Украинские воины уничтожили артподразделение российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вместе с побратимами 26 артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, превратили десятки единиц вражеской техники в тонны металлолома, а его живую силу ликвидировали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице Сухопутных войск ВСУ.
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"Тесть "Гиркина" Стрелкова...
Ситоленко Сергей позывной "Сытый", с 2014-го года проходивший службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал спокойствия воинам ЗС України.
Дякую снайперу Сил оборони України.
Слава Нації
ворогам
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Коли дохнуть козламоді для українця це завжди музика.Добре видно як влучають у москалів, що ти там хотів ще роздивитися,Памелу Андерсон? Палися кацап.
Hand made Ukraine)))
Яке це щастя що в Україні будуть цигани- ОЛІГАРХИ)