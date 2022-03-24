Зеленский призвал 24 марта выходить на улицы и потребовать прекращения войны РФ против Украины: "Мир имеет значение. Украина имеет значение". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех выступающих против войны в Украине с 24 марта выходить на улицы и площади своих городов и требовать ее прекращения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарю всех, кто выступает в поддержку Украины. В поддержку свободы.
Но война продолжается. Террористические акты против мирных жителей продолжаются. Уже месяц! Так долго! Это разбивает мне сердце, сердца всех украинцев и каждого свободного человека на планете. Вот почему я прошу вас выступить против войны!", - сказал он в видеообращении.
"Начиная с 24 марта – через месяц после российского вторжения… С этого дня и после. Выходите из ваших офисов, ваших домов, ваших школ и университетов. Выходите ради мира. Выходите с украинской символикой поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь. Выходите на свои площади, на улицы" – призвал он.
"Сделайте себя видимыми и услышанными. Скажите, что люди важны. Свобода имеет значение. Мир имеет значение. Украина имеет значение. С 24 марта. В центрах ваших городов. Все как один, кто хочет остановить войну", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Кто его знает, может нам таки ПОСТАВЯТ авиацию\ППО в новом раунде такого давления...
це не я, це люди так кажуть
Порох напередодні всіляких самітів їхав в Європу і пресував президентів та кацлерів, за що одержав призвисько Танк
Загроза ракетної атаки, Повітряна тривога - має значення =)
Якщо виходити, то вимагати від світу більшої допомоги - і зброю, і санкції, і бойкот РФії.
А до мордору звертатись .... Мураєва приведем. (До речі, а де воно?).
Так? Бубочка?
🤦
Когда оно уже перестанет рисоваться перед ТВ, перекладывать свои обязательства на народ и наконец-то займётся реальной дипломатией и дажмет запад на средства ПВО и ПРО? Это просто какое-то сюрреалистическое представление в театре абсурда во время войны. Отмените сухой закон, нет сил на это смотреть!