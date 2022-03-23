РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15584 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Санкции против России
14 547 19
война (46795) Россия (91269) экономика (3831)

"Когда не с чем сравнить, то считаешь, что все хорошо. Главное уничтожить тех, кто знал старые времена", – бизнесмен Потапенко о перспективах жизни в РФ. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вскоре модель существования России будет идентична Советскому Союзу, существованию за железным занавесом, в экономическом вакууме.

Такое мнение высказал российский бизнесмен и экономист Дмитрий Потапенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия идет на дно цивилизационного колодца, народ будет питаться подножным кормом, как в 80-е. Если не с чем сравнить, то считаешь, что все хорошо. Главное уничтожить тех, кто знал старые времена", - прогнозирует Потапенко, комментируя последствия действий российской власти.

Читайте также: В некоторых европейских странах наблюдается усталость от санкций: в ЕС происходит откат обратно к своей нормальной жизни, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Кацапи просто займуть місце, яке належить їм по праву. Просто раніше вони помилково були не на тому цивілізаційному рівні.
показать весь комментарий
23.03.2022 19:19
+8
Прощавайте цапи
показать весь комментарий
23.03.2022 19:14
+6
Так починайте вже! Чого чекаєте! Давайте 1917 ще разочок!
показать весь комментарий
23.03.2022 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.03.2022 19:13 Ответить
Ембарго, тільки ембарго: на нафту, на газ, на всі торговельні операції рф - https://www.youtube.com/watch?v=Tv1lywAzgHU&t=61s
показать весь комментарий
23.03.2022 19:24 Ответить
Прощавайте цапи
показать весь комментарий
23.03.2022 19:14 Ответить
Так починайте вже! Чого чекаєте! Давайте 1917 ще разочок!
показать весь комментарий
23.03.2022 19:16 Ответить
Кацапи просто займуть місце, яке належить їм по праву. Просто раніше вони помилково були не на тому цивілізаційному рівні.
показать весь комментарий
23.03.2022 19:19 Ответить
та не склали іспит
показать весь комментарий
23.03.2022 19:20 Ответить
є зиск подивитися повну версію, море задоволення
показать весь комментарий
23.03.2022 19:21 Ответить
у него все видосы вполне неплохие
показать весь комментарий
23.03.2022 19:33 Ответить
Цей Потапенко реально один з небагатьох адекватних на Московії . Він завжди не боявся висловлювати свою точку зору . Видно прізвище , гени та родовід своє усе таки дають.
показать весь комментарий
23.03.2022 19:23 Ответить
он, походу, адекватный из-за того, что его бабушка из Николаева
показать весь комментарий
23.03.2022 19:31 Ответить
Це теж відіграє свою роль . Але далеко не з усіма громадянами Масковії. "Брацкій народ" виявився фашистами та душогубами...
показать весь комментарий
23.03.2022 20:01 Ответить
"Брацкій народ" виявився фашистами та душогубами..." в массе своей так
показать весь комментарий
23.03.2022 20:14 Ответить
Тож нарешті усі ті прочани срср отримають свій кацапський срср, тіки не з телевізора, а по-справжньому - із дефіцитами, злиднями, репресіями і "праклятай амєрікай"
показать весь комментарий
23.03.2022 19:23 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 19:27 Ответить
Стемнело.
показать весь комментарий
23.03.2022 19:40 Ответить
Та які там перспективи життя на кацапщині... Розділ на гетто, оточені українськими окупаційними військами. Українці подбають про те, щоб для кацапів не було ані гуманітарної допомоги, ані лепістрічества, ані гігієни, медицини... взагалі нізуя.
І поступово одне гетто за іншим буде під гавкотіння вівчарок завантажуватися у товарні вагіни - і довгими ешелонами в один кінець. Туди, де газова камера і крематорій.
...ну ви зрозуміли. Перший тост за холокост!
показать весь комментарий
23.03.2022 19:54 Ответить
Історія розвивається по спіралі. Самки скоро пригадають, як вони в 80 ті гасали з одного кінця міста в інше , шукаючи черги за труселями
показать весь комментарий
23.03.2022 20:01 Ответить
кацапов давно надо было обнести забором с колючей провокой , не давать никому выезжать. У нас на границе с Мексикой собралось большое число беженцев из Украины и Росии . Украинцев впускают, а руских разворачивают назад.
показать весь комментарий
23.03.2022 20:33 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 20:35 Ответить
 
 