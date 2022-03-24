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Жители Энергодара сожгли красный флаг, который повесили оккупанты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Флагтшток горожане повалили, а флаг – сожгли.

Соответствующие фото и видео опубликованы в телеграм-канале "Энергоатома", сообщает Цензор.НЕТ.

"Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую ранее повесили рашистские оккупанты, и сожгли ее. Респект отважным энергодарцам", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Это не фотошоп, а фото, сделанное мной лично", - телебашню в Лондоне украсили украинским флагом. ФОТО

Жители Энергодара сожгли красный флаг, который повесили оккупанты 01
Жители Энергодара сожгли красный флаг, который повесили оккупанты 02
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Топ комментарии
+32
Енергодар це Україна!Пишаюся нашими громадянами.
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24.03.2022 12:13
+17
Так тримати!
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24.03.2022 12:13
+13
РЕАЛЬНО МУЖНІ ХЛОПЦІ
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24.03.2022 12:15
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Енергодар це Україна!Пишаюся нашими громадянами.
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24.03.2022 12:13 Ответить
Так тримати!
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24.03.2022 12:13 Ответить
В Українській Мові такої бовтанки НЕМА, це - совковий "кекс" з-під комуняцької ср-аки!
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24.03.2022 12:19 Ответить
-напишіть краще ...
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24.03.2022 12:43 Ответить
Ти любиш совкові сорти лайна пробувати на смак, замість бути Українцем? Пробач за. Але ти ж просиш сам тебе переконати!
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24.03.2022 13:37 Ответить
Авжеж можна написати "Згорда триматися", але це не дуже точно. "Так тримати" повністю прийнятний вислів. Не така це й "калька" з російської.
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24.03.2022 13:12 Ответить
Совкове комуняцьке лайно якого сорту тобі ще "смакує", йолуп?

Сыз меним анъладым, къабакъбаш хынзыр? Ёк?
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24.03.2022 13:39 Ответить
Ти провокатор? Чи ти так любиш неньку , що сидиш вдома і виписуеш тут пуйню? Мова не розділяє людей, ЯКЩО ВОНИ ЛЮДИ. Думай))))
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24.03.2022 13:56 Ответить
Мабуть воно просто *******.
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24.03.2022 15:05 Ответить
къабакъбаш хынзыр
******
Так воно саме написало, шо у нього "баш" ("голова") хвора.
Хай триздує в "хынзыр", - по ходу кацапського корабля. )))
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24.03.2022 18:38 Ответить
Бережи вас Боже!

Най здійсниться Божа ВОЛЯ!
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24.03.2022 12:13 Ответить
РЕАЛЬНО МУЖНІ ХЛОПЦІ
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24.03.2022 12:15 Ответить
РуССкий фашизм не пройдет!!! Победа будет за Украиной!!!
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24.03.2022 12:24 Ответить
Краснопузые Шарико-Швондеры это элита мавзолейного быдла
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24.03.2022 12:39 Ответить
Ганчірці місце на сміттєзвалищі
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24.03.2022 12:42 Ответить
Senator , привет 🙂рад видеть
куда Вас занесло , если не секрет ?
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24.03.2022 12:44 Ответить
В Чехию с женой поехали 8 февралв на денчик племянника....Взаимно рад...
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24.03.2022 13:11 Ответить
Будуть орки горіти і в небі , і на землі разом зі своїм триколорним хламом !
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24.03.2022 12:46 Ответить
Это была какая-то помесь советско-китайская? С одной стороны мелкие звезды, с другой серпом по молоту ...
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24.03.2022 13:28 Ответить
Єто боевое Знамя Победы. Они прям все надрачивают на "дедываравали))))))
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24.03.2022 13:58 Ответить
 
 