"Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - российский захватчик о штурме Николаева. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников, которых "там нет".
Об этом свидетельствует телефонный разговор российского захватчика, которого Кремль бросил на захват Николаева, а его подразделение наголову разбили украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Все наши машины, нах#й, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся…
Из разговора понятно, что эти срочники, которые боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки, не хотят воевать и отдают себе отчет, что Николаев им не взять.
Путинские воины советуют друг другу бежать любыми способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съ#бался, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…"
Пожалуйста, подождите...
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
В Чорнобаївці ми нищим вражих незнайомців.
На тридцятий ци дебили шось и заподозрят
Ми вьбемо их, а наступни
Знать не будут кто здесь
Всратослав Довбославович Барабуля@Aizek01625936
Хотів розписати цю тему після деокупації Херсону, але наразі вже похй, тому почну.
Тред про перший день повномасштабного вторгнення 24.02.2022 року очами херсонця - тобто мене. https://twitter.com/Aizek01625936/status/1506528545828392964
Дивитись
Але, щось дуже схоже на фейк, дуже ради буду помилитись.
Лахта 2?
Мы кацапов к себе не звали , по этому все здохнут на нашей земле😠
У меня позавчера второй день рождения был: в наступление поехали на БМП, я наводчиком сидел. Мне, короче, из пулемета в люк дали, - мне люк заклинило, наполовину открыл. Меня, короче, механик понял, в ров заехал. Я в триплекс смотрю, а там с РПГ бегут. Выбрался еле-еле, метров 20-30 отбежал. И все, прикинь, прямо с РПГ в беху: бах! Башня, прикинь, просто, как сковородка отлетела…."
Після війни,термінова,й всеосяжна чистка влади
Корабли списали еще вчера, а экипажи уволились два дня тому назад.