"Когда не с чем сравнить, то считаешь, что все хорошо. Главное уничтожить тех, кто знал старые времена", – бизнесмен Потапенко о перспективах жизни в РФ. ВIДЕО

Вскоре модель существования России будет идентична Советскому Союзу, существованию за железным занавесом, в экономическом вакууме.

Такое мнение высказал российский бизнесмен и экономист Дмитрий Потапенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия идет на дно цивилизационного колодца, народ будет питаться подножным кормом, как в 80-е. Если не с чем сравнить, то считаешь, что все хорошо. Главное уничтожить тех, кто знал старые времена", - прогнозирует Потапенко, комментируя последствия действий российской власти.

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