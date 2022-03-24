Украинская ПВО уничтожила вражеский вертолет Ми-35. ВИДЕО

Украинская ПВО уничтожила вражеский вертолет Ми-35.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места падения вражеского вертолета опубликована на странице Сухопутных войск ВСУ.

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