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Еще одну крылатую ракету РФ сбили в Николаевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаевской области сбили еще одну крылатую ракету.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна. Спасибо, ВСУ", - написал он.
Позже Ким опубликовал видео сбитой ракеты.
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Ракета Кинжал - чуть ли не главная гордость российского военпрома. Россия говорит, что это гиперзвуковое оружие. Якобы россияне уже использовали его в Украине, но с подтверждением этого возникли проблемы.
Что за ракета
18 марта Россия объявила об успешном применении гиперзвуковой высокоточной ракеты Кинжал по складу боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковске, но доказать это так и не смогла.
Ракета Кинжал - чуть ли не главная гордость российского военпрома. Россия говорит, что это гиперзвуковое оружие. Якобы россияне уже использовали его в Украине, но с подтверждением этого возникли проблемы.
Что за ракета
Впервые о ракете Кинжал мир узнал из выступления Владимира Путина с посланием федеральному собранию в марте 2018 года. В подтверждение своих слов о новой разработке Путин продемонстрировал лишь компьютерную графику. По словам президента РФ, Кинжал способен развивать скорость до 12 тысяч км/ч, преодолевать расстояние до 2 тыс. км и нести ядерные и обычные боеприпасы.
Удар по Ивано-Франковской области
Россия утверждает, что впервые в боевых условиях применила Кинжал 18 марта, ударив по складу с боеприпасами в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Минобороны РФ распространило видео с якобы ударом Кинжала. На нем показан момент ракетного или бомбового удара по какому-то строению барачного типа. Кадры, судя по всему, сняты с беспилотника. В результате взрыва здание выглядит полностью уничтоженным, видно, как от него бегут люди.
Нестыковки
Нестыковки в видео Минобороны РФ увидели сразу. Во-первых, на видео виден снег, а его в Делятине 18 марта не было, что подтверждают местные жители. Жители окрестных сел, где находится якобы подвергшийся российской атаке арсенал, никаких мощных взрывов в те дни не слышали. "Ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно", - сообщил местный житель УП.
Непонятно и то, как удалось снять видео атаки на склад, расположенный в 350 километрах от границы с Беларусью, где мог бы находиться ближайший российский пункт управления беспилотником. Технические характеристики даже самых передовых российских разработок - БПЛА Орион и Орлан-10 - не позволяют передавать информацию в режиме реального времени на таком расстоянии.
Зато местность из видео Минобороны узнали жители Харьковской области.Позже издание The War Zone получило спутниковые снимки, сделанные американской компанией Planet Labs, которые подтверждают, что на видео министерства обороны России показан удар не по крупному складу на западе Украины, а по ферме или большому курятнику на юго-востоке Харьковской области.
Снимки были сделаны 12 марта 2022 года, за неделю до публикации видео и распространения информации о применении Кинжала. К тому времени ферма уже была частично уничтожена.
"Маловероятно, что на видео показано применение ракеты Кинжал. Мы не можем ответить на вопрос - использовалась ли она вообще. Возможно, где-то и была другая цель, но на видео не она", - пишет The War Zone.
Минобороны Украины подтвердило удар по Делятину, но заявило, что тип ракеты не установлен. Кроме того, арсенал в Делятине расположен в горных выработках на глубине от нескольких десятков до сотен метров, обладает противоатомной защитой. Во времена СССР этот склад обозначался как Объект 711 и был одной из баз хранения ядерного оружия. Способен ли Кинжал уничтожить такой склад - большой вопрос.
Чистая пропаганда?
Не совсем очевидна и военная целесообразность использования довольно дорогой и дальнобойной (дальность полета - свыше 2 тысяч километров) ракеты. Цена одного Кинжала составляет, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона долларов.
Американские и британские военные аналитики все же допускают, что Россия могла применить Кинжал, но предполагают, что она преследовала не военно-тактическую, а скорее, политическую цель - показать НАТО готовность к эскалации.
"Утверждения России об использовании опытного образца Кинжала, скорее всего, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании. Развертывание Кинжала вряд ли существенно повлияет на исход российской кампании в Украине", - заявили в Минобороны Великобритании.
А вот украинский военный эксперт Виталий Кевлюк вообще сомневается в самом существовании Кинжала.
"Кинжал - сказочка: взяли ракету от Искандера, обозвали гиперзвуковой, прицепили под самолет-перехватчик МиГ-31, разок где-то стрельнули - и все на том. Эти самолеты летают за Уралом. Вряд ли их кто-то сюда гнал, чтобы разок бахнуть. Кроме мультика Путина, кто видел живой Кинжал? Есть видео, где его цепляют под самолет. Но нет видеоотчета, запуска и возвращения самолета без ракеты. И вообще как страна, которая не может собрать телевизор или смартфон, может сделать гиперзвуковое оружие? Я что-то не верю", - заявляет Кевлюк.