответить
Українці шуткують. Викликає бункерне ***** ******** шайгу до себе і питає на рахунок кількості українських танків. Той відповідає - 350. А скільки залишилось на зараз. 450 відповідає *******. Как такое может быть. Может, мы не учли возможности цыган и фермеров.
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23.03.2022 18:28 Ответить
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23.03.2022 18:40 Ответить
Палять тіло одного з дипломатів,який не хотів війни
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23.03.2022 18:29 Ответить
знищують документацію, ну або шашлик жарять
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23.03.2022 18:29 Ответить
в 2014 в Києві в дворі посольства теж палили
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23.03.2022 18:30 Ответить
Горіла сосна, палала......
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23.03.2022 18:30 Ответить
Є інфа, що польських дипломатів попередили про наслідки військової допомоги Україні- удар по воєнних об'єктах Польщі. Кацапські дипломати на низькому старті звалювати з Варшави. ***** навряд чи зупиниться, бо аналогічні події відбувались у 30-40хх роках 20ст. і Гітлер діяв аналогічно.
Метод Салямі- робити маленькі кроки і дивитись на наслідки. Як і Гітлер, ***** відчуває беззубість Заходу та безкарність своїх вчинків. Країнам Балтії також приготуватись.
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23.03.2022 18:32 Ответить
Дипломати вони ж розвідники палять документацію і всіляки папери. В Київі як палили до вторгнення в Укроїну?
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23.03.2022 18:36 Ответить
Польша будет использовать те 20 истребителей, которые Украине не отдала. Мы еще будем Польшу защищать, помяните мое слово.
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23.03.2022 18:37 Ответить
Так уже опровергли.
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23.03.2022 18:39 Ответить
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23.03.2022 18:39 Ответить
Знищуть сліди діяльності дипломатичної діяльності - явки, паролі, шифри, особисті справи. Як в кіно
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23.03.2022 18:42 Ответить
А говорили вчера что фейк
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23.03.2022 18:42 Ответить
Tak v polnom servjeze gotovitsja k sdachi Kaliningrada i Tiraspolja.
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23.03.2022 18:48 Ответить
Благодатный Огонь скоро и на раССею пойдёт..
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23.03.2022 18:49 Ответить
В когось димить вже?
Може рогаті там вчаділи
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23.03.2022 18:50 Ответить
Польша высылает 45 дипломатов-агентов кацапии, вот они зачищают следы.
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23.03.2022 18:54 Ответить
Польша поумерит пыл по поводу миротворцев, заявит завтра о том, что не пропустит серьёзное вооружение для Украины через свою территорию и никто их там не будет бомбить.

Видя импотенцию высшего руководства США и продажность такового в крупнейших европейских странах (Шольц, Макрон), Дуда не рискнёт воевать против кацапов без 100% поддержки от НАТО, а из НАТО наперегонки уже ему перезвонили и сказали не злить карликовую макаку.

Потому по Польше никто не ударит и вообще по странам НАТО никаких ударов не будет. Там, где это рискованно для ***** (если ударить по США - даже ссыкливость Байдена не спасёт паРашу от массированного ответа), он и сам не ударит. А там, где это рискованно для стран послабее - им перезвонят из стран посильнее (которые тоже в НАТО, конечно) и настоятельно порекомендуют сделать всё, как хочет лилипутин. Всё, как со сраными истребителями.

Тут США и Великобритании надо очень крепко призадуматься и параллельно с НАТО создать альянс с реальными единомышленниками, которые готовы воевать друг за друга против любой ядерной страны, включая паРашу и Китай, а не виляют жопами из стороны в сторону, как шлюхи.
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23.03.2022 18:59 Ответить
Запрацював крематорій.
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23.03.2022 19:00 Ответить
Авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» заплив у Віслу.
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23.03.2022 19:04 Ответить
Избирали нового президента. Неудача...
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23.03.2022 19:10 Ответить
Топят печи лаптями блдь
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23.03.2022 19:13 Ответить
Последние травки курять
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23.03.2022 19:16 Ответить
Значит, скоро уедут дипломаты. А там...

Спи, НАТО, спи...
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23.03.2022 19:26 Ответить
бункерный дал команду эвакуация...
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23.03.2022 19:35 Ответить
 
 