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ВСУ захватили в бою несколько БМП-3 рашистов, - ОТУ "Схід". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные Силы Украины продолжают захватывать трофейную технику росийской оккупационной армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Схід".
"Продолжается кампания по обеспечению Вооруженных Сил Украины трофейной техникой российской армии. Несколько захваченных в бою БМП-3 рашистов скоро будут уничтожать своих предыдущих владельцев!" - говорится в сообщении.
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+54 olele
показать весь комментарий24.03.2022 17:46
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показать весь комментарий24.03.2022 18:13
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47 мин
Сьомий генерал 'мінус'
Під Маріуполем
Не шкода, бо руzкіє баби ще нарожають від китайців, бо усі інші - на добриво
Олександр Бригинець
Сьомий Генерал - мінус 👍🏼😡
All INCLUSIVE!!!
Слава Нації !!!
Нато - сцикливе, Штати - також совковими літаками керують і не дають
стільки, скільки необхідно чи хочуть потім з гейропою все по дєшовці скупити в Україні.
А так - при такому ніякому дозуванні і в рашці людей менше і в Україні - також. На жаль.
У кого тоді руки по лікоть в крові - виходить і у забугорників також....
Тому трофеї - для нас це самий актуальний вид постачання зброї, який все ж таки
в даних умовах дієвий. А у рашки трофеїв можна ще багато взяти.