В Киевской области тероборона сбила 3 новейших российских дрона-камикадзе "КУБ". ВИДЕО

Бойцы теробороны города Киева из стрелкового оружия сбили три вражеских беспилотника. Как оказалось, это были новейшие российские дроны-камикадзе "КУБ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Таким образом развеян миф о русском "высокоинтеллектуальном оружии", которому "аналоговнет".

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