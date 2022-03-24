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Люди пытаются уехать из Мариуполя прямо во время обстрела. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Мирные жители Мариуполя пытаются покинуть город прямо во время обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента такой попытки обнародовал на своей странице в соцсети журналист Андрей Цаплиенко. На записи видно, что водитель автомобиля вынужден маневрировать между изуродованными машинами и телами убитых людей. К сожалению, неизвестно, насколько успешной была эта попытка эвакуироваться из города.

Смотрите также: "Ехали напролом. Повезет, не повезет", - эвакуация из Мариуполя глазами местных жителей. ВИДЕО
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Грьобані москалі, саранча.
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24.03.2022 16:15 Ответить
Ситуація в Маріуполі вже, на жаль, така, що виїжджати під час обстрілів менш ризиковано, ніж залишатися у місті
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24.03.2022 16:26 Ответить
Так же выезжал неделю назад . Лучше рискнуть чем умереть под завалом …
суровая правда Марика
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24.03.2022 17:06 Ответить
жесть....
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24.03.2022 17:30 Ответить
*****, ****, просто не верится, что это сейчас происходит! Как же я ненавижу этих руzzких!!
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24.03.2022 18:07 Ответить
Жах
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24.03.2022 19:50 Ответить
 
 