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Жители Энергодара сожгли красный флаг, который повесили оккупанты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Флагтшток горожане повалили, а флаг – сожгли.
Соответствующие фото и видео опубликованы в телеграм-канале "Энергоатома", сообщает Цензор.НЕТ.
"Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую ранее повесили рашистские оккупанты, и сожгли ее. Респект отважным энергодарцам", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+32 Dima30
показать весь комментарий24.03.2022 12:13
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показать весь комментарий24.03.2022 12:15
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Сыз меним анъладым, къабакъбаш хынзыр? Ёк?
******
Так воно саме написало, шо у нього "баш" ("голова") хвора.
Хай триздує в "хынзыр", - по ходу кацапського корабля. )))
Най здійсниться Божа ВОЛЯ!
куда Вас занесло , если не секрет ?