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Песков (1738) Россия (91279) Шойгу (664) Минобороны РФ (803)

Российские СМИ "нашли" Шойгу: принял участие в совещании с Путиным. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, где присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, не появлявшийся на публике с 11 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российское пропагандистское издание "РИА "Новости" цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: "Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов".

По словам Пескова, министр обороны РФ "доложил о ходе специальной военной операции (войны в Украине. - Ред), предоставлении гуманитарной помощи, обеспечении безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях".

"Детальный разговор был по поводу переговорного процесса с Украиной. Было высказано сожаление в связи с медлительностью украинской стороны", - заявил также пресс-секретарь Путина.

Также вышла новость о том, что в четверг российским журналистам сообщили в Минобороны РФ, что генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа.

Читайте также: Глава Минобороны РФ Шойгу и глава Генштаба Герасимов исчезли из публичного пространства России: не появляются на публике уже 12 дней, - BBC

Журналисты кремлевского пула также опубликовали видео из Шойгу на совещании у Путина.

В эфире "Вестей 24" показали 30-секундное видео из Совбеза с участием Владимира Путина. Здесь впервые за последние 13 дней появился министр обороны Сергей Шойгу. Его появлению в кадре предшествовали проблемы с камерой.

Камера либо не была установлена, либо не настроена должным образом, и видно, как с ней производят манипуляции прямо во время эфира, отмечает "Медуза".

Сам Шойгу на видео поправляет галстук, как это обычно делает человек, не успевший привести себя в порядок.

Видео длится всего 30 секунд, а звука на нем нет. На экране перед Путиным выведены члены Совбеза, в левом верхнем углу президента вероятно Сергей Шойгу.

На последней секунде видео можно увидеть, как в окне с трансляцией Шойгу снова появляется темный экран, и министр словно исчезает из совещания.

Ради этого видео "Вести 24" прервали свой эфир.

Читайте также: Россия может применить ядерное оружие, если будет угроза существованию страны, - Песков

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие в медийном пространстве главы Минобороны России Сергея Шойгу тем, что у него "сейчас много забот".

На просьбу прокомментировать сообщение издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем российского министра Песков сказал: "Не нужно слушать издание "Агентство", - и посоветовал обратиться в Миноборону РФ.
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Топ комментарии
+62
А Жукова с Тухачевским не было на оперативке?
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24.03.2022 17:44
+54
Совещание живых мертвецов.
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24.03.2022 17:44
+53
Не склеивается у рашистов ничего. И тут монтаж.
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24.03.2022 17:46
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А Жукова с Тухачевским не было на оперативке?
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24.03.2022 17:44 Ответить
Сподіваюсь, що путлер і вся його кумпанія невдовзі попрямують на нараду до жукова і матимуть змогу зустрітися з їхнім кумиром сталіним.
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24.03.2022 18:25 Ответить
зразу видно що у щойгу жопа болить... кривиться
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24.03.2022 18:29 Ответить
вы суслика видели..... а да ......а я нет.......так и Шойгу... явно мудряд мудроводы Кремпая...
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24.03.2022 19:29 Ответить
Совещание живых мертвецов.
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24.03.2022 17:44 Ответить
у шойгу должны быть - синяки на морде и расширенное очко на попе - если нет значит это фейк
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24.03.2022 18:14 Ответить
Та пофіг де той шойгу ,хай вони всі видохнут разом з путіном ,це міжнародні терористи злочинці яким бажаю здохнути .
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24.03.2022 17:45 Ответить
Походу подключили видеозапись а не прямое включение...
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24.03.2022 17:45 Ответить
Не склеивается у рашистов ничего. И тут монтаж.
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24.03.2022 17:46 Ответить
В них же "ядерна загроза",всі хто здатен віддати наказ никаються по погребах расєйки.
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24.03.2022 17:47 Ответить
Да хватит дурней маяться. Не будет шайгу, будет *****. Приберут лошадь, поставят какого-нибудь бабуина. Это не суть важно. Важно прибрать *****. А там поглядим, чем это обернется.
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24.03.2022 17:47 Ответить
Оленевод ****** в тайгу а это фейк ...
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24.03.2022 17:49 Ответить
людина, схожа на Шойгу на відео поправляє краватку, як це зазвичай роблять, коли не встигла привести себе в порядок

вот після цього й гадай: Шойгу тільки в глаз дали, чи вже прикопали в тайзі, а замість нього дюпель
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24.03.2022 18:23 Ответить
Шойгу відвезли у тайгу. Може вже й прикопали ?
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24.03.2022 17:49 Ответить
ще одного руснявого лампасника зачорнобаїли

Олександр Бригинець@bryhynets
47 мин

Сьомий генерал 'мінус'
Під Маріуполем
Не шкода, бо руzкіє баби ще нарожають від китайців, бо усі інші - на добриво
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24.03.2022 17:49 Ответить
звание, награды....
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24.03.2022 18:25 Ответить
Нєкуй шастать.
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24.03.2022 19:03 Ответить
А власов?
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24.03.2022 17:50 Ответить
Ватаги неодноразово помічений у використанні старих записів.
Так що, ця "інформація" нічого не варта.
Тим більше, що відео цієї "наради" дуже вчасно з'явилося - одразу, як виник переполох з довгої відсутності багатьох високопосадовців.
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24.03.2022 17:51 Ответить
Великобритания внесла в санкционный спсок дочь главы МИД РФ Сергея лаврова - Полину Полякову. Теперь ее квартира в Лондоне за 44 млн.стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят. Вишенка на торте - разрешение на проживание в Британии - ОТМЕНЕНО! УНІАН-новости України
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24.03.2022 17:52 Ответить
И пешком на расиюшку. Самолётики та не летают.
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24.03.2022 18:25 Ответить
Вплавь. На веслах. Вслед за русским кораблём.
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24.03.2022 21:10 Ответить
Вёсла за что-то нада купить. А счета заморожены
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24.03.2022 21:14 Ответить
Алєнь в кущах???
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24.03.2022 17:54 Ответить
У ********** уже роздвоєння особистостей як у тому анекдоті: жінка зі своїм чоловіком сплять,як раптом грюкіт у двері. -Жінка: тікай бігом ,чоловік повернувся. Мужик схопив одяг і у вікно. Іде й думає; А я тоді хто? ....Так і шойгу....дивится на " прямий ефір" з собою з буцегарні і не розуміє де він справжній.Щоб ви повиздихали виродки
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24.03.2022 17:55 Ответить
🍁 Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація щодо війни росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів.

🔥 У США теж так думають більшість політичних експертів - як мінімум, зупиняться активні бойові дії.

🇺🇦 Україна переможе!
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24.03.2022 17:56 Ответить
Опять ху*лу фуфло подсунули.
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24.03.2022 17:59 Ответить
пропагандони, фас..!

В Польше в прямом эфире снесли обелиск с надписью на польском и русском языках: «Вечная слава героям Советской Армии, павшим за свободу народов в 1945 году». https://t.me/charter97_org/67752
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24.03.2022 17:59 Ответить
Ищут пожарные,
Ищет милиция...
Ищут фотографы
В ихней столице,
Ищут давно,
Но не могут найти,
Мудня какого-то
Лет семидесяти .
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24.03.2022 18:02 Ответить
Знову ця мідуза, цензор не брудніть руки посилаючись на те смердюче ************ грошима видання, мало того що той кацапський телеграм рекламуєте, коли вже до вас дійде, що все кацапське - то брехня
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24.03.2022 18:03 Ответить
Как то удалось прочитать 8 томов "Французские короли и королевы". Одно замечание "Вопрос - почему они окружали себя уродами, придурками и карликами. Ответ - чтобы оттенить свой ум и красоту" Это точно про ВПХ - вокруг уроды и дебилы. Например, красавец Песков и пр.
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24.03.2022 18:03 Ответить
Тему нерозкрито!!! Нема навіть фейку. Хоч,би шматок ліверу показали
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24.03.2022 18:05 Ответить
Почему не показали Лаврентия Павловича, и Феликса эдмундовича?
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24.03.2022 18:05 Ответить
Пропало дві особи,від яких залежить чи буде кнопка використана чи ні...а на гілці якись шабаш графоманів,коли почитаєш що вони пишуть...
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24.03.2022 18:07 Ответить
Петух ботоксный боится всех. Все контакты по телесвязи.Вот же мразь трусливая.
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24.03.2022 18:07 Ответить
Кормят-поят-массажируют-одевают его не по видеосвязи.
Может утонуть в ложке компота (чайной).
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24.03.2022 18:43 Ответить
Та не...Из обслуги врядли кто-то сделает.Разве что ФСБ или другие службы.
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24.03.2022 18:51 Ответить
Ну и кто же там обслуга, как не ФСБ и родственные структуры ?
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24.03.2022 19:07 Ответить
Устроиться на работу к Президенту РФ пуйлу могут как граждане, желающие исполнять обязанности обслуживающего персонала (домработницы, уборщицы, водители, охранники), так и те, кто хочет попасть на государственную службу в качестве чиновников. Однако сделать это сложно. Желающие работать в Управлении делами Президента могут подать заявку на портале «Госслужба». Прием обслуживающего персонала осуществляется только посредством конкурса, в котором принимают участие юридические лица, например клиринговые компании.

Устроиться на работу к Путину - задача не из простых. В принципе, вариантов всего два: попасть на службу в Управление делами Президента или в качестве домашнего обслуживающего персонала к нему в дом или на дачу.
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24.03.2022 19:34 Ответить
Объясняю. Попасть туда могут только родственники тех, кто до этого его (и не только его) обслуживал. Эти должности передаются по наследству так сказать. Никто с улицы туда попасть не сможет.
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24.03.2022 20:12 Ответить
на 25 секунде с летающей вебкамерой .когда по ходу все остальные к тому времени там меняют девятый тазик под собой.в левом верхнем углу появляется картинка с чепухой .коих там можно вставить с предыдущих выступлений.включений на неделю нон-стоп.
Зал*паголовый стерх пытается делать хорошую мину при провальной авантюрной игре.
Ху*ло.тебе кирдык.сучий пот*ах
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24.03.2022 18:24 Ответить
С такими "видеоподтверждениями" Шойгу, скорее всего,
шаманит в лучших мирах.
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24.03.2022 18:53 Ответить
это был дух оленовода. по взмаху руки ***** - вылез из микрофона, а потом по другому взмаху - в том же микрофоне и исчез ))
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24.03.2022 18:44 Ответить
Это я был у окна. А ты крошка и не понимаешь, что коля может быть не только один, но и два,и три... (с) Гостья из будущего
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24.03.2022 18:58 Ответить
******
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24.03.2022 19:12 Ответить
Там кажись и ленин мелькнул, и даже шо-то похожее на Тутанхомона...
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24.03.2022 19:29 Ответить
Те, що Шойгу з Герасимовим вже трупи не визиває жодного сумніву.
Та мені пригадалась вчорашня новина про те, що ніби-то Чубайс полишив Росію.
В світлі останніх подій існує велика ймовірність, що Чубайсу теж допомогли покинути не лише Расєю-матушку, а й цей тлінний світ
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24.03.2022 19:38 Ответить
Шойгу б'є світові рекорди - йому вдалось воскреснути лише за два тижні...
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24.03.2022 19:49 Ответить
Картинка с шойгу из прошлых совещаний. В этой встрече он не участвовал
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25.03.2022 12:43 Ответить
Шойгу уже в раю место чистит на сковородке.
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24.03.2022 20:14 Ответить
И чё?два дыбила это сила!биба и боба два ********!!!!!!!!!!!!!!!
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24.03.2022 20:22 Ответить
путин наверно и спит в бронежилете
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24.03.2022 20:48 Ответить
О Герасимов даже не вспомнили)))
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24.03.2022 21:07 Ответить
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24.03.2022 22:31 Ответить
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24.03.2022 23:38 Ответить
Шойгу не было на этом совещании. Вставили шойгу из прошлых совещаний.
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25.03.2022 12:42 Ответить
 
 