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Заваленные дороги и "сквозные" дома: последствия обстрелов Мариуполя российскими оккупантами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мариуполь потерпел масштабные разрушения в результате российских обстрелов.
В сети опубликовали свежие кадры из окруженного российскими войсками Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одно видео из практически полностью разрушенного во время боев Мариуполя", – говорится в описании видео.
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