РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4767 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
10 906 15
война (46847) Луганщина (6246) обстрел (20205) Гайдай_ЛОГА (716) военные преступления (1157)

В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на четверг, 24 марта, российская авиация нанесла ракетные удары по городам Луганской области, сбросила фосфорные бомбы на Рубежное (Луганская обл.), погибли 4 человека, среди которых двое детей, ранены 6 человек

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Очень тяжелая ситуация в Рубежном, где продолжаются бои в городе. По подтвержденной информации, у нас четыре погибших, двое из которых дети, и шестеро раненых. У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, поэтому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", - написал Гайдай в телеграме в четверг утром.

Также читайте: Из Рубежного на Луганщине удалось эвакуировать 80 человек, - Гайдай

По его словам, за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. В частности, 10 многоэтажек и 13 частных домов. Было охвачено пламенем 16 из них. Обстрелены были жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

"Сейчас обесточенными остаются 35 населенных пунктов - 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без света. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах - в 22 полностью и в 5 частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов)", - сообщил глава .

В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай 01

В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай 02
В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай 03
В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай 04
В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай 05
В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай 06
В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай 07

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Всех убивать - всех до единого
показать весь комментарий
24.03.2022 08:39
+12
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
показать весь комментарий
24.03.2022 08:36
+8
Виродки мордовські.
показать весь комментарий
24.03.2022 08:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
показать весь комментарий
24.03.2022 08:36 Ответить
Всех убивать - всех до единого
показать весь комментарий
24.03.2022 08:39 Ответить
война по-руССки..
показать весь комментарий
24.03.2022 08:36 Ответить
Виродки мордовські.
показать весь комментарий
24.03.2022 08:37 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 08:37 Ответить
Чому діти досих пір в Рубіжному !? Ніх.я не пойму ?!
показать весь комментарий
24.03.2022 08:41 Ответить
попробуйте их вывезти, мы имеем дело с военными преступниками и террористами, они убивают мирных и не дают их вывезти из горячих точек, у них такая манера террора..., они ничего не бояться и никого, верят только в своего плешивого крокодила и готовы совершать ради него самые дикие преступления...
показать весь комментарий
24.03.2022 08:49 Ответить
напевно немає можливості вивезти, кацапи ж дегенерати, чим більше забивають тим більше їм подобається, будуть вбивати, поки їх не вб"ють, і фігня що пілоту не так тяжко вбивати бо він не бачить, вони знають що ******** і знають чим.
показать весь комментарий
24.03.2022 08:51 Ответить
може не було можливості вивезти, з виродками про гумунітарний коридор не домовитися.
показать весь комментарий
24.03.2022 08:58 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 08:49 Ответить
Кремлівський вбивця і головоріз послав своїх варварів вбивати наших дітей - невже ця падлюка має право жити ?

показать весь комментарий
24.03.2022 08:51 Ответить
Как-то странно, что до сих пор кацолётчики не нанесли бомбовый авиаудар ФАБами по Воронежу. Это должно повысить уровень военного угара населения кацапии к "девятамая", и поддержать на нужном уровне пацифистские настроения в Венгрии и Германии.
показать весь комментарий
24.03.2022 09:10 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 09:12 Ответить
Фашизм , геноцид , екоцид

але знаєте , що дивує кацапи в ООН і дають на розгляд резолюції і це відбувається сьогодні
показать весь комментарий
24.03.2022 09:23 Ответить
Ось з ким ці варвари вміють воювати вбивають дітей ,що ж ви творити гади горіть в пеклі рашиська чума і ваш дибільний народ.
показать весь комментарий
24.03.2022 09:30 Ответить
 
 