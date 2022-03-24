Президент Литвы Науседа – украинцам: Вы – пример бессмертного подвига для всех нас. ВИДЕО

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к украинцам в "Місяць нескореності".

Он подчеркнул, что весь литовский народ поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, сообщает Цензор.НЕТ.

Гитанас Науседа подчеркнул, что месяц назад Россия жестоко напала на украинскую землю. И все это время украинцы держатся гордо, твердо и свободно, а также готовы дать отпор захватчикам.

"Литовский народ приветствует украинских героев. Вы, кто борется за каждую пядь своей земли, является примером бессмертного подвига для всех нас! Слава Украины – это то, чем все восхищаются!" – сказал он.

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Президент Литвы отметил, что по всему миру видят позорные действия российских захватчиков. А их многочисленные преступления ненавидят и презирают все. Гитанас Науседа подчеркнул, что бесчисленные жертвы российской агрессии не будут забыты, а наш народ отпразднует День победы.

"Ваша борьба – это тоже наша борьба. Ваша боль – это наша боль. А ваша свобода – это и наша свобода. За вашу и нашу свободу! Слава Украине!" – подчеркнул Науседа.