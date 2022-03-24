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Заваленные дороги и "сквозные" дома: последствия обстрелов Мариуполя российскими оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мариуполь потерпел масштабные разрушения в результате российских обстрелов.

В сети опубликовали свежие кадры из окруженного российскими войсками Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одно видео из практически полностью разрушенного во время боев Мариуполя", – говорится в описании видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Люди пытаются уехать из Мариуполя прямо во время обстрела. ВИДЕО
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24.03.2022 08:57 Ответить
Атаку на захватчика показали с помощью тепловизора.Как выглядит ликвидация живой силы врага ночью: украинцы забрасывают пехоту оккупантов взрывчаткой, солдаты РФ разбегаются.https://vimeo.com/691713407?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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24.03.2022 09:08 Ответить
Это фейк видео 2020 года с Сирии . Уже было опровержение
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24.03.2022 19:27 Ответить
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24.03.2022 09:11 Ответить
руССкий мир пришёл.. скоро будет пошёл, или поплыл..
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24.03.2022 09:17 Ответить
Вчера смотрел на разрушеный микрорайон за АЗОВСТАЛЬю ужас ,злость. Как хочется чтоб подохли все орки!
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24.03.2022 09:26 Ответить
 
 