Зеленский в парламенте Швеции: "Россия рассчитывает идти дальше в Европу. Они показывают это по телевидению россиянам, демонстрируют направление наступления". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая в парламенте Швеции, что Россия не остановится на Украине и рассчитывает идти дальше войной в Европу.

"Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу. Рассчитывает на уничтожение свободы дальше в Европе. Это фундаментальный вызов для европейской системы безопасности", – заявил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский сказал, что российские пропагандисты уже сейчас обсуждают в эфирах государственного телевидения, как Россия оккупирует, в частности, и шведский остров Готланд и как будет "удерживать его под своим контролем десятилетиями".

"Они показывают это россиянам на карте, демонстрируют направления наступления. Вы спросите, с какой это целью? Говорят, что для России выгодно разместить на Готланде системы ПВО и военную базу для прикрытия захвата государств Балтии. Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу, рассчитывает уничтожить свободу дальше в Европе. Это фундаментальный вызов для европейской системы безопасности", - сказал президент Зеленский.

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Он призвал страну усилить санкции против России, чтобы как можно скорее приблизить наступление мира.

"Швеция поддерживает политику санкций, политику, без которой мира не будет. Потому что другого языка, кроме эффективных санкций, руководство России не понимает. Но, чтобы мир наступил быстрее, санкционные пакеты против России должны применяться еженедельно. Ни единого барреля российской нефти, ни захода кораблей из России в ваши порты, ни одного евро налога ваших компаний в Россию. Их военная машина должна остаться без средств к существованию", - отметил Зеленский.

"Мы должны заставить Россию искать мир", - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что Россия разрушает инфраструктуру, которая необходима для жизнеобеспечения, а также что РФ применила фосфорные бомбы.

"Мы в Европе имели "эру сотрудничества, спокойствия, уверенности", пока Россия не решила, что может перемещаться во времени и отменять 21 век и действовать, как в старые времена тоталитарных идеологий. Если бы Украина не устояла - это значило бы, что вы потеряли все. Это означало бы, что вы в опасности", - добавил он.

Он отметил, что благодарен за поддержку, которую Швеция предоставила Украине в связи с войной, подчеркнув, что синий и желтый цвета (цвета флагов Украины и Швеции. - Ред.) сейчас едва ли не самые популярные цвета в мире.

"Мы сражаемся не только за Украину, а за безопасность Европы. И мы доказали, что заслуживаем быть полноправным членом Европейского Союза", - подчеркнул президент, добавив, что рассчитывает на поддержку Швеции на пути Украины к членству в ЕС.

Зеленский пригласил Швецию поучаствовать в послевоенном восстановлении Украины.

"Я уверен, что вместе мы сможем обеспечить мир и потому уже сейчас нужно думать о восстановлении Украины после этой войны. А это будет. Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведское государство, ваш народ принять участие в этом историческом проекте. Украина была прекрасной, а теперь станет великой, потому что такой у нас народ", - заявил Зеленский, выступая перед парламентом Швеции в четверг.

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"Я приглашаю вас продемонстрировать миру, всем современным и будущим поколениям, что война не дает результата, а мир дает результат. И жизнь", - сказал он.

По его словам, Швеция стала первым государством, которому Украина предложила "большой проект восстановления".

"Вы можете взять шефство над любым городом Украины, регионом или отраслью для их восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым. Ваши технологии, бизнес и любовь к жизни, умение организовать пространство – в интересах людей", - подытожил президент.