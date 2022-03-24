Заваленные дороги и "сквозные" дома: последствия обстрелов Мариуполя российскими оккупантами. ВИДЕО

Мариуполь потерпел масштабные разрушения в результате российских обстрелов.

В сети опубликовали свежие кадры из окруженного российскими войсками Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одно видео из практически полностью разрушенного во время боев Мариуполя", – говорится в описании видео.

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