Люди пытаются уехать из Мариуполя прямо во время обстрела. ВИДЕО

Мирные жители Мариуполя пытаются покинуть город прямо во время обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента такой попытки обнародовал на своей странице в соцсети журналист Андрей Цаплиенко. На записи видно, что водитель автомобиля вынужден маневрировать между изуродованными машинами и телами убитых людей. К сожалению, неизвестно, насколько успешной была эта попытка эвакуироваться из города.

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