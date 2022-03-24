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война (46847) Зеленский (16555) Россия (91279) санкции (10620) Швеция (888)

Зеленский в парламенте Швеции: "Россия рассчитывает идти дальше в Европу. Они показывают это по телевидению россиянам, демонстрируют направление наступления". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая в парламенте Швеции, что Россия не остановится на Украине и рассчитывает идти дальше войной в Европу.

"Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу. Рассчитывает на уничтожение свободы дальше в Европе. Это фундаментальный вызов для европейской системы безопасности", – заявил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский сказал, что российские пропагандисты уже сейчас обсуждают в эфирах государственного телевидения, как Россия оккупирует, в частности, и шведский остров Готланд и как будет "удерживать его под своим контролем десятилетиями".

"Они показывают это россиянам на карте, демонстрируют направления наступления. Вы спросите, с какой это целью? Говорят, что для России выгодно разместить на Готланде системы ПВО и военную базу для прикрытия захвата государств Балтии. Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу, рассчитывает уничтожить свободу дальше в Европе. Это фундаментальный вызов для европейской системы безопасности", - сказал президент Зеленский.

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Он призвал страну усилить санкции против России, чтобы как можно скорее приблизить наступление мира.

"Швеция поддерживает политику санкций, политику, без которой мира не будет. Потому что другого языка, кроме эффективных санкций, руководство России не понимает. Но, чтобы мир наступил быстрее, санкционные пакеты против России должны применяться еженедельно. Ни единого барреля российской нефти, ни захода кораблей из России в ваши порты, ни одного евро налога ваших компаний в Россию. Их военная машина должна остаться без средств к существованию", - отметил Зеленский.

"Мы должны заставить Россию искать мир", - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что Россия разрушает инфраструктуру, которая необходима для жизнеобеспечения, а также что РФ применила фосфорные бомбы.

"Мы в Европе имели "эру сотрудничества, спокойствия, уверенности", пока Россия не решила, что может перемещаться во времени и отменять 21 век и действовать, как в старые времена тоталитарных идеологий. Если бы Украина не устояла - это значило бы, что вы потеряли все. Это означало бы, что вы в опасности", - добавил он.

Он отметил, что благодарен за поддержку, которую Швеция предоставила Украине в связи с войной, подчеркнув, что синий и желтый цвета (цвета флагов Украины и Швеции. - Ред.) сейчас едва ли не самые популярные цвета в мире.

"Мы сражаемся не только за Украину, а за безопасность Европы. И мы доказали, что заслуживаем быть полноправным членом Европейского Союза", - подчеркнул президент, добавив, что рассчитывает на поддержку Швеции на пути Украины к членству в ЕС.

Зеленский пригласил Швецию поучаствовать в послевоенном восстановлении Украины.

"Я уверен, что вместе мы сможем обеспечить мир и потому уже сейчас нужно думать о восстановлении Украины после этой войны. А это будет. Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведское государство, ваш народ принять участие в этом историческом проекте. Украина была прекрасной, а теперь станет великой, потому что такой у нас народ", - заявил Зеленский, выступая перед парламентом Швеции в четверг.

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"Я приглашаю вас продемонстрировать миру, всем современным и будущим поколениям, что война не дает результата, а мир дает результат. И жизнь", - сказал он.

По его словам, Швеция стала первым государством, которому Украина предложила "большой проект восстановления".

"Вы можете взять шефство над любым городом Украины, регионом или отраслью для их восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым. Ваши технологии, бизнес и любовь к жизни, умение организовать пространство – в интересах людей", - подытожил президент.
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Топ комментарии
+6
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24.03.2022 14:03
+4
Що до спасти друга Абрамовича в американському конгресі - фейк? Чи це зелене днище?
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24.03.2022 13:55
+4
Навіть провідні італійські ЗМІ на перших сторінках про це написали. На жаль не фейк
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24.03.2022 14:00
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Петика первого им вспомнил??
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24.03.2022 13:52 Ответить
вони це зрозуміть коли десяток ракет гепнеться на берлін стокгольм осла париж брюсель
і одразу виразять глубокую озабоченость
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24.03.2022 13:53 Ответить
Давайте смотреть реально: Чи гепнеться на них, чи ні-це ще дуже сумнівне питання.Але страшно уявити, в якому стані тоді будемо перебувати МИ..І в НАТО це дуже добре усвідомлюють..Типа: зачем помогать сейчас Украине? Лучше или хуже у неё будет-их пока это не очень волнует.Потому как двуличные и были и есть..Если бы хотели мира, то бы уже давно себя вели по-другому!!А то переживают, расея захотела в рублях за газ..Скоты!!А "ни в чём " за газ-СлабО??Хотя бы кто так вопрос поставил!Технику дать стараются старую (особенно немцы).., жлобы и трусы..
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24.03.2022 14:31 Ответить
Це ти НАТО так лакаеш?
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24.03.2022 14:45 Ответить
Що до спасти друга Абрамовича в американському конгресі - фейк? Чи це зелене днище?
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24.03.2022 13:55 Ответить
Навіть провідні італійські ЗМІ на перших сторінках про це написали. На жаль не фейк
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24.03.2022 14:00 Ответить
Тобто в макаронників немає куплених кацапами репортерів????
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24.03.2022 14:08 Ответить
Є і дуже багато, але ларепубліка і корієре на 1-х сторінках фейки не писатимуть. Зараз ще багато помінялось. Місяць назад були маленькі замітки в кутках про 'нацистів України' частково вирвано з контексту-частково неоднозначно написано-зараз таких 'статтец не бачив' але все одно періодично попадаються гнилі статєйки в самому низу-бо простий плєбс в італії полуокацаплений
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24.03.2022 14:15 Ответить
А ось тут маладец! В мене таке враження, що Президенту речі пишуть як у тому совецкому мультфілму простоквашино, то нісенітниці якісь городить, то каже по ділу - дива
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24.03.2022 14:00 Ответить
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24.03.2022 14:03 Ответить
На западных каналах нужно побольше информативных передах с ретроспективным показом всей российской военной вакханалии за последние 10-12 лет. Все эти На Берлин, Можем повторить и прочих Дедов на палках. Надо просто вдалбливать бюргерам и месье эту информацию. Может дойдет, что война в Украине это только начало всеобщего европейского пипеца если не не влупить совместно по Кремлю. Мы не имеем столько народа, а еще и обученного, что бы остановить навалу даже если нас вооружат новейшими типами летальных девайсов. Судьба Запада зависит не от количества вооружения поставленного нам, а от степени осознания необходимости сопротивляться Москве уже ПРЯМО сейчас. Ибо будет поздно.
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24.03.2022 14:12 Ответить
До того ж з 2014 року.
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24.03.2022 14:13 Ответить
путлер обов'зково нападе на Європу,от тільки ще трохи пошукає сірійських та лівійських найманців,і про білорусів незабуде)
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24.03.2022 14:15 Ответить
Им пока плевать, да и не факт, что может напасть--понтов больше, чем правды.. А ват нам через 3-4 месяца будет не до смеха! Вопрос :какой выход?
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24.03.2022 14:33 Ответить
 
 