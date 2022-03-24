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В Киевской области тероборона сбила 3 новейших российских дрона-камикадзе "КУБ". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы теробороны города Киева из стрелкового оружия сбили три вражеских беспилотника. Как оказалось, это были новейшие российские дроны-камикадзе "КУБ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Таким образом развеян миф о русском "высокоинтеллектуальном оружии", которому "аналоговнет".
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При этом не указано, где именно.
Одноразовая и дешёвая куйня.
"Почта России": первый дрон комом - YouTube
Задача этих штуковин, видно, расход украинских боеприпасов .