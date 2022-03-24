Месяц российско-украинской войны. Орки горят. ПРЯМОЙ ЭФИР с Юрием Бутусовым
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов приглашает наших читателей к живому разговору, чтобы подытожить промежуточные результаты борьбы украинцев с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, анонсированная тема разговора – "Месяц российско-украинской войны. Орки горят". Читатели могут присоединиться к диалогу и задать свои вопросы во время прямого эфира на платформе Youtube.
Топ комментарии
+11 Sergey Yatcenuk
показать весь комментарий24.03.2022 16:48
+10 Юрий Петров 33876dd3
показать весь комментарий24.03.2022 16:36
+6 olele
показать весь комментарий24.03.2022 16:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Максимальное наказание за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, - 12 лет лишения свободы. https://t.me/zerkalo_io/40694
бо забанить на сайте за симпатию к владельцу этого же сайта....
Но этот биомусор даже называют фошистами дурачки, имея в виду немцев, скррмно умалчивая/не зная что это их любимые совочки гноили их предков миллионами в мирное(!) время, а в военное - бомбили(Минск разбомбили сралинисты), взрывали Крещатик, топили Днепрогесом и прочее.
так шо я хз как русню называть. Антицивилизация короче.
спасіба зекоманді за це((
ні зброї, ні зв'язку, ні обладнання і ще й досі партнери не дали нічого, виявляється(( тільки про хімічну зброю розпатякують.
Но может и Эль-мюридка права шо типо подталкивали Пуцина. Ну просто Байден прямо тупо высрал - Мы не будем вступаться, а вот за Тайвань - будем(или 50 на 50) Что это? - дедок который в политике 50 лет допустил ТАКУЮ ошибку?
Косточки в ряд
Упал Джавелин
На российский отряд