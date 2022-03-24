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"Кацапский пропагандон года": Госпогранслужба поблагодарила пропагандиста Гвоздева за репортаж из Бердянска об уничтоженном сегодня корабле "Орск". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Госпогранслужба Украины поблагодарила российского пропагандиста Валентина Гвоздева с телеканала Минобороны РФ "Звезда" за детальный репортаж об уничтоженном сегодня в порту Бердянска большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.

"Валентин Гвоздев с телеканала "Звезда". С удовольствием хочу сообщить, Государственная пограничная служба признает его лучшим москальским пропагандоном. За это он получает пограничное отличие в конкурсе "Изумрудная лира", целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганда территориальной целостности нашей Родины. Мы даже ввели дополнительную специальную номинацию "Кацапский пропагандон года – гордость Украины". А побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска. Конечно, были и другие лауреаты, но за полноту раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласна. Отныне "Орск" и орки, символично, что еще и в Месяц несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу. Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для скорой победы Украины над рашистами", - рассказал он.

Смотрите также: В порту Бердянска большой пожар, уничтожен корабль оккупантов "Орск" (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Кацапский пропагандон года: Госпогранслужба поблагодарила пропагандиста Гвоздева за репортаж из Бердянска об уничтоженном сегодня корабле Орск 01
Кацапский пропагандон года: Госпогранслужба поблагодарила пропагандиста Гвоздева за репортаж из Бердянска об уничтоженном сегодня корабле Орск 02

Напомним, что сегодня в порту Бердянска был уничтожен корабль оккупантов "Орск".
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Топ комментарии
+79
Глядя на Чернобаевку, уверен, что кацапы на трех десантных кораблях не остановятся
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24.03.2022 14:21
+59
aha ha
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24.03.2022 14:17
+57
Мариуполю да и югу в целом будет значительно легче. Минус 3 тыс тонн топлива, минус куча бк, минус минимум одно транспортировочное корыто. М-м-м, ляпота)))
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24.03.2022 14:23
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aha ha
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24.03.2022 14:17 Ответить
плохо ! плохо работают пропагандоны #зды!

в следующий раз делай репортаж в месте погрузки и указывай конечный пункт и время прибытия !
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24.03.2022 14:30 Ответить
on staralsa - no sdelal vse shto smog
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24.03.2022 14:34 Ответить
ЭТОГО пропаГОНДОНА В БУНКЕР К ВОВЕ ПУТИНУ ПУСТЬ ПОКАЖЕТ КАК ЗАЙТИ КУДА ПРОЙТИ И КАК ПОДОЙТИ...
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24.03.2022 14:48 Ответить
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24.03.2022 14:55 Ответить
+ 100 !
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24.03.2022 15:23 Ответить
"Он старался" (с)
Курт Воннегут

якщо цього ушльопка із #зды кокнули разом з Орськом - він заслужив чесно ці слова на надгробку
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24.03.2022 15:22 Ответить
І все розх@ячили ,
Ура товаріщі , ура
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24.03.2022 17:28 Ответить
ОРСК ))))
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24.03.2022 14:18 Ответить
ОРКС )))))
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24.03.2022 14:22 Ответить
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24.03.2022 14:24 Ответить
оркск
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24.03.2022 14:58 Ответить
100%
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24.03.2022 17:15 Ответить
Нагородити. Посмертно.
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24.03.2022 14:18 Ответить
Глядя на Чернобаевку, уверен, что кацапы на трех десантных кораблях не остановятся
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24.03.2022 14:21 Ответить
на да 1 серия а там их 14 так что ...ждем продолжения сериала... они тупо тонули в Бердянске...
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24.03.2022 14:49 Ответить
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8 Да там не только Орск, ещё одному перепало что загорелся.
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24.03.2022 14:21 Ответить
krasivo garit
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24.03.2022 14:26 Ответить
Айвазовський би плакав: ранок на Меотиді
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24.03.2022 16:33 Ответить
Ждём ещё инфы по кораблям)) на удираюших тоже были пожарчики. Ппц что с вами НАТО бы сделало, дебилы, вас же реально за 3 дня уху@@рили
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24.03.2022 14:22 Ответить
Іпаньки порівнювали своїх бойових лаптів з армією США!!!
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24.03.2022 14:33 Ответить
ты не помнишь "вяликаю пабйэду" оровских свиней 7 февраля 2018-го года в Хишмаме, когда ЧВК Вагнера пошло на нефтеперебатыающий "брать". НАТО-вцы тогда джойстком, дистанционно, 300 сорокасемихромосомных свиней смешали с песком собственным говном и кишками.
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24.03.2022 15:01 Ответить
Ещё как помню по это был эпик)
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24.03.2022 15:18 Ответить
Так, там AC-130 тоді знатно відпрацювали...
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24.03.2022 20:37 Ответить
Один з тих що втік, той що палає, підтопили через побоювання підриву бк. Вважай виведений з ладу на деякий чвс. А може і на довго
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24.03.2022 15:02 Ответить
Удачного ремонта ахаха
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24.03.2022 15:19 Ответить
Звідки інфа?
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24.03.2022 16:34 Ответить
Цікаво, слово "пропагандон" вже увійшло до провідних світових словників?

Тепер на підході слово "зачорнобаїти"!
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24.03.2022 14:22 Ответить
Мариуполю да и югу в целом будет значительно легче. Минус 3 тыс тонн топлива, минус куча бк, минус минимум одно транспортировочное корыто. М-м-м, ляпота)))
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24.03.2022 14:23 Ответить
Не можу не приєднатися до привітань та подяк підаросійському пропогандону.
Ми тут хіхікаємо, а "біднязі" швабру в дупу впіхнуть так глибоко, щоб голова не хиталася.
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24.03.2022 14:23 Ответить
‼️Важливо! Дезінформація! ‼️

В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли.
Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.

Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло.

Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким.

Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта.
https://t.me/UkraineNow/6929
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24.03.2022 14:23 Ответить
Сами спалили?
Не ясна причина.
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24.03.2022 14:25 Ответить
Говорят туда что то прилетело
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24.03.2022 14:32 Ответить
Може щось прилетіло. Чи може щось припливло.
Головне-результат.
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24.03.2022 14:34 Ответить
Овец в трюме жарили, неувязочка вышла).
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24.03.2022 14:35 Ответить
Та тоже так думаю. Порту пипец ИМХО на месяца - тоже неплохо.
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24.03.2022 14:57 Ответить
Ээээ... Жарили в каком смысле?
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24.03.2022 14:58 Ответить
в обоих...
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24.03.2022 15:05 Ответить
Сначала в переносном смысле, потом в прямом
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24.03.2022 21:22 Ответить
Кадыровцы "жарили"?
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24.03.2022 15:14 Ответить
Приз в студию! Долбодятел выиграл честно)))
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24.03.2022 14:25 Ответить
Границы НАТО собрались менять
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24.03.2022 14:27 Ответить
Він сказав, що таких 10 десантних кораблів приймають участь в "операції", так що роботи ще багато, не розслаблюватись.
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24.03.2022 14:27 Ответить
Два возле Одессы потопили.
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24.03.2022 14:47 Ответить
л0х это судьба и она всегда его догонит...
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24.03.2022 14:27 Ответить
Йойрськ.
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24.03.2022 14:30 Ответить
Вроде как не "Орск", однотипный "Саратов", результат тот же. Два БДК проекта 775 получили повреждения ,есть погибшие и раненые. Нечего булки в Бердянске расслаблять).
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24.03.2022 14:32 Ответить
присоединяюсь, ну что тут скажешь..., молодец!
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24.03.2022 14:33 Ответить
"Валентин, если ФСБ возьмёт тебя, мы обязательно обменяем тебя на пленных кацапов, как и обещали... Держись. Ждём следующие репортажи."

Юстас
Алексу
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24.03.2022 14:35 Ответить
маладец... не останавливайся ))))
а вот некоторые говорят что это говно смотреть вредно)))) заблуждаются ))) иногда оооочень полезно смотреть это пафосное говно, хотя бы ради информации... для наших военных )))
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24.03.2022 14:36 Ответить
створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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24.03.2022 14:37 Ответить
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24.03.2022 14:38 Ответить
Правильный орк
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24.03.2022 15:15 Ответить
Дивлячись на фото, можна запропонувати потрійне гасло для кацапів, - "не сматрєть, нє нюхать, нє пі...дєть".
І взагалі, - кацапи, ідітє *****! (с)
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24.03.2022 20:48 Ответить
Reuters разрывает сотрудничество с ТАСС

Решение принято на фоне растущей критики освещения российским госинформагентством войны в Украине.

«Мы считаем, что доступность контента ТАСС на Reuters Connect не соответствует Принципам доверия Thomson Reuters», - написал в среду исполняющий обязанности генерального директора Reuters Мэтью Кин во внутренней служебной записке для сотрудников.

В ответ на запрос Reuters о комментарии ТАСС поделилось письмом, которое его гендиректор Сергей Михайлов направил Кину в среду. В нем он выразил «крайнее сожаление новостью о решении Reuters».

«Журналисты ТАСС ведут свою работу честно и ответственно. Любой непредвзятый анализ подтвердит, что информационная работа ТАСС, как государственного информационного агентства, беспристрастна, объективна и достаточно сбалансирована, в ней нет места дезинформации и пропагандистским фейкам», - написал он.

В начале марта фотоагентство Getty Images также разорвало отношения с ТАСС из-за несоблюдения редакционной политики.
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24.03.2022 14:39 Ответить
Девіз ОДИН:
"руський корабель иди НА **Й!!!"
Україна--- МАГНАТ металобрухту в Європі!!
Слава Україні!!!
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24.03.2022 14:46 Ответить
Вчора в Києві бачила цікаву автоколону: три великих фури, але не тентовані, а з металевими кузовами, борт дуже високий. Спало на думку, що в них возять металобрухт. Їхали з поліційним супроводом через місто на північ.
Здивувало, що всі 3 машини з номерами різних областей: АВ, ВА, СЕ
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24.03.2022 15:26 Ответить
Цигани пригорюнилися - такий заробіток догарає...
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24.03.2022 14:49 Ответить
це супер! але навіщо інформатора здавати?
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24.03.2022 14:51 Ответить
він знав,на що йде. слава героям!
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24.03.2022 15:10 Ответить
Мы за него отомстим.
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24.03.2022 15:30 Ответить
Яи бачив цей сюжет по раіся 1 . Ще й подумав, дивись, ми постійно попереджаємо що не треба знімати технку, а ці підараси цілий сюжет пустили в ефір..
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24.03.2022 14:52 Ответить
да,таки пропагандюга прав...разгрузили весьма необычно
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24.03.2022 15:02 Ответить
Нажаль декілька кацапських падлюк вчасно втекли,сподіваюсь не далеко.
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24.03.2022 15:07 Ответить
Что у него там за летающий БТР на фоне Оркска? Новая разработка оркских оружейников?
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24.03.2022 15:12 Ответить
Погранцам по жопе надавать надо за слив источника информации...
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24.03.2022 15:18 Ответить
Видно кадыровцы не соблюдали технику безопасности при жарке барашков и рашистов на бандкораблях.
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24.03.2022 15:19 Ответить
Столько дыма и столько вони.как и все расистское.,но красиво пылает..
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24.03.2022 15:24 Ответить
плучили Русские ОРалСеКс-ОРСК
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24.03.2022 15:32 Ответить
Теперь анало-говнетное корыто может вместить до 20 164 000 бычков.
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24.03.2022 15:32 Ответить
А коптит так, потому, что экипаж не успел скинуть кирзачи.
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24.03.2022 15:33 Ответить
хто підскаже скільки такий корабель десь коштує??
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24.03.2022 15:45 Ответить
Все відносно. Під час війни і кінь може півцарства коштувати.
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24.03.2022 15:53 Ответить
Каже що було їх 10, один потопили, один горить, ще 8 залишилося.

Потрібно щоб він сходив на якийсь аеропорт, фото та відео виклав.
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24.03.2022 15:49 Ответить
Того орка підставили)) в нас певно вже є всі координати з супутника, але не розумію як туди дістали та чим. Як зеля підставив Абрамовича заручившись за нього на фоні того що там зара певно прибирають зрадників.
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24.03.2022 15:51 Ответить
Главная проблема это Мариуполь если украинская армия сможет решить эту проблему то рашке будет точно Пиз..ц, держись Украина слава Украине
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24.03.2022 15:57 Ответить
он уже на бутылке трепыхается вопя; - Не виноватая я, он сам пришел!!!!!!!!!
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24.03.2022 15:57 Ответить
Свой человек оказался,ждем еще информацию
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24.03.2022 16:28 Ответить
При чому тут Держприкордонслужба, цікаво? У вас що, нема чим зайнятися? Ви вже вияснили, як виїхали Суркіси з мільйонами ?
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24.03.2022 16:39 Ответить
ОРск!!! ОРУ!!!
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24.03.2022 17:14 Ответить
Москаль таки обдурив нас!!! То був не оркск а саратов )))
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25.03.2022 12:00 Ответить
 
 