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армия РФ (15376) война (46847) Мариуполь (5562) оборона (1539) пропаганда (3473) уничтожение (3845)

"Мы жили в прекрасном городе. Вы пришли на территорию свободной, цветущей Украины и все разбомбили", - жительница Мариуполя – кремлевскому пропагандисту. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Кремлевские пропагандисты решили взять комментарий у жительницы Мариуполя, но услышали совсем не то, чего ждали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в сети видеозаписи женщина говорит об уничтожении россиянами цветущего города, в котором развивалось и перестраивалось все. Пропагандисты пытались убедить в другом, рассказывая русские нарративы.

"Россия всегда лжет... Мы жили в прекрасном городе. Вы пришли на территорию свободной цветущей Украины. И все разбомбили", - сказала женщина.

Также читайте: Гражданских жертв российской агрессии в Мариуполе хоронят на детских площадках. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+89
Почему же тогда Донецк стоит как новенький? А Мариуполь лежит в руинах..
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24.03.2022 10:45
+59
Саме тому, що Маріуполь розбомбили рускі братішки. А Донецьк так "бомбило ЗСУ", що стоїть як новенький!
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24.03.2022 10:53
+51
нельзя щадить кацапов, 86.6% которых за убийство украинцев... УБИВАТЬ НАДО КАЖДОГО ПЕРВОГО КАЦАПА... а такого кореспандента, как в этом репортаже, просто оскоплять, чтобы не порождал себе подобных уродов...
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24.03.2022 10:47
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Почему же тогда Донецк стоит как новенький? А Мариуполь лежит в руинах..
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24.03.2022 10:45 Ответить
Саме тому, що Маріуполь розбомбили рускі братішки. А Донецьк так "бомбило ЗСУ", що стоїть як новенький!
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24.03.2022 10:53 Ответить
то було риторичне запитання
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24.03.2022 12:31 Ответить
Не даже смысла обсуждать это пропалайно... Надо выгонять мудаков да и всё. Этот репортаж несёт другую информацию... там уже спокойно расхаживают эти мудаки - значит наши бьются из последних сил..А ****-арестович , развалившись в кресле "объясняет" нам почему Украина не может Мариуполю ничем помочь... Вот это его "умное" ничем не можем помочь - это тоже российская пропаганда.
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24.03.2022 11:08 Ответить
пока этому ублюдку в каске не прилетит в голову осколок чего то там даже полная ампутация головы не избавить ублюдка от брехливости как дикой свиноты на болоте...
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24.03.2022 11:12 Ответить
А "не"**** Макар Бабокер считает иначе? И как же по мнению Макара Бабокера из Израиля Украина сейчас может помочь Мариуполю при полном господстве российских фашистов в воздухе? Ведь любая колонная украинских войск, которая по степи пойдет на Мариуполь будет тут же расхерячена орками! Это по мнению "не"суки Макара Бабокера из Израиля должна делать Украина? Послать под российские бомбы еще солдат?
И все это в то время, как Израиль Максима Бабокера продолжает зашибать бабло на торговле с РФ, блокирует любые поставки военного назначения в Украину, которые только может блокировать и препятствует блокировкам покупок российской нефти.
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24.03.2022 11:35 Ответить
В десятку Тьер. Этому гавнюку из Израиля ты ответил как взвесил. В самую Тютечку. Ещё тварь что-то вякает, но скорее всего чувак любит орков
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24.03.2022 11:55 Ответить
Чим допомогти Маріуполю? А Нептунами, Громами 2, Стугнами, Вільхами... Ну тими, що зелені сучища в асфальт закатали, в бєнені кишені позапихували... ну ти в курсі, де то все...
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24.03.2022 12:42 Ответить
Как же хочется найти этих пропагандонов, отрезать им язык и повыбивать зубы а потом насмехаться "ну давай чучело скажи 8 лет, не можешь? ой какая беда...".
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24.03.2022 11:19 Ответить
Донецьк - як новенький...
А пошукай фото донецького аеропорту
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24.03.2022 13:00 Ответить
- так , Донецький аеропорт московити бомбили місяцями , щоб захопити ...
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24.03.2022 13:15 Ответить
Пропагандонов Куйло отвело от Киева, и они слетелись как вороньё в Мариуполь. Думай-ТЕ.
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24.03.2022 10:46 Ответить
Их за разрушенный Мариуполь и уничтожение ее жителей уже осуждены как террористы и кацапский геноцид . вот лапти и бросили всю пропагандистскую машину .она для внутреннего кацапского репаеда .так как внутри понемногу но просачивается жестокий ужас лаптей. нивелируют.
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24.03.2022 11:09 Ответить
Тарас Чорновіл 🇺🇦

А в Криму, тим часом, зараз особливо весело. Про різкий скачок оголошень щодо продажу квартир від панаєхавших після 2014-го та евакуацію сімей феесбешної наволочі уже читали ще майже два тижні тому, коли навіть оптимістичні західні експерти нам мало хорошого пророкували. Зараз цей потік бажаючих втекти з краденого півострова наростає. Ми цього не відстежуємо, а виявляється, там почалося якесь велике переселення народів уродів. І воно мало б сягнути такого розмаху, що путінськийй режим фактично заблокував виїзд з Криму на материк по все ще не зруйнованому так званому Кримськом умосту. Також обмежено допуск на поромне сполучення. Офіційно це пояснили недопущенням на материк українських ДРГ. Те, що "нашими диверсантами" виявилися переважно родини рашистського офіцер'я, силовиків, їхні чиновнічки та інші окупанти, що приїхали віджимати чуже, якось нікого не здивувало. І нас не турбує.

От тільки на останок нагадаю, що знамениті Нептуни (ми шоста країна в світі, яка зуміла застосувати технології такого рівня) були призначені не лише для знищення водних цілей. Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов доповів, що у випадку нападу з боку Криму саме Нептуном буде ліквідований той кримський міст. А дехто інший зруйнував ту ракетну програму. Зрештою, ще дехто наказав розмінувати мости й дамбу на шляху з Криму й багато чого іншого. Тому, коли вам зараз будуть ліпити цю "гєроічєскую лічность", не забувайте, персонально на чиїй совісті трагедія Маріуполя чи драми Херсона, Енергодара, Мелітополя...
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24.03.2022 11:15 Ответить
- не ставте політика (Тараса Черновола) в один ряд з про-російською зрадницею Герман Анною .
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24.03.2022 12:58 Ответить
demo ты кондом кацапский что ты несешь!
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24.03.2022 14:18 Ответить
Думаю, того моста знищать. Але, трохи потім. Нептуни є. Небагато, але на міст вистачить.
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24.03.2022 14:56 Ответить
ггг, міст кацапами заміновано, вони його й висадять
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24.03.2022 15:04 Ответить
К большому сожалению в 2021 году в военном бюджете Украины не заложили ни одного дивизиона Нептунов. Сделали какую то поправку - должны были в марте 2022 поставить 3 дивизиона. Посмотрите, как с Черного Моря фашисты крылатыми ракетами уничтожают Украину. Нет Нептунов. Но есть уже развороченный войной асфальт.
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24.03.2022 20:23 Ответить
нельзя щадить кацапов, 86.6% которых за убийство украинцев... УБИВАТЬ НАДО КАЖДОГО ПЕРВОГО КАЦАПА... а такого кореспандента, как в этом репортаже, просто оскоплять, чтобы не порождал себе подобных уродов...
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24.03.2022 10:47 Ответить
пропагандон не понял, у кого и чего оно спрашивает

ці жінки під обстрілами були, вони йому ще через пару питань його мікрофон в дупу замість швабри засунуть
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24.03.2022 10:47 Ответить
‼️Прямо сейчас русские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в россию!

Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию россии. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря от куда потом перераспределяют по разным отдаленным городам россии. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта.

Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колону и не дают возможности безопасно спасти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города.

«То, что делают русские оккупанты не поддается никакому объяснению. Вначале они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильственно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов - рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину», - городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. https://t.me/mariupolrada/8987
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24.03.2022 11:48 Ответить
путя косплеит гитлера
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24.03.2022 11:51 Ответить
Нахер они вообще с этими пропогандонами разговаривают.
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24.03.2022 10:48 Ответить
потому что они захватили Марик. А сдал марик наша гнида, которая приказала разминировать мосты и дамбы, соединяющие крым и южную Украину. Знаешь его имя?
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24.03.2022 12:17 Ответить
саме так. Українцям треба ще навчитися розрізняти слова та дії політиків.
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24.03.2022 12:27 Ответить
- вголос зараз нема як казати ... війна , ерефія "лишнєхромосомна" біситься .
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24.03.2022 13:10 Ответить
Самое бесполезное занятие в мире ето что то доказывать пропагандону или ватнику. Проще достать револьвер и нажать на курок. А куда повернуть ствол уже зависит от вашего или страха или злости
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24.03.2022 10:49 Ответить
Dama molodec ! propogandony v **** prosto !
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24.03.2022 10:49 Ответить
Пусть радуются что по горбу не получили..
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24.03.2022 10:50 Ответить
Якщо Україна бомбила 8 років Донбас то чому Україна багато разів просила ввести туди миротворців ООН, а росія блокувала цю ініціативу? Це питання завжди ставить в ступор тупих орків!
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24.03.2022 10:51 Ответить
пусть покажут видео Донецка в руинах! нет такого -пестаболы кремлевские
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24.03.2022 14:19 Ответить
Маріуполь:
Рашісти переодягаються в форму української армії та розстрілюють цивільних на камеру, був зв'язок із знайомим , 😠а потім ********* і Соловйов
покажуть по ТБ
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24.03.2022 10:52 Ответить
Это скобеевская и соловьевская руская бл... порода перерывать собеседника и вставлять свою "правду"... Этим пи... виднее с болот, что у нас творилось в Донецке.... Кстати, двоих детей с Аллеи ангелов уже нашли живыми и здоровыми ! Это, у лугандонов что то вроде 28 панфиловцев: остановили армию, а потом еще и полицаями служили херои
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24.03.2022 10:54 Ответить
Русня в эту "Аллею ангелов" цинично записала жертв обстрела орками автобуса на украинском блокпосту и троллейбуса в Донецке, который заезжие российские казачки из минометов обстреляли, во время их внутренней войнушки за сферы влияния с другими гоблинами.
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24.03.2022 15:10 Ответить
​Гондоны конченные! Задрали уже со своим " 8 лет бомбили Бомбасс ". 11 РАЗ!!! , 11 Раз!!! , твари вы продажные, ООН предлагал ввести туда миротворцев и все 11 раз только ваша ********* была против. Что бы вы там здохли все, суки ублюдочные!
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24.03.2022 10:54 Ответить
Частково захопили та вивезли в Росію мешканців для картинки пропагандонів.
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24.03.2022 11:11 Ответить
Так в чем проблема-то? Забрали бы из донецка все тяжелое вооружение, из которого вы обстреливали ВСУ, и никто бы ваших ватников не трогал. Или вы думаете, что вам можно стрелять, а нам отвечать нельзя?
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24.03.2022 10:55 Ответить
" Это другое . " Ничего не напоминает ?
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24.03.2022 10:56 Ответить
Послухаєш цих ублюдочних скабеєвих і одне єдине бажання - на одну ногу наступить за другу гарно, що сили, смиконуть щоб падлюку навпіл розірвати
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24.03.2022 11:00 Ответить
Для всех граждан Украиньі, ВНИМАНИЕ как только сльішите про ,, 8 лет" сразу же автоматически бейте в *****, перед вами враг
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24.03.2022 11:00 Ответить
Ще є такий маркер, як словосполучення "Народ Донбасса"...)))
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24.03.2022 11:47 Ответить
Русские - это нация ублюдков, от солдата до журналиста
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24.03.2022 11:01 Ответить
Донбасс "бомбили" только по русско-фашистскому геббельс-ТВ. Если бы имелось хотя бы несколько задокументированных фактов "бомбежек Донбасса" Украиной, кремлядская геббельсовщина этим бы непременно воспользовалась для возбуждения дел в Международном уголовном суде или Международном суде ООН.
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24.03.2022 11:02 Ответить
Женщина просто молодец, храни ее Всевышний. Не боится говорить правду этим скотам, с расейским говорком , типа житель Донецка.
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24.03.2022 11:04 Ответить
В ніякі порівняння не йде знищений рашистами Грозний,Маріуполь,Харків і т,д за один місяць війни ,із Донецьком.Рашисти ,- жителі пекла і пекло приносять всюди з собою .
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24.03.2022 11:05 Ответить
Таких людей хоча б відсотків 40 на сході та півдні, і ніхто б навіть не подумав асвабаждать...
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24.03.2022 11:08 Ответить
Таких людей 90%. "Асвободітелі" це добре знають, і прийшли вони звільняти Україну від українців, а українців - від життя.
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24.03.2022 11:26 Ответить
Це єдине правильне пояснення ординської навали Вони завжди так робили : голодомор, навмисне винищення українців в пеклі другої світової, депортації, ГУЛАГ. Їм потрібна Україна з покірним росіянським бидлом,- українці на цю роль категорично не підходять.
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24.03.2022 12:22 Ответить
Навіть у Києві їх далеко не 90%. Такі цифри можуть бути лише в Тернополі, Ів.-Фанківську, Чернівцях
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24.03.2022 12:32 Ответить
Зараз все не так, як було колись. В мене, навіть ті знайомі (по тематичним форумам та інші), ті кого я вважав суцільною ватою, зараз готові зубами москалям глотки гризти. Одесити почали розмовляти українською. Харків'яни - справжні бандерівці!
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24.03.2022 21:46 Ответить
Це настільки поодинокі випадки, що взагалі не варті уваги. Але я більше про те, що було до самої війни, що, в принципі, і стало причиною цієї війни (***** сподівався на підтримку населення, як не крути).
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25.03.2022 09:03 Ответить
Вы зря думаете, что их меньше. Просто нашему обществу до определённого момента, было удобнее думать, что весь Донбасс ватный. В 14 году мы проигрывали информационную войну, а сейчас мы в ней выигрываем. И если тогда, москальской пропаганде даже нам удалось навязать мысль про ватный Донбасс, сейчас все должны понимать, что и тогда была война рашки против Украины, а не восстание опочленцев. В 14 году, кацапам удалось эффективно подавить проукраинские силы на Донбассе, сейчас не хватает сил сделать это на всём юго-востоке
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24.03.2022 12:16 Ответить
Про яку виігранную інформаційну війну мова, якщо тут і досі більш ніж 50% коментів на свинособачій?
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24.03.2022 12:33 Ответить
донбасс не ватный? а как же они голосовали за жопз шария и ватных зе-слуг - может им надо было раньше задуматься о причинах и следствии ихнего ужаса сейчас
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24.03.2022 14:23 Ответить
Их пропаганда такими "8 лет" пытается войну оправдать, но когда говоришь, что эти Дэнэрэ тоже стреляли, и что Россия туда оружие поставляла, не говоря уже про организацию и поддержку сепаратизма, так никто не верит. Если бы не рашка, жили бы мирно люди не только в Мариуполе, но и в Донецке и Луганске.
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24.03.2022 11:09 Ответить
Наглее и брехливые тварей чем рабсея не сыскать, разбили пол Украины и брешут за Донбасс. Не было в Украине **********, не было создаых ими ЛНР И ДНР, не было бомбардировок и был Мир. Вечный позор рабсейским фашистам.
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24.03.2022 11:10 Ответить
Нахера распостранять видео от кацапских пропагандонов? На одно слово той женщины пять минут гноя про про " бамбили банбас". Єто как раз образец продвижения кацапских наративов...
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24.03.2022 11:10 Ответить
"Восемь лет бамбили Данецк" - це маячня Сивої кобили. Якби "Данецк бамбили" то ни яка ***** не змогла б проводити військові паради не в Донецькі , не в Лунанські. Ось весь хрен до копійки.
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24.03.2022 11:10 Ответить
Зачем анализировать сюжеты рашистских пропагандонов? Что вы пытаетесь разумного оттуда извлечь? Есть такая профессия "врать".
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24.03.2022 11:14 Ответить
Навіщо ці дискусії взагалі? Україна і Росія в різних всесвітах.
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24.03.2022 11:20 Ответить
Упоротые рашисты припёрлись и нихотят ничего понимать!
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24.03.2022 11:21 Ответить
Україна за 8 років 11 раз просила ввести міротворців, що би всі побачили хто і кого там бомбить.
Всі 11 раз оркостан блокував це рішення.
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24.03.2022 11:23 Ответить
рашистів-пропагандонів спочатку під суд, а потім на шибеницю! Мерзота.
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24.03.2022 11:24 Ответить
Раша будет стёрта с лица земли.Мариуполь.
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24.03.2022 11:26 Ответить
Отак подивишся здаля на москаля - неначе справді він людина: іде собі як сиротина, очима - блим, губами - плям, і десь трапляється хвилина - його буває навіть жаль. А ближче підійдеш - скотина
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24.03.2022 11:28 Ответить
Пишаюсь сміливостью жінок. А від рашистських пропагандонів іншого не очікуєш, їм сси в глаза, їм Божа роса.
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24.03.2022 11:35 Ответить
Какое тебе, лапоть деревянный, дело кого мы тут бомбили или не бомбили в Лугандонии. Донецк это Украина, хотим «бомбим,» хотим не «бомбист». Сиди кацапурлов своей Кулунде и лаптем щи хлебай, это наше внутренне дело.
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24.03.2022 11:43 Ответить
Жиночка, та ***** ему кирпичем между глаз, одноклеточном
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24.03.2022 11:47 Ответить
ууу фашист русский!сдохни лживая мразь!!!!!!!!!!
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24.03.2022 11:48 Ответить
Тлумачний словник: "бомбити" - атакувати з повітря, скидаючи бомби. Як Україна могла 8 років бомбити Донецьк, якщо Мінськими угодами з 2014 року було заборонено використання авіації.
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24.03.2022 12:24 Ответить
Москалі брешуть, брешуть і брешуть.
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24.03.2022 12:25 Ответить
РЕСПЕКТ!!!ПУТИН *****!!!
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24.03.2022 12:57 Ответить
Що в Маріуполі уже роблять рос.пропагандони? І чому вони досі живі?
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24.03.2022 12:58 Ответить
"Азова" на всіх не вистачає. Деблокування нема. По околицях вже лазить кацапська наволоч.
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24.03.2022 13:20 Ответить
Подошел к женщине в Мариуполе, и говорит докажите что Вы не бомбили Донецк. Как она может доказать? Справку из левого кармана достанет? Дбл бл! Раша технология.
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24.03.2022 12:58 Ответить
Есть моменты которых не избежать!!!Срать миллионы будут на могилу ПутинуХуйлу!!!а если его спалят то рассеят!!!и всёравно где!!!мы все попукаем говоря ПУТИН *****!!!МЫ В ОКЕАН ПОПИСАЕМ ПУТИН *****!!!ЭТО НЕ ВАЖНО ГЛАНОЕ ЧТО ОН ПУТИН***** АМЁБА!!!ФУ!!!
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24.03.2022 13:00 Ответить
Попросила бы эта добрая женщина этого ублюдка и подонка сравнить 8 лет "бомбёжек Донецка" и месяц бомбежки Мариуполя. Хотя ..это всё равно было бы тщетно.
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24.03.2022 13:18 Ответить
кто создал террористические дыры дыныры и лыныры сразу же после аннексии Крыма?

разве не паРаша ? разве не паРаша аннексировала Крым восемь лет назад?

разве не граждане паРаши гиркин, бородай и прочие преступники и подлецы организовывали террор в украинских Донецке и Луганске ?

а разве центр Донецка после "восьми лет обстрелов" выглядит сейчас, как Мариуполь после месяца освободительных бомбежек паРаши?

все смерти и в Донецке, и в Луганске, начиная с весны 2014 года на руках пуйла и паРаши, более того, даже смерти на Майдане на их руках, ибо сраный Овощ-янык выполнял волю пуйла, расстреливая Майдан.
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24.03.2022 13:19 Ответить
Такую женщину бы в Президенты бнебоиться правду в глаза акупантам сказать не то что некоторые
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24.03.2022 13:36 Ответить
Таким мразям нужно задавать встречный вопрос -почему рашка 8 лет бомбила Грозный и Чечню?
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24.03.2022 16:18 Ответить
От этих го...донов закипает мозг злостью((( Значит выходит в 2014 украинская армия выдвинулась от нечего делать к границам Донбаса и с тех пор постреливает там мирных жителей... Они забывают сказать, кто спровоцировал там своим появлением войну, от которой страдали мирные жители (даже если и прилетало со стороны ЗСУ) В ум не возможно взять, что они хотят сказать или оправдать этими 8мью годами войны на Донбасе, это только еще один камень в их огород. Поправьте, где я говорю не правду или не договариваю.
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24.03.2022 19:48 Ответить
 
 