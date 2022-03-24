Месяц российско-украинской войны. Орки горят. ПРЯМОЙ ЭФИР с Юрием Бутусовым

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов приглашает наших читателей к живому разговору, чтобы подытожить промежуточные результаты борьбы украинцев с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, анонсированная тема разговора – "Месяц российско-украинской войны. Орки горят". Читатели могут присоединиться к диалогу и задать свои вопросы во время прямого эфира на платформе Youtube.

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