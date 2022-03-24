"Белорусы не враги украинцам. Враг у нас общий – режимы Путина и Лукашенко. Мы верим в победу Украины. Слава Украине! Живе Беларусь!" - белорусская студентка обратилась к украинцам. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Белорусская студентка Мария Булавинская обратилась к украинцам и заверила, что большинство белорусов категорически против войны в Украине и всячески поддержат Украину в борьбе с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Булавинская напомнила о белорусских протестах, рельсовой войне с оккупантами в самой Беларуси и о настоящих белорусских военных, которые сегодня защищают Киев в составе батальона имени Кастуся Калиновского.
"Украинцы часто задают вопрос о том, вступит ли в войну белорусская армия. Так вот, чтобы понять, в каком состоянии находятся белорусские войска, хочу напомнить о символе солдата Лукашенко - снеговик, которого слепили белорусские пропагандисты, когда приветствовали вход российских войск на территорию Беларуси "Впрочем, есть и нормальные белорусские военные, которые сегодня защищают Киев от российских оккупантов. Речь идет о батальоне имени Кастуся Калиновского. Я хочу сказать, что большинство белорусов не поддерживают эту войну. Подавляющее большинство белорусов понимают, что будущее Беларуси зависит от будущего Украины". Когда украинцы считают, что белорусы – это враги, то это не так. Враг у нас общий – режимы Путина и Лукашенко. Мы верим в победу Украины. Слава Украине! Живе Беларусь!" - говорит Булавинская.
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За агресію проти України треба білорусам відповідати життям їх військових..
Россия не покидает планов окружить и захватить столицу Украины. Для этого вооружение и военная техника перебрасывается в Беларусь и на территорию оккупированного Крыма.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Білоруси підірвали нам яворівський полігон, знищили наші аеропорти на заході. Постійні авіанальоти з їх території.
Білоруси - вороги.
Якщо до тебе в будинок вдереться здоровенний бидлан і почне з вікна стріляти по людях на вулиці..
Ти будеш винний в цьому?
Я розумію, що Білорусь співучасник. Але точно не народ. Влада прийняла рішення впустити того бидлана.
Чи їм треба щоб хтось інший за них все порішав?
Ніт?
Ідіть нах.
Потому обращайся к своим соотечественникам - к белорусам. Пусть они откажутся наступать и пошлют своего мини-фюрера вслед за русским военным кораблём! А к украинцам обращаться не нужно, для украинцев враг - любой, кто пришёл в Украину убивать украинцев. К белорусам обратись.
Слава ЗСУ!!!
На фіг нам твої звернення. Проти вони, не вороги ...
Які протести ? Один раз перелякано вийшли ? Скільки чоловік воює на боці України ?
Порахувала співвідношення і закрилася, "умница".
Ви будете знищені разом з москалями.
Хто залишиться - виплачуватиме Україні репарації.
А то, хитрозаді, розпатякалися.
Достатньо вже надопомагали рашці вбити наших людей і знищити міст та сіл, скоти.
Смерть всiй рашистськiй наволочi !