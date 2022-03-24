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"Мы находимся в зоне боевых действий": Мэр Чернигова Атрошенко показал последствия действий российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко показал, как сейчас выглядит город.

Видео опубликовал в сети нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

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Києв винний Чернігову "як земля колгоспу"...
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23.03.2022 22:07 Ответить
А чого Гончаренко на ти на Атрошенко? Як що дозволив то треба показувати , бо якось не гарно виглядає.
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23.03.2022 22:38 Ответить
Гончаренко и мэр Чернигове приятели ещё с майдана!
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24.03.2022 07:27 Ответить
 
 