"Белорусы не враги украинцам. Враг у нас общий – режимы Путина и Лукашенко. Мы верим в победу Украины. Слава Украине! Живе Беларусь!" - белорусская студентка обратилась к украинцам. ВИДЕО

Белорусская студентка Мария Булавинская обратилась к украинцам и заверила, что большинство белорусов категорически против войны в Украине и всячески поддержат Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Булавинская напомнила о белорусских протестах, рельсовой войне с оккупантами в самой Беларуси и о настоящих белорусских военных, которые сегодня защищают Киев в составе батальона имени Кастуся Калиновского.

"Украинцы часто задают вопрос о том, вступит ли в войну белорусская армия. Так вот, чтобы понять, в каком состоянии находятся белорусские войска, хочу напомнить о символе солдата Лукашенко - снеговик, которого слепили белорусские пропагандисты, когда приветствовали вход российских войск на территорию Беларуси "Впрочем, есть и нормальные белорусские военные, которые сегодня защищают Киев от российских оккупантов. Речь идет о батальоне имени Кастуся Калиновского. Я хочу сказать, что большинство белорусов не поддерживают эту войну. Подавляющее большинство белорусов понимают, что будущее Беларуси зависит от будущего Украины". Когда украинцы считают, что белорусы – это враги, то это не так. Враг у нас общий – режимы Путина и Лукашенко. Мы верим в победу Украины. Слава Украине! Живе Беларусь!" - говорит Булавинская.

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