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ВСУ (5154) трофеи (165)

ВСУ захватили в бою несколько БМП-3 рашистов, - ОТУ "Схід". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные Силы Украины продолжают захватывать трофейную технику росийской оккупационной армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Схід".

"Продолжается кампания по обеспечению Вооруженных Сил Украины трофейной техникой российской армии. Несколько захваченных в бою БМП-3 рашистов скоро будут уничтожать своих предыдущих владельцев!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+54
Олександр Бригинець@bryhynets

·
47 мин



Сьомий генерал 'мінус'
Під Маріуполем
Не шкода, бо руzкіє баби ще нарожають від китайців, бо усі інші - на добриво
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24.03.2022 17:46
+30
Маріуполь
Олександр Бригинець
Сьомий Генерал - мінус 👍🏼😡
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24.03.2022 17:49
+22
Коли побачив трактор в посадці..
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24.03.2022 18:13
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Правила форума Совет форумчан
редкий зверь там вроде бмд 4 больше выпустили чем бмп 3
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24.03.2022 17:44 Ответить
И зверь неплохой.👍
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24.03.2022 18:07 Ответить
Ні, бо БМП-3 набагато старіша.
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24.03.2022 18:26 Ответить
Олександр Бригинець@bryhynets

·
47 мин



Сьомий генерал 'мінус'
Під Маріуполем
Не шкода, бо руzкіє баби ще нарожають від китайців, бо усі інші - на добриво
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24.03.2022 17:46 Ответить
Оооо!
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24.03.2022 17:56 Ответить
В хозяйстві все пригодиться
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24.03.2022 17:46 Ответить
Маріуполь
Олександр Бригинець
Сьомий Генерал - мінус 👍🏼😡
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24.03.2022 17:49 Ответить
Не пройшло і пів року! Ну які вони тупі, мля куди нашу про-россійські сили і люди з проросіськими думками, ДО ВІЙНИ, -хотіли, куди!???
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24.03.2022 17:57 Ответить
Україна найбагатша держава чорноземом і металоломом.
All INCLUSIVE!!!
Слава Нації !!!
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24.03.2022 17:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ov7n24dseEI
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24.03.2022 17:59 Ответить
Не по-нашому. БМП мав би тягнути трактор.
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24.03.2022 18:05 Ответить
Посівна, трактора зайняті
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24.03.2022 22:10 Ответить
Бий рашистів - рятуй Україну!
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24.03.2022 18:05 Ответить
Захоплення трофеїв - це самий кращий спосіб у даних умовах.

Нато - сцикливе, Штати - також совковими літаками керують і не дають
стільки, скільки необхідно чи хочуть потім з гейропою все по дєшовці скупити в Україні.

А так - при такому ніякому дозуванні і в рашці людей менше і в Україні - також. На жаль.
У кого тоді руки по лікоть в крові - виходить і у забугорників також....
Тому трофеї - для нас це самий актуальний вид постачання зброї, який все ж таки
в даних умовах дієвий. А у рашки трофеїв можна ще багато взяти.
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24.03.2022 18:11 Ответить
Коли побачив трактор в посадці..
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24.03.2022 18:13 Ответить
Из "Орска" выпал?
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24.03.2022 18:22 Ответить
В засаді сидить
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24.03.2022 18:29 Ответить
Трави багато, значить фото не цього року
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24.03.2022 19:18 Ответить
но смысл не меняется
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24.03.2022 19:22 Ответить
Чтоб БК не взорвался
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24.03.2022 20:46 Ответить
і за рога потягли тих залізних цапів в стойло...
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24.03.2022 18:31 Ответить
звук двигуна танка як в т-80.
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24.03.2022 19:35 Ответить
Цікаво, що всі люки закриті.
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24.03.2022 19:57 Ответить
 
 