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Украинская ПВО уничтожила вражеский вертолет Ми-35. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинская ПВО уничтожила вражеский вертолет Ми-35.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места падения вражеского вертолета опубликована на странице Сухопутных войск ВСУ.

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+55
на копанное
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24.03.2022 17:09
+55
Невзоров: «Украина за свою свободу перегрызёт глотку»
18:56

Как уже сообщалось, Следственный комитет РФ завел на российского журналиста Александра Невзорова уголовное дело о «военных фейках». Поводом для этого стали публикации об обстреле роддома в Мариуполе. В действиях Невзорова «усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», говорится в пресс-релизе СКР.

Журналист ответил на вопросы российского издания «Настоящее время», где он высказался по поводу своего возвращения в Россию, рассуждает об «очень немногих мыслящих людях» в России и не сомневается, что она войну в Украине проиграет.



Говоря о своих планах возвращения на родину, журналист отмечает: «Да, я очень люблю терновые венцы, я очень люблю всякие мученичества. Но, к сожалению, это будет теперь выглядеть немножко вторично после Навального. И есть еще одна проблема: если я остаюсь здесь (российские СМИ пишут, что Невзоров в настоящее время находится в Израиле - ред.), то сохраняю способность говорить и все-таки вносить свой вклад в то, чтобы эта бредовая преступная шизофреническая война закончилась. Но если я оказываюсь в России, понятное дело, что из камеры я буду только молчать. Надо мне разобраться, что в моих чувствах мне дороже: то ли возможность красиво закончить свои дни, то ли все-таки еще им попортить…»

Касаясь темы журналистики в России, Невзоров утверждает, что в стране «из 40 тысяч журналистов примерно 10-15-20 еще полностью не заросшие путинским мхом смотрят на меня и прикидывают, гадают, а кем же им быть? Быть ли им действительно журналистами, которые получают заслуженную, пусть не всегда однозначную, пусть не всегда стерильную, но тем не менее славу, или превращаться им в какое-то такое мелкое редакционное говнецо, в пыль, в мебель, которая готова информационно обслужить любого начальника, любое начальственное мурло».

Отвечая на вопрос о том, что у него были «некие договоренности с Кремлем с 2014 года о некоем «корректном» освещении новостных событий», Невзоров заявляет: «Была договоренность о том, что я, скажем так, максимально работаю на треть своего потенциала, потому что Кремль хорошо знает, что я могу натворить в эфирах. И за это они не суют нос вообще в мои дела. Но я говорю то, что я считаю нужным, тогда, когда я считаю нужным, не ориентируюсь ни на кого, ни с кем не согласовывая и посылая этот большой русский цензурный военный корабль на тот самый…».

На вопрос, будет ли он пытаться «переубеждать людей, часть общества, уверенных в том, что эта так называемая специальная операция - это правильно?», журналист говорит, что «видел этих людей в 1991 году, видел этих людей в 1993 году, я знаю, до какой степени эти массы инертны, пустоголовы и лишены малейших представлений о добре, зле, правде, войне. Вот им очень нравится, что сейчас, в эту минуту, они являются частью большой злобной могучей стаи, которую боится весь мир. Они живут этим страхом, который они внушают человечеству. И это их вполне устраивает... Мы вот сейчас видим этот пропутинский митинг в Лужниках. Он был своеобразного рода наркотиком, который необходим Путину, который необходим воротилам, скажем так, сегодняшнего режима помладше, чем Путин. Вот они получили пусть и фальшивый, пусть и купленный, пусть и согнанный, но все равно набор чувств и эмоций, которые им так необходимы. И надо сказать, что эта темная публика всегда будет предлагать режиму себя и свои чувства. Да, она будет при этом и денежку за это хотеть, и знамена будет потом бросать в мусорные ведра. Но Россия, к сожалению, всегда ориентирована на то, чтобы в ней победило зло».

«В России все равно очень немного мыслящих людей. И эти мыслящие люди имеют очень малое на данный момент влияние. Оно да, возрастает, но возрастает медленно, опять-таки из-за трусости российской прессы, из-за того, что не существует ни одного средства массовой информации, которое могло бы структурированно и ежедневно объяснять всем, что есть что, а в тех немногих людях поддерживать интеллектуальный и политический оптимизм. Последним таким органом является «Новая газета», но, судя по всем приметам, и ее могут сейчас придушить точно так же, как они сровняли с землей «Эхо Москвы», выдает такой мрачный прогноз Невзоров.

На вопрос, что будет с Украиной, Невзоров отвечает, что «Украина будет прекрасным комфортным государством, которое на очень много лет станет образцом для всей Европы. В Европе все хорошо с прокладками, монпансье, чудесным чаем и лучшими в мире макаронами. Но тот самый боевой дух, желание за свою свободу перегрызть глотку, очень европейское желание, я бы сказал, такое, как будто бы оно пришло из прошлых веков, очень чистое и очень искрометное желание свободы и готовность за эту свободу умирать сделает Украину, несомненно одной из самых авторитетных стран мира».
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24.03.2022 17:11
+36
Бердянск...



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24.03.2022 17:15
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24.03.2022 17:09 Ответить
І не кажіть ! Москальська падлюка - та й годі!
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24.03.2022 17:22 Ответить
Невзоров: «Украина за свою свободу перегрызёт глотку»
18:56

Как уже сообщалось, Следственный комитет РФ завел на российского журналиста Александра Невзорова уголовное дело о «военных фейках». Поводом для этого стали публикации об обстреле роддома в Мариуполе. В действиях Невзорова «усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», говорится в пресс-релизе СКР.

Журналист ответил на вопросы российского издания «Настоящее время», где он высказался по поводу своего возвращения в Россию, рассуждает об «очень немногих мыслящих людях» в России и не сомневается, что она войну в Украине проиграет.



Говоря о своих планах возвращения на родину, журналист отмечает: «Да, я очень люблю терновые венцы, я очень люблю всякие мученичества. Но, к сожалению, это будет теперь выглядеть немножко вторично после Навального. И есть еще одна проблема: если я остаюсь здесь (российские СМИ пишут, что Невзоров в настоящее время находится в Израиле - ред.), то сохраняю способность говорить и все-таки вносить свой вклад в то, чтобы эта бредовая преступная шизофреническая война закончилась. Но если я оказываюсь в России, понятное дело, что из камеры я буду только молчать. Надо мне разобраться, что в моих чувствах мне дороже: то ли возможность красиво закончить свои дни, то ли все-таки еще им попортить…»

Касаясь темы журналистики в России, Невзоров утверждает, что в стране «из 40 тысяч журналистов примерно 10-15-20 еще полностью не заросшие путинским мхом смотрят на меня и прикидывают, гадают, а кем же им быть? Быть ли им действительно журналистами, которые получают заслуженную, пусть не всегда однозначную, пусть не всегда стерильную, но тем не менее славу, или превращаться им в какое-то такое мелкое редакционное говнецо, в пыль, в мебель, которая готова информационно обслужить любого начальника, любое начальственное мурло».

Отвечая на вопрос о том, что у него были «некие договоренности с Кремлем с 2014 года о некоем «корректном» освещении новостных событий», Невзоров заявляет: «Была договоренность о том, что я, скажем так, максимально работаю на треть своего потенциала, потому что Кремль хорошо знает, что я могу натворить в эфирах. И за это они не суют нос вообще в мои дела. Но я говорю то, что я считаю нужным, тогда, когда я считаю нужным, не ориентируюсь ни на кого, ни с кем не согласовывая и посылая этот большой русский цензурный военный корабль на тот самый…».

На вопрос, будет ли он пытаться «переубеждать людей, часть общества, уверенных в том, что эта так называемая специальная операция - это правильно?», журналист говорит, что «видел этих людей в 1991 году, видел этих людей в 1993 году, я знаю, до какой степени эти массы инертны, пустоголовы и лишены малейших представлений о добре, зле, правде, войне. Вот им очень нравится, что сейчас, в эту минуту, они являются частью большой злобной могучей стаи, которую боится весь мир. Они живут этим страхом, который они внушают человечеству. И это их вполне устраивает... Мы вот сейчас видим этот пропутинский митинг в Лужниках. Он был своеобразного рода наркотиком, который необходим Путину, который необходим воротилам, скажем так, сегодняшнего режима помладше, чем Путин. Вот они получили пусть и фальшивый, пусть и купленный, пусть и согнанный, но все равно набор чувств и эмоций, которые им так необходимы. И надо сказать, что эта темная публика всегда будет предлагать режиму себя и свои чувства. Да, она будет при этом и денежку за это хотеть, и знамена будет потом бросать в мусорные ведра. Но Россия, к сожалению, всегда ориентирована на то, чтобы в ней победило зло».

«В России все равно очень немного мыслящих людей. И эти мыслящие люди имеют очень малое на данный момент влияние. Оно да, возрастает, но возрастает медленно, опять-таки из-за трусости российской прессы, из-за того, что не существует ни одного средства массовой информации, которое могло бы структурированно и ежедневно объяснять всем, что есть что, а в тех немногих людях поддерживать интеллектуальный и политический оптимизм. Последним таким органом является «Новая газета», но, судя по всем приметам, и ее могут сейчас придушить точно так же, как они сровняли с землей «Эхо Москвы», выдает такой мрачный прогноз Невзоров.

На вопрос, что будет с Украиной, Невзоров отвечает, что «Украина будет прекрасным комфортным государством, которое на очень много лет станет образцом для всей Европы. В Европе все хорошо с прокладками, монпансье, чудесным чаем и лучшими в мире макаронами. Но тот самый боевой дух, желание за свою свободу перегрызть глотку, очень европейское желание, я бы сказал, такое, как будто бы оно пришло из прошлых веков, очень чистое и очень искрометное желание свободы и готовность за эту свободу умирать сделает Украину, несомненно одной из самых авторитетных стран мира».
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24.03.2022 17:11 Ответить
Респект Глебыч !!!!
Ты вовремя исчез из рашки перед ее окончательным схлопыванием в даже может быть не северо-корейский, а еще более зверский режим.
Человек ты талантливейший - журналист от Бога !
Мочи рашистов уже не на 1/3, а на 150 % !!!
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24.03.2022 17:51 Ответить
страны балтии имеют к нему реальные претензии
а я еще напомню про его фильм "чистилище"
или что там еще было
про войну в чечне
или про типа войну
очень "правдоподобно"
даже если сказать что все художственный вымысел
русские ваньки не оценят и не поймут "вкуса"
будут за правду считать
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24.03.2022 18:16 Ответить
та ладно. Я сам был до 08.08.08 ватником, признаЮ, хотя 17.03.1991 голосовал против сохранения СССР и 01.12.1991 голосовал за независимость Украины. Да, я был ватником, смотрел росийское ТВ, переживал за разгром НТВ и все такое.
Но когда подробно из разных источников почитал о событиях, предшествующих 08.08.08, я стал ненавидеть россию всей душой, а за сейчас и говорить нечего. Пазл в моем мозге сложился окончательно. российских солдат нужно убивать всеми возможными способами, их технику и пути снабжения уничтожать всеми средствами максимально, безжалостно и планомерно
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24.03.2022 18:50 Ответить
по фильму "чистилище" тоже не все однозначно. На днях пересматривал, хоть и блевотно местами. В некоторых эпизодах герой Нагиева вызывает только симпатию, что явно не соответствует типажу "очень плохой". И самые последние кадры как-бы намекают
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24.03.2022 18:56 Ответить
Так а шо він шастав?!
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24.03.2022 17:12 Ответить
ППО-гарна робота,респект.Не зупиняйтесь...
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24.03.2022 17:13 Ответить
Бердянск...



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24.03.2022 17:15 Ответить
Саратов это который убежал, или который взрывался возле берега?
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24.03.2022 17:33 Ответить
который притопили по традиции..на 5 метров.
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24.03.2022 17:46 Ответить
Там всего глубина- 6 метров Плановое затопление...со взрывом БК.
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24.03.2022 17:56 Ответить
ну и задымление, хлопок..
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24.03.2022 17:59 Ответить
Максимальные осадки судов для Бердянскго порта были 7.90 - 7.95 метров, Марик 8.0 - 8.05. это осадки для подходного канала, чуть в сторону и там действительно глубины 6 метров и меньше.
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24.03.2022 18:15 Ответить
переходящий вымпел утопших кораблей "Севастополь" перешел к Бердянску

извините, а где Орск ?
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24.03.2022 17:59 Ответить
Бердянск вступил в соцсоревнование с Чорнобаивкой за лучший параллепипед для рашистов !
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24.03.2022 18:07 Ответить
взрывался Оркск
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24.03.2022 18:59 Ответить
Літаки, не відставати! Я на вас, ****, поставив
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24.03.2022 17:16 Ответить
Так и треба
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24.03.2022 17:18 Ответить
Ктото говорил,что обломков не показуют
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24.03.2022 17:19 Ответить
Маю надію , що пілоти засмагли в польоті
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24.03.2022 17:20 Ответить
Сподіваюсь що і літуна також гарненько шматочками по полю розкидало
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24.03.2022 17:21 Ответить
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24.03.2022 17:23 Ответить
Самолет с Крыма в сторону Мариуполя пошел...
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24.03.2022 17:23 Ответить
Полетел обратно... Вторая армия, *****... По одному самолету летает... Это они так наше ПВО сто раз уже уничтожили)
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24.03.2022 17:57 Ответить
а де засмажені?
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24.03.2022 17:24 Ответить
там на гавно раскидало
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24.03.2022 17:31 Ответить
Что МИ-35- хорошо. Плохо, что не 35 МИ сегодня сбили
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24.03.2022 17:29 Ответить
Ще не вечір 😠
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24.03.2022 17:36 Ответить
Плохо только, что оператор говорит МИ-8, что рабочий винт одинарный и что на хвостовой балке есть хвостовой винт .... Это конечно лучше чем ничего, но преувеличивать в таких вопросах не стоит - подрывает авторитет источника.
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24.03.2022 17:47 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-35%D0%9C
ми35 это модернизация ми8. С двумя пропеллерами сверху и без единого в жопе - это КА. Над этими олегатарами все военные мира смеются - попадать в него и не нужно. Очередь с калаша по лопастям - хоть одна пуля, да попадет - в результате перехлест лопастей и гарантированное падение аналоговнета
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24.03.2022 19:08 Ответить
упсссс .... перемкнуло что-то, каюсь
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24.03.2022 19:34 Ответить
https://twitter.com/i/status/1507016390871453712
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24.03.2022 17:30 Ответить
МОЛОДЦІ наші соколики 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
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24.03.2022 17:34 Ответить
Посцяти на уламки забули
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24.03.2022 17:38 Ответить
СЛАВА ЗСУ !
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24.03.2022 17:39 Ответить
Це я один помітив, що замість терміну "російський" скрізь почали вживати термін "ворожий"?
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24.03.2022 17:39 Ответить
Так це ж одне і те ж саме.
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24.03.2022 17:44 Ответить
Тобто в історію ця війна увійде під назвою українсько ворожа війна.
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24.03.2022 18:04 Ответить
Відновити "Мрію": "Антонов" створює міжнародний фонд для відродження Ан-225.

Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: "Безповоротна фінансова допомога" за наступними банківськими реквізитами,
- йдеться в повідомленні компанії.
Реквізити для відбудови літака "Мрія"
ANTONOV Company
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24.03.2022 17:42 Ответить
Там центроплан по фото целый, так что восстановление вполне реально.
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24.03.2022 19:05 Ответить
Предлагают основать Международный фонд, а деньги уже перечислять на реквизиты, еще и с таким назначением платежа?!
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24.03.2022 20:08 Ответить
Ну вот очередное подтверждение того, что кацап - самое тупорыло-дебильное существо во вселенной! Вместо того, чтобы нормально приземлиться на украинской территории, получить пол-ляма зелени и остаться жить в свободной стране - это чмо решило поиграть в войнушку за путинские яхты! Как сказала говорящая лошадь: " Дебилы бл#дь!" - это о кацапах!
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24.03.2022 17:42 Ответить
Продаётся вертолёт Ми-35. Состояние удовлетворительное.
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24.03.2022 19:04 Ответить
жвах! і вах!
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24.03.2022 19:06 Ответить
Уничтожение 4 вертолётов ка-52 ВКС РФ.Херсонское направление.Херсон. https://youtu.be/89eGXEdTPZ4
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24.03.2022 19:43 Ответить
Відмінна робота
Слава ЗСУ
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24.03.2022 19:56 Ответить
 
 