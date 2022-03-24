"Кацапский пропагандон года": Госпогранслужба поблагодарила пропагандиста Гвоздева за репортаж из Бердянска об уничтоженном сегодня корабле "Орск". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Госпогранслужба Украины поблагодарила российского пропагандиста Валентина Гвоздева с телеканала Минобороны РФ "Звезда" за детальный репортаж об уничтоженном сегодня в порту Бердянска большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота.
Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.
"Валентин Гвоздев с телеканала "Звезда". С удовольствием хочу сообщить, Государственная пограничная служба признает его лучшим москальским пропагандоном. За это он получает пограничное отличие в конкурсе "Изумрудная лира", целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганда территориальной целостности нашей Родины. Мы даже ввели дополнительную специальную номинацию "Кацапский пропагандон года – гордость Украины". А побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска. Конечно, были и другие лауреаты, но за полноту раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласна. Отныне "Орск" и орки, символично, что еще и в Месяц несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу. Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для скорой победы Украины над рашистами", - рассказал он.
Напомним, что сегодня в порту Бердянска был уничтожен корабль оккупантов "Орск".
Пожалуйста, подождите...
в следующий раз делай репортаж в месте погрузки и указывай конечный пункт и время прибытия !
Курт Воннегут
якщо цього ушльопка із #зды кокнули разом з Орськом - він заслужив чесно ці слова на надгробку
Ура товаріщі , ура
Тепер на підході слово "зачорнобаїти"!
Ми тут хіхікаємо, а "біднязі" швабру в дупу впіхнуть так глибоко, щоб голова не хиталася.
В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли.
Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.
Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло.
Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким.
Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта.
https://t.me/UkraineNow/6929
Не ясна причина.
Головне-результат.
Юстас
Алексу
а вот некоторые говорят что это говно смотреть вредно)))) заблуждаются ))) иногда оооочень полезно смотреть это пафосное говно, хотя бы ради информации... для наших военных )))
І взагалі, - кацапи, ідітє *****! (с)
Решение принято на фоне растущей критики освещения российским госинформагентством войны в Украине.
«Мы считаем, что доступность контента ТАСС на Reuters Connect не соответствует Принципам доверия Thomson Reuters», - написал в среду исполняющий обязанности генерального директора Reuters Мэтью Кин во внутренней служебной записке для сотрудников.
В ответ на запрос Reuters о комментарии ТАСС поделилось письмом, которое его гендиректор Сергей Михайлов направил Кину в среду. В нем он выразил «крайнее сожаление новостью о решении Reuters».
«Журналисты ТАСС ведут свою работу честно и ответственно. Любой непредвзятый анализ подтвердит, что информационная работа ТАСС, как государственного информационного агентства, беспристрастна, объективна и достаточно сбалансирована, в ней нет места дезинформации и пропагандистским фейкам», - написал он.
В начале марта фотоагентство Getty Images также разорвало отношения с ТАСС из-за несоблюдения редакционной политики.
"руський корабель иди НА **Й!!!"
Україна--- МАГНАТ металобрухту в Європі!!
Слава Україні!!!
Здивувало, що всі 3 машини з номерами різних областей: АВ, ВА, СЕ
Потрібно щоб він сходив на якийсь аеропорт, фото та відео виклав.