Еще одну крылатую ракету РФ сбили в Николаевской области. ВИДЕО

В Николаевской области сбили еще одну крылатую ракету.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна. Спасибо, ВСУ", - написал он.

Позже Ким опубликовал видео сбитой ракеты.

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