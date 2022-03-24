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Зеленский - G7: Лучше сейчас дать оружие Украине, чем потом искать его еще и для других стран. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Если сейчас не помочь Украине оружием – война перекинется за пределы нашей страны.

Именно с такими словами обратился президент Украины Владимир Зеленский к представителям "Большой семерки", рассказывая об ужасах, которые совершает оккупант в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Лучше сейчас дать Украине поддержку оружием, в котором мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще и для других стран – Грузии, Молдовы, стран Балтии, Польши, стран Центральной Азии. Чем быстрее произойдет именно так, как мы просим, тем быстрее на востоке Европы будет мир. Это в наших интересах. Это в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть", - заметил глава государства.

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"Сегодня – ровно месяц с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. России, которая когда-то была в этом формате с передовыми демократиями. Тогда "Большая семерка" была "Большой восьмеркой". И было очень много надежд на ее участие, на диалог с Россией Хочу подчеркнуть, что большинство тех надежд, как и место рядом с "Группой семи", Россия получила авансом. И до сих пор на этот аванс не наработала", - добавил Зеленский.
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ну й де тут меньша шкода для України?
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24.03.2022 18:12 Ответить
помилився Румунія, Болгарія
На морі ми і так не маємо переваги, бо НАТО-Європа сцикуни повні то нехай отримають кордони з росією по морю
і по землі від Білорусії і вище на північ
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24.03.2022 18:22 Ответить
Грузія вже чітко висловилась с ким вони, і чи потрібна їм зброя проти кацапів - методичку оновіть йому хтось
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24.03.2022 18:24 Ответить
я не понял а что нам сейчас зброю не дают ? почему эта говорящая зелено-голова постоянно предьявляет предьявы странам которые нас спасают ? пусть генштаб скажет куда делось вооружение которое уже поставлено и почему его "не хватает"?
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24.03.2022 18:29 Ответить
Вы понимаете масштабы войны .количество войск . количество регионов где оно рассредоточено? сколько расходуется .сколько выходит из строя.?Это не десятки фур в день и несколько самолетов в сутки.обеспечение резервов и их наращивание.системы вооружений и их количество.
Понял что Вы просто. пишите а не спрашиваете. в стилистике знаю и понимаю как мне надо а не как может быть и все вытекающие из этого нюансы
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24.03.2022 18:42 Ответить
я пишу и спрашиваю - но у меня нет веры к зеленскому или арестовичу у которого - " все хорошо, кацапов разбили , завтра парад в москве"
вот когда представители генштаба скажут чего нам не хватает - тогда будет понятно
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24.03.2022 18:47 Ответить
Кацапы,в пятерочке сахар выбросили,аж по 2 кг в руки,шнеля-шнеля...
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24.03.2022 19:34 Ответить
Доля правди у цьому є, якщо підрахувати кількість кацапської техніки з кількістю одиниць наданої зброї проти цієї техніки. Уже були повідомлення про заволодіння кацапнею джавелінами
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25.03.2022 00:55 Ответить
 
 