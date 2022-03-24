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Мариуполь (5562) уничтожение (3845) техника (1542) Азов (697)

Бойцы "Азова" точным выстрелом уничтожили 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Минометчики полка "Азов" продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов.

Видео своей работы по освобождению Мариуполя от россиян "Азов" опубликовали в своем телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Минометчики полка "Азов" продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов. В отличие от россиян, уничтожающих украинские города вдребезги, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилищную инфраструктуру", - подчеркивают в "Азове".

Смотрите также: Мы будем бороться сверх человеческих сил, - обращение "Азова". ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.03.2022 13:33
+22
Ювелирная работа! Путлер - капут!
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24.03.2022 13:38
+21
бережіть себе в тим пеклі... великі воїни великої країни...
смерть ворогам !!!
Героям СЛАВА !!!
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24.03.2022 13:41
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.03.2022 13:33 Ответить
Ювелирная работа! Путлер - капут!
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24.03.2022 13:38 Ответить
бережіть себе в тим пеклі... великі воїни великої країни...
смерть ворогам !!!
Героям СЛАВА !!!
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24.03.2022 13:41 Ответить
Зачорнобаїли.
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24.03.2022 13:42 Ответить
Точно в цель! Земля тварям стекловатой.
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24.03.2022 13:42 Ответить

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24.03.2022 13:43 Ответить
Буде в них тепер сербський рубль - СРУбль...
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24.03.2022 13:48 Ответить
Можно короче: "Россия стала проблемой для Сербии".
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24.03.2022 14:25 Ответить
или просто "Россия стала проблемой"
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24.03.2022 14:41 Ответить
Путлер - капут!
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24.03.2022 13:45 Ответить
А ти не пробував з дивану кудись прицільно....
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24.03.2022 13:48 Ответить
Ну це так як путлерівсько-фашиська орда не вміє.
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24.03.2022 13:49 Ответить
Єто профессионально
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24.03.2022 13:49 Ответить
Єто так как "Квітник" наприклад))) Погугли мокшанин))))
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24.03.2022 13:51 Ответить
Так же как из любого вида вооружения,точное поражение цели,что не понятно?
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24.03.2022 13:58 Ответить
КРАСАВА!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.03.2022 13:50 Ответить
Азов!!!
Ви уже увійшли у ВІКІПЕДІЮ НАЗАВЖДИ!!!
Вас бояться і поважають "рузьке", вагнер, кадирівці

Ви воїни СВІТЛА!!!!
Молюся за ВАС !!!
Ви НЕЗЛАМНІ ДУХОМ!!!
Слава НАЦІЇ!!!
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24.03.2022 13:51 Ответить
Супер!
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24.03.2022 13:52 Ответить
Низький уклін до землі Захисникам України !!!
******* кріпаки усі подохнуть в Україні, якщо не встигнуть утікти з неї …
Смерть московітам в Україні разом із п'ятою колоною опожопівців !!!
Кари, москалям, тяжкої кари!!
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24.03.2022 13:54 Ответить
Шановні редактори, правильно писати "знищують , знищувати", виправте і засоромтесь!
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24.03.2022 13:59 Ответить
АЗОВ это настоящие Украинские *********....Слава Героям!!!
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24.03.2022 14:14 Ответить
Теперь американские ********* будут бороться за право носить шеврон "Азова".
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24.03.2022 14:27 Ответить
Слава героям ! не перестаю захоплюватись мужністю і самовідданістю хлопців з Азова.
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24.03.2022 15:54 Ответить
Минометы с оптикою?
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24.03.2022 16:14 Ответить
 
 