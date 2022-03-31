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армия РФ (15459) война (47249) СБУ (18714)

"Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - российский захватчик о штурме Николаева. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников, которых "там нет".

Об этом свидетельствует телефонный разговор российского захватчика, которого Кремль бросил на захват Николаева, а его подразделение наголову разбили украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Все наши машины, нах#й, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся…

Смотрите также: Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну. ФОТОрепортаж

Из разговора понятно, что эти срочники, которые боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки, не хотят воевать и отдают себе отчет, что Николаев им не взять.

Путинские воины советуют друг другу бежать любыми способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съ#бался, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…"

Смотрите также: Ночная атака украинских артиллеристов на оккупантов и их технику. ВИДЕО
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Топ комментарии
+169
Отходите оставшимися силами в Чернобаевку
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24.03.2022 15:21
+81
Х#й мы его возьмем...Как раз именно его и возьмете
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24.03.2022 15:23
+57
Как коренной НИКОЛАЕВЕЦ подтверждаю ,в Николаеве вы возьмёте только в РОТ ,ни такое у нас воспитание ,чтобы падаль какую-то на свою землю пустить !
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24.03.2022 15:27
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Отходите оставшимися силами в Чернобаевку
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24.03.2022 15:21 Ответить
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24.03.2022 15:27 Ответить
Там пункт збору на летовищі між понівечених вертольотів, чекати до появи в небі слідів від смерчів.
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24.03.2022 15:41 Ответить
Я коли гімн співаю, то прям не знаю куди в ньому впіхнути "Чорнобаївка"... Чи від Сяну до Дону, чи там, де згинуть наші воріженьки.
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24.03.2022 15:45 Ответить
Пропоную, наприклад, так, але це неофіційно :

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,

В Чорнобаївці ми нищим вражих незнайомців.
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24.03.2022 17:06 Ответить
В Чернобаиивци всих положим, потим вдруге, втрете

На тридцятий ци дебили шось и заподозрят

Ми вьбемо их, а наступни

Знать не будут кто здесь

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24.03.2022 22:01 Ответить
причем срочно )))
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24.03.2022 15:45 Ответить
Схоже що це біля Чорнобаївки і трапилося.
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24.03.2022 16:14 Ответить
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24.03.2022 16:20 Ответить
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24.03.2022 16:30 Ответить
тред про те, що було в Херсоні

Всратослав Довбославович Барабуля@Aizek01625936



Хотів розписати цю тему після деокупації Херсону, але наразі вже похй, тому почну.
Тред про перший день повномасштабного вторгнення 24.02.2022 року очами херсонця - тобто мене. https://twitter.com/Aizek01625936/status/1506528545828392964
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24.03.2022 16:59 Ответить
Х#й мы его возьмем...Как раз именно его и возьмете
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24.03.2022 15:23 Ответить
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24.03.2022 15:25 Ответить
Скорее без него они останутся!
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24.03.2022 16:36 Ответить
На Херсонщине сбили 4ре к52 практически сразу. че ты ре !!!!
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24.03.2022 15:25 Ответить
Надеюсь это правда, потому что видос был фейковым.
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24.03.2022 15:26 Ответить
Надеюсь,ты сможешь подтвердить это хоть чем-то. Только давай без дурацких ссылок на того,кто говорит,что это фейк.
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24.03.2022 15:29 Ответить
Видос был из видеоигры, что тут подтверждать?!
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24.03.2022 15:35 Ответить
Как называется? Хоть поиграю.
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24.03.2022 16:26 Ответить
И тишина))
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24.03.2022 16:55 Ответить
Завтра будемо знати точно. не сваріться
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24.03.2022 15:52 Ответить
точно,просто під час перегляду це відео було видалене
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24.03.2022 15:31 Ответить
Відео на місці
Дивитись
Але, щось дуже схоже на фейк, дуже ради буду помилитись.
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24.03.2022 15:40 Ответить
Якщо і фейк, то зроблено нашвидку, але талановито.
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24.03.2022 15:53 Ответить
Это тебе такое прокукарекал твой обосранный с перепугу куратор с
Лахта 2?
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24.03.2022 15:49 Ответить
Отлично , чем больше , тем лучше сбитых орков !

Мы кацапов к себе не звали , по этому все здохнут на нашей земле😠
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24.03.2022 15:35 Ответить
Англичане передали таки Starstreak?
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24.03.2022 15:37 Ответить
весла! у вас всегда есть весла!
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24.03.2022 15:25 Ответить
И батут!
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24.03.2022 15:50 Ответить
ви Чорнобаївку не можете взяти,який Миколаів?))) забудьте
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24.03.2022 15:26 Ответить
Чому не можуть взяти Чернобаєвку? Вже 9 разів брали...
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24.03.2022 15:43 Ответить
Как коренной НИКОЛАЕВЕЦ подтверждаю ,в Николаеве вы возьмёте только в РОТ ,ни такое у нас воспитание ,чтобы падаль какую-то на свою землю пустить !
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24.03.2022 15:27 Ответить
когда орки будут отступать то сразу возьмут в рот у кадыровцев что бы те не пристрелили
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24.03.2022 15:37 Ответить
Сразу видно шо земляк. Слава Николаеву и ЗСУ.
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24.03.2022 19:59 Ответить
Пришли взять за щеку. Но по телевизору говорят что это лишь оральный секс))
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24.03.2022 15:27 Ответить
А де ж їхні коетрактники? Їх же бідьше 400 тисяч.
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24.03.2022 15:31 Ответить
Якщо всі припруться сюди, хто ж буде стерегти кордони? Ну хіба що вони вирішили демілітаризуватися під нуль.
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24.03.2022 15:55 Ответить
в голосах злоба. они ненавидят украинцев за то что украинцы им за щеку насовывают.
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24.03.2022 15:34 Ответить
Только у одного, а тот кто в степи под Николаевом - никакой - он чувствует весь драматизм 200-го.
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24.03.2022 20:02 Ответить
Ьысяч 20....Може и 15 человек хватит? Идиоты.
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24.03.2022 15:35 Ответить
ВСУ жорстко насипає! Ось витяг з чергового перехоплення, але в районі Києва: "....Вчера два раза ходили в наступление, прям в логово, прикинь. Заехали и у нас сразу 4 человек сняли.
У меня позавчера второй день рождения был: в наступление поехали на БМП, я наводчиком сидел. Мне, короче, из пулемета в люк дали, - мне люк заклинило, наполовину открыл. Меня, короче, механик понял, в ров заехал. Я в триплекс смотрю, а там с РПГ бегут. Выбрался еле-еле, метров 20-30 отбежал. И все, прикинь, прямо с РПГ в беху: бах! Башня, прикинь, просто, как сковородка отлетела…."
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24.03.2022 15:36 Ответить
Спряли,б,громадянському Сафарі,вже,б,всі землі звільнили.
Після війни,термінова,й всеосяжна чистка влади
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24.03.2022 15:37 Ответить
и какого хера вы сюда пришли? помарадерить и подохнуть! хоть вам и обещали парад и букеты цветов...(теперь и на могилку не покладут...бо не у всех она будет!!!) суки...суки безмозглые...убийцы
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24.03.2022 15:38 Ответить
Верещук вам поможет
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24.03.2022 15:41 Ответить
Куй точно возьмёте..
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24.03.2022 15:45 Ответить
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24.03.2022 15:53 Ответить
Голодные игры начались
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24.03.2022 16:19 Ответить
и Бердянске все сгорело)
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24.03.2022 16:21 Ответить
Ну, сгорело!
Корабли списали еще вчера, а экипажи уволились два дня тому назад.
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24.03.2022 16:29 Ответить
В телегаме всех *********))))
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24.03.2022 16:24 Ответить
Собаки ждут очереди отведать руцкого мясца...
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24.03.2022 16:32 Ответить
Наші собаки падаллю не харчуються!
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24.03.2022 16:49 Ответить
Батальон Конче Заспа...где бы они не "наступали" везде рабочий профиль гетьмана.
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24.03.2022 17:23 Ответить
За это пойду выпью. Спасибо радует .Слава Украине !
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24.03.2022 17:44 Ответить
надежда путинского режима -- V ZhOpe
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24.03.2022 22:55 Ответить
 
 