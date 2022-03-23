"Когда не с чем сравнить, то считаешь, что все хорошо. Главное уничтожить тех, кто знал старые времена", – бизнесмен Потапенко о перспективах жизни в РФ. ВIДЕО
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Вскоре модель существования России будет идентична Советскому Союзу, существованию за железным занавесом, в экономическом вакууме.
Такое мнение высказал российский бизнесмен и экономист Дмитрий Потапенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия идет на дно цивилизационного колодца, народ будет питаться подножным кормом, как в 80-е. Если не с чем сравнить, то считаешь, что все хорошо. Главное уничтожить тех, кто знал старые времена", - прогнозирует Потапенко, комментируя последствия действий российской власти.
Топ комментарии
+11 Alex K 8d0b77c0
показать весь комментарий23.03.2022 19:19
+8 Ksenia VB
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+6 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий23.03.2022 19:16
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І поступово одне гетто за іншим буде під гавкотіння вівчарок завантажуватися у товарні вагіни - і довгими ешелонами в один кінець. Туди, де газова камера і крематорій.
...ну ви зрозуміли. Перший тост за холокост!