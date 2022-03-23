"Было решено провести специальную военную операцию, чтобы уничтожить всю Россию", – пресс-секретарь Путина Песков на CNN. ВИДЕО
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что "спецоперация" в Украине была начата с целью уничтожения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Песков объяснял причины начала войны с Украиной и, вероятнее всего, оговорился.
"Было решено провести специальную военную операцию, чтобы уничтожить всю Россию", – сказал Песков.
"Что? Уничтожить Россию?", - переспросила его ведущая.
"Антироссию", - исправился Песков.
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+117 Fish Man
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+70 Maxim Ak-Murza
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Він вбиває і грабує коцапів вже 20 з лишком років.
Шах и мат отеисты, реинкарнация существует, как и Ахурамазда, да святится его кот Митромасутра и ишак его Упрямопхарутра.
Всегда было видно шо Путин взял от Рейха ну просто вагоны всего, правда сравнивать этих парашников и парашу с людьми, пусть и поехавшими на всяких арийствах не хочется даже, но даже буква на жестянках - ну ни разу не сравянская, коими мнят себя ватопитеки.
власть в рашке и есть антироссия)
которая все делает чтобы страна жила плохо
а уж как с соседями ведут дела, вообще, дипломатия уровня лавроконя
вяликая страна, которой угражает страшно страшно угражает
соседняя страна, которая во много раз меньше (как они любят сравнивать по размерам страны)
и которая на территории рашки не убила ниодного ее солдата
страшая сила прям
писюнoff а ти що, цьому не радий?
(Библия, Притчи.16:1)