ВСУ захватили в бою несколько БМП-3 рашистов, - ОТУ "Схід". ВИДЕО

Вооруженные Силы Украины продолжают захватывать трофейную технику росийской оккупационной армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Схід".

"Продолжается кампания по обеспечению Вооруженных Сил Украины трофейной техникой российской армии. Несколько захваченных в бою БМП-3 рашистов скоро будут уничтожать своих предыдущих владельцев!" - говорится в сообщении.

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