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В Киевской области тероборона сбила 3 новейших российских дрона-камикадзе "КУБ". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы теробороны города Киева из стрелкового оружия сбили три вражеских беспилотника. Как оказалось, это были новейшие российские дроны-камикадзе "КУБ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Таким образом развеян миф о русском "высокоинтеллектуальном оружии", которому "аналоговнет".

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Топ комментарии
+38
Хлопці Ви звірі!!!
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23.03.2022 22:58
+29
Куб пошёл на *** ,вернее полетел ...
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23.03.2022 22:59
+23
Сколько же кубов надо было себе вколоть ,чтобы сделать такую ***** ,кацапы совсем ******** ,кретинизм цветёт буйным цветом ..
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23.03.2022 23:02
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Хлопці Ви звірі!!!
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23.03.2022 22:58 Ответить
Куб пошёл на *** ,вернее полетел ...
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23.03.2022 22:59 Ответить
міф про російську "високоінтелектуальну зброю", який в "анологовнєт".
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23.03.2022 23:00 Ответить
Сколько же кубов надо было себе вколоть ,чтобы сделать такую ***** ,кацапы совсем ******** ,кретинизм цветёт буйным цветом ..
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23.03.2022 23:02 Ответить
Свіжі анало говнєти.
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23.03.2022 23:02 Ответить
анал у говнє т
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24.03.2022 09:42 Ответить
похуже свитчблейда будет
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23.03.2022 23:07 Ответить
300 против пехтуры, 600 против техники
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24.03.2022 00:02 Ответить
Аналог switchblade....aga...shas

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23.03.2022 23:10 Ответить
створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 23:05 Ответить
куб-бла
***? ну, мінус три...
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23.03.2022 23:07 Ответить
Минобороны РФ официально только сообщило, что за сутки продвинулось в Украине на два километра.

При этом не указано, где именно.
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23.03.2022 23:08 Ответить
и что продвинулись назад
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23.03.2022 23:16 Ответить
Отрицательно продвинулись вперед на (-2)км.
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24.03.2022 00:23 Ответить
Скорее на 2 м. Вглубь
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23.03.2022 23:54 Ответить
продвинулись на два километра вглубь. то ест вниз. уже до мантии добираются.
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24.03.2022 09:50 Ответить
дрон-камикадзе!? а где взрывчатка? в акумме для вейпа 18650?
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23.03.2022 23:08 Ответить
Чёрненькое с шариками видел? Ото оно и есть.
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23.03.2022 23:48 Ответить
Чорнобаївка повторюється,три дрона в одному місці!
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23.03.2022 23:12 Ответить
Чорнобаївка перетворилася на Чорнороз'******* для кацапів.
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24.03.2022 00:28 Ответить
анало-говнет )))) что тут добавить? ))))
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23.03.2022 23:13 Ответить
На рівні інтелекту росіянина - ця зброя високоінтелектуальна .
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23.03.2022 23:23 Ответить
"Это позор какой-то..."
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23.03.2022 23:26 Ответить
Как-то по дебильному название этой гравицапы написано - КУБ. Вместо "Х" написали "К", а вместо "Й" написали "Б"...
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23.03.2022 23:28 Ответить
Боже, яка бездарщина, наче рукожопий Вася в сараї їх зробив.
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23.03.2022 23:29 Ответить
они летели сдаваться а мы их вот так...((
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23.03.2022 23:33 Ответить
маленькие дрончики....в трусиках(((
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24.03.2022 09:49 Ответить
ПОЗОР ***** НЕ СМОЕТ ВСЯ РОССИЯ !)
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23.03.2022 23:35 Ответить
Будь-яка російська техніка - Камікадзе
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24.03.2022 00:57 Ответить
Россию уже пора переименовывать в камикадзе,уж больно соответствует сути.
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24.03.2022 01:26 Ответить
Это БПЛА ближней разведки РД-9.
Одноразовая и дешёвая куйня.
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24.03.2022 05:06 Ответить
Руссня же говорит что теперь их стратегический партнер это Китай, вот с Aliexpress эти дроны и были куплены как помощь.))
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24.03.2022 07:11 Ответить
аналогов нет - сильно гудуть
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24.03.2022 07:41 Ответить
105 больших самолетов ,сегодня будет больше
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24.03.2022 08:05 Ответить
в вашем случае - 200. Сакральное число для козлорылого дерьма.
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24.03.2022 09:44 Ответить
Родственник дрона от почты России?

"Почта России": первый дрон комом - YouTube
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24.03.2022 08:17 Ответить
Авиамоделисты-школьники и то лучше технику делают.
Задача этих штуковин, видно, расход украинских боеприпасов .
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24.03.2022 08:54 Ответить
Этот беспилотник работает на 3 батарейках КБСЛ-05
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24.03.2022 11:10 Ответить
 
 