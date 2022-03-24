Что делать, если во время воздушной тревоги вы не успели в укрытие, – инструкция от ГСЧС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские спасатели разработали инструкцию для граждан, в которой сформировали алгоритм действий в случае воздушной тревоги
Как сообщает Цензор.НЕТ, советы изложены в специальном ролике от ГСЧС.
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комэск Титаренко
показать весь комментарий24.03.2022 17:49 Ответить Мне нравится 1
Константин См
показать весь комментарий24.03.2022 18:07 Ответить Мне нравится 1
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