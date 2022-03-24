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"Мы находимся в зоне боевых действий": Мэр Чернигова Атрошенко показал последствия действий российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко показал, как сейчас выглядит город.
Видео опубликовал в сети нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
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НБ
показать весь комментарий23.03.2022 22:07 Ответить Мне нравится 10
Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий23.03.2022 22:38 Ответить Мне нравится 3
Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий24.03.2022 07:27 Ответить Мне нравится 2
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