Люди пытаются уехать из Мариуполя прямо во время обстрела. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Мирные жители Мариуполя пытаются покинуть город прямо во время обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента такой попытки обнародовал на своей странице в соцсети журналист Андрей Цаплиенко. На записи видно, что водитель автомобиля вынужден маневрировать между изуродованными машинами и телами убитых людей. К сожалению, неизвестно, насколько успешной была эта попытка эвакуироваться из города.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
суровая правда Марика