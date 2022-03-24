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Президент Литвы Науседа – украинцам: Вы – пример бессмертного подвига для всех нас. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к украинцам в "Місяць нескореності".

Он подчеркнул, что весь литовский народ поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, сообщает Цензор.НЕТ.

Гитанас Науседа подчеркнул, что месяц назад Россия жестоко напала на украинскую землю. И все это время украинцы держатся гордо, твердо и свободно, а также готовы дать отпор захватчикам.

"Литовский народ приветствует украинских героев. Вы, кто борется за каждую пядь своей земли, является примером бессмертного подвига для всех нас! Слава Украины – это то, чем все восхищаются!" – сказал он.

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Президент Литвы отметил, что по всему миру видят позорные действия российских захватчиков. А их многочисленные преступления ненавидят и презирают все. Гитанас Науседа подчеркнул, что бесчисленные жертвы российской агрессии не будут забыты, а наш народ отпразднует День победы.

"Ваша борьба – это тоже наша борьба. Ваша боль – это наша боль. А ваша свобода – это и наша свобода. За вашу и нашу свободу! Слава Украине!" – подчеркнул Науседа.
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Топ комментарии
+25
а ви справжні друзі!!!!
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24.03.2022 10:02
+18
Тільки що подивився відео: жесть, наші попали в танк орків, - башня танка взлетіла в небо як повітрряна куля!
А соь відео: https://t.me/operativnoZSU/15314
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24.03.2022 10:06
+8
ja rad shto u nas estj takije sosedi kak Litva i Estonia....hotja by s 2 storon mozhno byt spokoinym shto ne vsadjad nozh v spynu.
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24.03.2022 10:15
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а ви справжні друзі!!!!
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24.03.2022 10:02 Ответить
Я не такий категоричний
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24.03.2022 10:36 Ответить
Ти тупий
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24.03.2022 10:07 Ответить
Тільки що подивився відео: жесть, наші попали в танк орків, - башня танка взлетіла в небо як повітрряна куля!
А соь відео: https://t.me/operativnoZSU/15314
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24.03.2022 10:06 Ответить
krasota
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24.03.2022 10:09 Ответить
Я навіть в фільмах такого не бачив
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24.03.2022 10:17 Ответить
То огнеметная вундервафля с виду или РЗСО
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24.03.2022 12:44 Ответить
"За нашу и вашу свободу!" - это слова Калиновского.
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24.03.2022 10:13 Ответить
Впервые фраза Za naszą i waszą wolność была использована во время восстания 1794 года. Потом лозунг использовали и на восстаниях 1830-30, 1863-64 годов и много раз позднее, пока это не стало главным лозунгом борьбы за свободу всех народов Восточной Европы.
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24.03.2022 13:04 Ответить
ja rad shto u nas estj takije sosedi kak Litva i Estonia....hotja by s 2 storon mozhno byt spokoinym shto ne vsadjad nozh v spynu.
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24.03.2022 10:15 Ответить
Соседи-то конечно надежные, а кто сжигает в Риге машины с украинскими номерами?
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24.03.2022 10:52 Ответить
gde , kto , shto szigal ?
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24.03.2022 11:02 Ответить
v spam kremljovskaj konserva.
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24.03.2022 11:07 Ответить
Начальник Госполиции Армандс Рукс в интерьвью ЛТВ сообщил, что начато три уголовных процесса по факту повреждения автомобилей с украинскими номерами. По его словам,начаты уголовные процессы по повреждению машин и краже и порче украинских флагов. Delfi 24 03 2022g PS а ты шнырь не из Латвии если не знаешь такого. Saprot!!
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24.03.2022 11:33 Ответить
vatny ***** gde tam podzhog ? v spame kukarekai ******* kacapskaja
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24.03.2022 11:37 Ответить
tādus krievu perdeļus kā tevi - pie pirmās izdevības deportēsim "na roģinu" tie kas apzog ukraiņu bēgļus - ir tādi pat vateņi kā tu. tādu mēslu mūsu valstī ir daudz.....pagaidām
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24.03.2022 11:48 Ответить
у мокшанских танков сносит крышу от успеха
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24.03.2022 10:15 Ответить
Хватит аплодисментов.. дальше будет больше..
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24.03.2022 10:18 Ответить
Далі буде буденно після прогнозу погоди - завтра +15+20, орків -300-400
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24.03.2022 10:43 Ответить
Спасибо , настоящие ДРУЗЬЯ !👍
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24.03.2022 10:34 Ответить
Так пане, народ веде героїчну і частково нерівну боротьбу. Народ України героїчний, а грізний НАТО показав себе на жаль боягузом, бо дозволив РФ безкарно воювати на половині планети Земля, бомбардувати лікарні, школи, житлові квартали. І хоч обіцянки покарання за військові злочини були і є, реального покарання на жаль не буде. І це основна причина, тобто безкарність, того що РФ нападає на кого завгодно. Наступні пане президент буде ваш регіон. І причина - ваше тобто НАТО боягузство, дивитися як вбивають дітей жінок і літніх людей тисячами і плести якусь беліберду
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24.03.2022 10:34 Ответить
А вот интересно чем сейчас занимается польско- литовско- украинская бригада? К параду готовится наверно.
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24.03.2022 11:28 Ответить
 
 