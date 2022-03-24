Оккупанты бомбили жилой район Изюма. Под завалами оказались минимум 30 человек, - заместитель городского головы Мацокин. ВИДЕО

Руcские оккупанты совершили авианалет на Изюм и разрушили несколько многоэтажек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин.

По его словам, под завалами одной из многоэтажек может находиться не менее 30 человек, которые находились в убежище.

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