Бойцы "Азова" точным выстрелом уничтожили 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов. ВИДЕО беспилотника
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Минометчики полка "Азов" продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов.
Видео своей работы по освобождению Мариуполя от россиян "Азов" опубликовали в своем телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Минометчики полка "Азов" продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов. В отличие от россиян, уничтожающих украинские города вдребезги, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилищную инфраструктуру", - подчеркивают в "Азове".
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