Жители Энергодара сожгли красный флаг, который повесили оккупанты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Флагтшток горожане повалили, а флаг – сожгли.

Соответствующие фото и видео опубликованы в телеграм-канале "Энергоатома", сообщает Цензор.НЕТ.

"Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую ранее повесили рашистские оккупанты, и сожгли ее. Респект отважным энергодарцам", - говорится в сообщении.

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