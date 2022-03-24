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Зеленский призвал 24 марта выходить на улицы и потребовать прекращения войны РФ против Украины: "Мир имеет значение. Украина имеет значение". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех выступающих против войны в Украине с 24 марта выходить на улицы и площади своих городов и требовать ее прекращения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарю всех, кто выступает в поддержку Украины. В поддержку свободы.

Но война продолжается. Террористические акты против мирных жителей продолжаются. Уже месяц! Так долго! Это разбивает мне сердце, сердца всех украинцев и каждого свободного человека на планете. Вот почему я прошу вас выступить против войны!", - сказал он в видеообращении.

"Начиная с 24 марта – через месяц после российского вторжения… С этого дня и после. Выходите из ваших офисов, ваших домов, ваших школ и университетов. Выходите ради мира. Выходите с украинской символикой поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь. Выходите на свои площади, на улицы" – призвал он.

"Сделайте себя видимыми и услышанными. Скажите, что люди важны. Свобода имеет значение. Мир имеет значение. Украина имеет значение. С 24 марта. В центрах ваших городов. Все как один, кто хочет остановить войну", – сказал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Це не той лідер.Він так часто сміявся з того ,що Україна завжди щось у когось просить,що вона акторка немецького серіалу..., що Господь наказав його .І нас разом із ним.
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24.03.2022 00:17
+11
Доки в ОП сидить єрмак, подоляк, люся, доки ДБР керує татаров, доки С Б У керує Баканов( який,кажуть,втік з України ще за тиждень до війни), доки портнова охороняє монастирський, - не вірю зєлєнскому навіть на 5 копійок.
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24.03.2022 00:27
+9
І що, це має допомогти🤔 Вже виходили, будували ланцюжки від Львова до Харкова, а що на виході,- ото ж бо Кацапа можна привести до тями лишень гарним копняком, бажано по свинячому рилу, інакшої мови скотиняка не розуміє, тож варто на мітингах вимагати від партнерів більше зброї, - хорошої і різної,- воєнторг повинен працювати цілодобово, - даєш М-16 в кожну українську хату
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24.03.2022 00:16
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Ну, совет на самом деле дельный. Нефтегазовое эмбарго от США - продукт давление общества на конгресс, который в свою очередь продавил ОП и сонного старичка лично.

Кто его знает, может нам таки ПОСТАВЯТ авиацию\ППО в новом раунде такого давления...
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24.03.2022 00:17 Ответить
шо там продавил жОПА,эмбарго? это было очевидно сразу что его введут,а скулеж на тему нато кинуло уже ******,потому и самолетами и пво затык что не знают чего оно хочет,победы в войне,или "мира любой ценой"
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24.03.2022 00:26 Ответить
"як гівно в ополонці"

це не я, це люди так кажуть
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24.03.2022 00:28 Ответить
"так отож")))
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24.03.2022 00:39 Ответить
Верховний флешмобів

Порох напередодні всіляких самітів їхав в Європу і пресував президентів та кацлерів, за що одержав призвисько Танк
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24.03.2022 00:26 Ответить
Re:"...виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення."

Загроза ракетної атаки, Повітряна тривога - має значення =)
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24.03.2022 00:14 Ответить
Зе заглючив... думає, що все ще виступає перед французами або англійцями...
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24.03.2022 00:50 Ответить
Це не той лідер.Він так часто сміявся з того ,що Україна завжди щось у когось просить,що вона акторка немецького серіалу..., що Господь наказав його .І нас разом із ним.
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24.03.2022 00:17 Ответить
І що, це має допомогти🤔 Вже виходили, будували ланцюжки від Львова до Харкова, а що на виході,- ото ж бо Кацапа можна привести до тями лишень гарним копняком, бажано по свинячому рилу, інакшої мови скотиняка не розуміє, тож варто на мітингах вимагати від партнерів більше зброї, - хорошої і різної,- воєнторг повинен працювати цілодобово, - даєш М-16 в кожну українську хату
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24.03.2022 00:16 Ответить
Почему-то мне кажется, что эта просьба - не для жителей Украины.
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24.03.2022 00:18 Ответить
а кому это? что это изменит - люди по всему миру и так поддерживают Украину - а европейцы и американцы даже сознательно пошли на ухудшение своей жизни - что-бы поддержать нас - а эти просьбы зеленскрого такие наивные и тупые пук в лужу - ращке и путну насрать на весь этот детский сад
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24.03.2022 00:31 Ответить
Зрадник свого тата ( ) правильно написав.
Якщо виходити, то вимагати від світу більшої допомоги - і зброю, і санкції, і бойкот РФії.
А до мордору звертатись .... Мураєва приведем. (До речі, а де воно?).
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24.03.2022 00:29 Ответить
Еще, за снять Санкции с Абрамовича

Так? Бубочка?
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24.03.2022 00:21 Ответить
А до речі, де офіційний коментар від ОП про цю новину?
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24.03.2022 00:25 Ответить
🇺🇦😎👍 +++
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24.03.2022 00:23 Ответить
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24.03.2022 00:27 Ответить
Доки в ОП сидить єрмак, подоляк, люся, доки ДБР керує татаров, доки С Б У керує Баканов( який,кажуть,втік з України ще за тиждень до війни), доки портнова охороняє монастирський, - не вірю зєлєнскому навіть на 5 копійок.
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24.03.2022 00:27 Ответить
И обязательно не забыть погудеть.
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24.03.2022 00:36 Ответить
🙋

🤦

Когда оно уже перестанет рисоваться перед ТВ, перекладывать свои обязательства на народ и наконец-то займётся реальной дипломатией и дажмет запад на средства ПВО и ПРО? Это просто какое-то сюрреалистическое представление в театре абсурда во время войны. Отмените сухой закон, нет сил на это смотреть!
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24.03.2022 00:42 Ответить
Чтобы пьяных стреляли? всё он делает правильно....и занимается реальной дипломатией и призывами - как "президент войны" он всё делает чётко...У нас есть Кулеба для тайных переговоров...
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24.03.2022 00:47 Ответить
Ув.Зеленский уточняйте где и кому выходить....а то у нас так может получится что выйдут в Киеве, а туда ****** ракетой...извините за мой Клатческий...
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24.03.2022 00:45 Ответить
надо просто перестать стрелять
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24.03.2022 05:02 Ответить
не вздумайте никуда ходить. скопление люде, мишень для орков.
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24.03.2022 05:03 Ответить
Де, у Херсоні та Мелітополі?
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24.03.2022 10:40 Ответить
 
 