Оккупанты бомбили жилой район Изюма. Под завалами оказались минимум 30 человек, - заместитель городского головы Мацокин. ВИДЕО
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Руcские оккупанты совершили авианалет на Изюм и разрушили несколько многоэтажек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин.
По его словам, под завалами одной из многоэтажек может находиться не менее 30 человек, которые находились в убежище.
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