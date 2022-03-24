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Оккупанты бомбили жилой район Изюма. Под завалами оказались минимум 30 человек, - заместитель городского головы Мацокин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Руcские оккупанты совершили авианалет на Изюм и разрушили несколько многоэтажек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин.

По его словам, под завалами одной из многоэтажек может находиться не менее 30 человек, которые находились в убежище.

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Топ комментарии
+5
Та ви рашиські варвари гірші гітлеровських нацистів ,це геноцид проти народу.
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24.03.2022 15:59
+3
мрази кацапо-фашисткие
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24.03.2022 16:11
+1
Кременец (тюрк. kermen - крепость, в разговорном языке - Кремянец) - гора в г. Изюме, высота 218 метров над уровнем моря.
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24.03.2022 16:30
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Та ви рашиські варвари гірші гітлеровських нацистів ,це геноцид проти народу.
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24.03.2022 15:59 Ответить
Російські фашики стверджують, що захопили гору Кремінець і південну частину Ізюма також...маємо надію, що вони вчергове брешуть, але стрьомно...
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24.03.2022 16:03 Ответить
Кремінець це в Карпатах.
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24.03.2022 16:06 Ответить
Крем'янець - це на Барвінкове...
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24.03.2022 17:02 Ответить
их спецназ и Бандеру до сих пор ловит
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24.03.2022 16:13 Ответить
то шо ******** місто, - доказ протилежного. інакше - вони ******** власних орків, які, по їх же твердженням це місто вже захопили.
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24.03.2022 16:13 Ответить
Тут показують кадри, відзняті місцевими. Розбомбити ці дома могли й тиждень тому...
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24.03.2022 16:21 Ответить
така ймовірність є. але є й інші, також не прямі дані, що за місто ще йдуть бої.
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24.03.2022 16:30 Ответить
мрази кацапо-фашисткие
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24.03.2022 16:11 Ответить
 
 