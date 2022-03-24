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"Белорусы не враги украинцам. Враг у нас общий – режимы Путина и Лукашенко. Мы верим в победу Украины. Слава Украине! Живе Беларусь!" - белорусская студентка обратилась к украинцам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Белорусская студентка Мария Булавинская обратилась к украинцам и заверила, что большинство белорусов категорически против войны в Украине и всячески поддержат Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Булавинская напомнила о белорусских протестах, рельсовой войне с оккупантами в самой Беларуси и о настоящих белорусских военных, которые сегодня защищают Киев в составе батальона имени Кастуся Калиновского.

"Украинцы часто задают вопрос о том, вступит ли в войну белорусская армия. Так вот, чтобы понять, в каком состоянии находятся белорусские войска, хочу напомнить о символе солдата Лукашенко - снеговик, которого слепили белорусские пропагандисты, когда приветствовали вход российских войск на территорию Беларуси "Впрочем, есть и нормальные белорусские военные, которые сегодня защищают Киев от российских оккупантов. Речь идет о батальоне имени Кастуся Калиновского. Я хочу сказать, что большинство белорусов не поддерживают эту войну. Подавляющее большинство белорусов понимают, что будущее Беларуси зависит от будущего Украины". Когда украинцы считают, что белорусы – это враги, то это не так. Враг у нас общий – режимы Путина и Лукашенко. Мы верим в победу Украины. Слава Украине! Живе Беларусь!" - говорит Булавинская.

Смотрите также: "Думаем, сука, как не попасть в эту #баную п#здорезку! Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили все к х#ям бросать", - белорусский военный. ВIДЕО
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Топ комментарии
+27
дуже зворушливо) але реально нам це все до сраки)
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24.03.2022 15:18
+18
Только это не спасёт, тех кто на Нас с оружием попрёт..
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24.03.2022 15:18
+18
все це прекрасно, але рівень "білоруська студентка" якось не гарантує особливо нічого.
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24.03.2022 15:18
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Малохольная никакая не нация, а население без воли, для которого чистота служит оправданием тюремного существования.
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24.03.2022 15:17 Ответить
понимаешь в чем дело, их малохольство обусловлено восприятием понимания - стоять раком , одни от этого получают удовольствие, другие считают что это всего лишь поза , но ни кому из них в голову не приходит понимание что их **** , там телевизор тоже работает, и не хуже чем на паРаше , страх их сковал на столько, что они согласны быть ********** , что в физическом , что в моральном аспекте этого вопроса , и слова - вы хотите как на Украине ? , приобрели действительно форму , форму покорности, страха, безвыходности и тд, ........ свободным нужно родится , быть воспитанным в этом духе, и воспитать своих детей в том же духе, сколько президентов сменилось в Украине , за время пребывания лукашенко у власти ? , и как эти смены происходили ? постоянная борьба добра со злом , в Украине родилось целое поколение людей , которые ни при каких ,, благоприятных,, условиях не станут раком , смена , а не подмена понятий , в Украине идет уже 30 лет , мой малый , которому 14 лет , ходил записывается в тероборону ( тайно ) что-бы я не знал, понятно что его не взяли, но он пошел оборудовать блок посты , мешки таскает, ежи , хавчик военным и тд , .......пацану 14 лет !!!!! и он рассуждает как настоящий патриот СВОЕЙ !!! страны , и я уверен , что он ни при каких условиях , не станет раком , а посмотри на ,, братьев,, белорусов , там взрослое население - аморфно на столько , что они не в состоянии нормально высказать свое мнение , не то что делать что то , у них ГРАНДИОЗНАЯ отмазка - а что мы можем сделать? понимаешь , их **** уже даже не стесняясь , и им это нравится , так что наедятся на то что они протрезвеют не имеет смысла . они ждут пока кто то придёт и сделает их счастливыми и свободными . но для того , что бы это произошло , нужно ПОНИМАТЬ , что это такое , СВОБОДА .
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25.03.2022 02:37 Ответить
дуже зворушливо) але реально нам це все до сраки)
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24.03.2022 15:18 Ответить
Только это не спасёт, тех кто на Нас с оружием попрёт..
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24.03.2022 15:18 Ответить
все це прекрасно, але рівень "білоруська студентка" якось не гарантує особливо нічого.
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24.03.2022 15:18 Ответить
А це і є той 000,1% відсоток підтримки України у білорасєї...
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24.03.2022 16:09 Ответить
Малая, убегай в Польшу, а то за тобой приедут
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24.03.2022 15:21 Ответить
Хай та малая сідіць у сваём калхозе, савєтчик х...єв...
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24.03.2022 16:16 Ответить
Лука з командою, спів агресор ***** проти України!!!
За агресію проти України треба білорусам відповідати життям їх військових..
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24.03.2022 15:21 Ответить
До речі..

Россия не покидает планов окружить и захватить столицу Украины. Для этого вооружение и военная техника перебрасывается в Беларусь и на территорию оккупированного Крыма.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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24.03.2022 15:59 Ответить
Не вороги. Але не йдіть сюди.
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24.03.2022 15:22 Ответить
Не вороги? Скільки людей білоруси вже вбили під Києвом і Черніговом?

Білоруси підірвали нам яворівський полігон, знищили наші аеропорти на заході. Постійні авіанальоти з їх території.

Білоруси - вороги.
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24.03.2022 15:41 Ответить
Яворівський полігон обстріляли з акваторії Чорного моря.
Якщо до тебе в будинок вдереться здоровенний бидлан і почне з вікна стріляти по людях на вулиці..
Ти будеш винний в цьому?
Я розумію, що Білорусь співучасник. Але точно не народ. Влада прийняла рішення впустити того бидлана.
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24.03.2022 16:54 Ответить
Білоруси вороги Собі!!! Викохали режим луканелюда. Й сприяли нападу орди...
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24.03.2022 15:23 Ответить
Білоруси на нас вже напали і вбивають нас вже цілий місяць, ау.
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24.03.2022 15:43 Ответить
Против вас воюют единицы нанаятых граждан Беларуси, и то чаще это этнические русские или украинцы. За вас - воюют беларусы и в 14ом и счас. Вам помогают тысячи белорусов деньгами, гумманитаркой. Вы - торговали с Лукашенкой, когда Белорусы от него избавлялись - в том что сейчас на отжатых у Белорусов территориях стоят русские - есть Ваша вина. Давайте отличаять друзей от врагов. Беларусы вам не враги.
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24.03.2022 16:59 Ответить
кто эти украинцы? геисябры показали, что они *идары еще в вопросе Крыма. И пожалуйста, не надо про что "редакция может не разделят мнения авторов". Прошу.
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24.03.2022 16:01 Ответить
Білоруси ще не зовсім втрачена нація. Є надія, що Перемога у Великій Війні Українського Народу проти рашки призведе до повалення режиму Лукаша. З москалями все зрозуміло. Там 100% клініка...
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24.03.2022 15:25 Ответить
Що білорусам заважає повалити режим Лукашенка 28 років?

Чи їм треба щоб хтось інший за них все порішав?
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24.03.2022 15:40 Ответить
Спочатку вивчіть свою рідну мову, щоб називатися нацією. У вас на ній не розмовляє і не знає 90 відсотків.
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24.03.2022 15:27 Ответить
Вспомните цветочки и что Украинского сценария Вам не нужно.Ви безвольньіе и безлике. С вашем територии летять ракети на мирних людей а ви озабочение
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24.03.2022 15:32 Ответить
Хто перейде кордон зловить подачку арти, у нас вже їздили виродки з білими прапорами й розстрілювали наших хлопців, краще з кордону розвертайтесь і на мінськ, так точно більше виживе.
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24.03.2022 15:32 Ответить
в лом, навіть коменетувати цих - сцикливих, опущених терпил!(( перейдети кордон , здохните!!!
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24.03.2022 15:35 Ответить
Чудово, мабуть це значить що драніки пішли скидать Лукашенка?

Ніт?

Ідіть нах.
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24.03.2022 15:39 Ответить
Що у них там в колгоспі робиться? Скоро сільськогосподарські роботи, а землю обробляти будете БТРами, танками та автоматами
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24.03.2022 15:44 Ответить
На нашому горбі до світлого майбутнього.
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24.03.2022 15:45 Ответить
ніхера не згоден, як тільки стався напад з Білорусі, білорусу стали автоматично вороги, вони посібники фашистів із за яких гинуть діти України, так що білоруси, не нийте, але ви нам ніхєра не друзі
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24.03.2022 15:46 Ответить
Сестра, ты не к нам обращайся - сотни тысяч русских постоянно к нам обращались и говорили, что мы братья, а не враги, но сейчас часть тех же русских истребляет тысячи украинцев, а остальная часть их полностью поддерживает.

Потому обращайся к своим соотечественникам - к белорусам. Пусть они откажутся наступать и пошлют своего мини-фюрера вслед за русским военным кораблём! А к украинцам обращаться не нужно, для украинцев враг - любой, кто пришёл в Украину убивать украинцев. К белорусам обратись.
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24.03.2022 15:47 Ответить
зачем к пидосябрам она обращается на украинском цензоре? Беларусия уже воюет с Украиной. С ее территории летят ракеты и едут орки. про это кстати ни одна их сябрушка не говорит, а переживают только за своих "мальчиков".
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24.03.2022 15:58 Ответить
Ворог у нас спільний - режими Путіна і Лукашенка ---Чего сидим? Чего ждем?
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24.03.2022 16:03 Ответить
Ідіть ви слідом за кацапським кораблем. Білоруси змирились з тим, що їхня країна стала плацдармом для атаки на Україну. Приютила та обслуговує кацапські війська, і майже напевно задіє свої війська для вбивств українців та руйнування України. Можуть тепер досхочу писати сопливі відосики.
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24.03.2022 16:09 Ответить
Именно вы купили нефтепродуктов на почти 8 млрд долларов сша в период с 20-22 год. Именно вы поддерживали Луку деньгами, что и дало ему выстоять. Вы грузили калийку, вы покупали технику. Счас недо забывать об этом, о том что вам было выгодно с ним торговать, когда народ его всем путями пытался стащить. В 14к вам приехали белорусы умирать за вас, а где были вы в 20ом?
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24.03.2022 17:02 Ответить
Білоруси які не змирились тепер тут, борються за знищення Кацапії в наших окопах. А сцикуни і "какаяразніца" думали відсидяться на диванах, і що пуйло їх не використає як м'ясо на війні? Стійте в стійлі далі. Черга скоро дійде.
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24.03.2022 17:46 Ответить
Та нах ти туп потрібен, шукач самовиправдань? Сиди і ліпи лайно в нашу сторону. Навіть не уявляєш. як це нам пох.
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24.03.2022 19:38 Ответить
Все це гарно, але насьогодні слів замало.
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24.03.2022 16:28 Ответить
Справжні білоруські військові воюють за Україну,але тих справжніх набагато меньше ніж тих хто сидить у Білорусі і чекає коли його кинуть помирати в Україну.Навіть вівці намагаються втекти коли їх ведуть на бойню,то хто ви?!!!Білоруські матері,невже ви не відрізняєтеся від самок орків?Захистить своїх дітей!! Бо ут їм пощади не буде, для мене білорускій оккупант буде гірше за кацапа,бо кацап то нелюд і покидьок від народження,а вас ми рахували однією з нами родиною.
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24.03.2022 17:00 Ответить
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24.03.2022 17:13 Ответить
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24.03.2022 19:08 Ответить
ті білоруси, які воюють на теренах України проти москалів - ті нам друзі! Але ж ті, що сидять вдома та дивляться, хто переможе - поплічники Уйла і крапка! Не тре нам тут про "не таких" розповідати. Хочете довести нам і всьому світу на чиєму ви боці - виганяйте Луку та москальську армію зі своєї території!
Слава ЗСУ!!!
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24.03.2022 17:40 Ответить
Пшла вон.
На фіг нам твої звернення. Проти вони, не вороги ...

Які протести ? Один раз перелякано вийшли ? Скільки чоловік воює на боці України ?

Порахувала співвідношення і закрилася, "умница".
Ви будете знищені разом з москалями.

Хто залишиться - виплачуватиме Україні репарації.
А то, хитрозаді, розпатякалися.

Достатньо вже надопомагали рашці вбити наших людей і знищити міст та сіл, скоти.
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24.03.2022 19:55 Ответить
Якщо ворог спільний, тоді давайте спільно його мочити! А то ви якось в сторонці спостерігаєте.
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24.03.2022 20:55 Ответить

Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:35 Ответить
 
 