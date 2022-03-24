"Ехали напролом. Повезет, не повезет", - эвакуация из Мариуполя глазами местных жителей. ВИДЕО

В Мариуполе сейчас гуманитарная катастрофа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" появилось видео, на котором эвакуированные жители Мариуполя рассказали, через что им пришлось пройти, чтобы добраться до Запорожья.

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Город Мариуполь Донецкой области с 1 марта находится в блокаде. Поэтому с 3 марта в городе нет электричества, воды, газа, отопления и мобильной связи. Невозможно доставлять в город воду, продукты, лекарства, детские товары.

"Мариуполя как города больше не существует", - рассказывает спасенная женщина. - "Все разбомбили, все горит. Горят заводы, горят дома, люди сидят в подвалах. Вся жизнь проходит в подвалах".

Чтобы получить воду, людям нужно бежать к реке под постоянными обстрелами на свой страх и риск. Жителям, которые остаются в городе, приходится есть приготовленные на костре лепешки, сделанные из рассола и муки. Из-за постоянной стрельбы и нехватки провизии люди пытаются уехать.

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"Находиться там - еще страшнее, чем ехать", - уверяет жительница Мариуполя. - "Ехали напролом. Повезет, не повезет."

По словам тех, кому удалось выехать в Запорожье, ради эвакуации люди самостоятельно создавали колонны из собственного легкового транспорта и слаженно двигались в безопасные регионы.

"Когда выехали из города, стало очень легко на душе. Даже какую-то эйфорию почувствовали," - рассказывает о выезде из города местный житель. — "В Бердянске нас держали 1,5 часа, но нас не таскали, из машин ничего не вытаскивали. Вели себя чинно и благородно, насколько это возможно."

Всех, кто выехал из Мариуполя, принимают волонтеры в Запорожье. Сначала люди проходят регистрацию, а затем отправляются отдохнуть, поесть и принять горячий душ. Для этого в городе подготовили детский сад и запустили кухню. В дальнейшем люди будут решать: остаться в городе или ехать дальше. "Наконец-то люди могут вырваться и доехать до нас. Мы их ждем всех", - уверяют жители Запорожья.

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Напомним, что с начала российского вторжения около 45 тысяч мирных жителей Мариуполя эвакуированы, еще более 100 тысяч остаются в опасности. Оккупанты не только целенаправленно уничтожают город — они не дают вывезти людей по гуманитарным коридорам или делают невозможной доставку гуманитарного груза в заблокированный город.