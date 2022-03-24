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Что делать, если во время воздушной тревоги вы не успели в укрытие, – инструкция от ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские спасатели разработали инструкцию для граждан, в которой сформировали алгоритм действий в случае воздушной тревоги

Как сообщает Цензор.НЕТ, советы изложены в специальном ролике от ГСЧС.

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если живешь, на верхних этажах, во многоэтажке, лифты не работают, один из самых безопасных вариантов, в квартире, это обычно, полностью закрытое помещение, с хорошей, большой чугунной ванной. Но это вариант, максимум на 2 взрослых человек и ребенка. И то неизвестно, что и откуда прилетит....
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24.03.2022 17:49 Ответить
Від уламків( частіше скла і в меншому ступеню - снарядів/бомб/ракет) врятує банальне "правило двох стін" - а це буде в 99,99999% під час жорсткого обстрілу твого мікрорайону/кварталу. Від прямого влучання в твою квартиру/дім поруч з тобою(це станеться в тих 0,00001%, що залишаються) - не спасе і Господь Бог... Пряме влучання у вихід підземного бомбосховище, скоріше за все, просто завалить його, але в нього і влучити зазвичай ще складніше, ніж в певну ділянку багатоповерхівки - чисто геометрично.
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24.03.2022 18:07 Ответить
 
 