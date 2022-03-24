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Украинские воины уничтожили артподразделение российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вместе с побратимами 26 артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, превратили десятки единиц вражеской техники в тонны металлолома, а его живую силу ликвидировали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице Сухопутных войск ВСУ.

Смотрите: Украинская ПВО уничтожила вражеский вертолет Ми-35. ВИДЕО
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Топ комментарии
+83
Это из Сум улов
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24.03.2022 18:34
+55
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24.03.2022 18:30
+49
так держать !!! і ще два рази повторить !
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24.03.2022 18:27
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так держать !!! і ще два рази повторить !
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24.03.2022 18:27 Ответить
Бутусов прийде, порядок зі звуком наведе
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24.03.2022 18:30 Ответить
Що приємно, тесть гіркіна УСЬО...

"Тесть "Гиркина" Стрелкова...

Ситоленко Сергей позывной "Сытый", с 2014-го года проходивший службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал спокойствия воинам ЗС України.

Дякую снайперу Сил оборони України.

Слава Нації

ворогам

Telegram - https://t.me/a_shtirlitz
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24.03.2022 18:40 Ответить
Сытого накормили свинцом
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24.03.2022 20:59 Ответить
цк ніби выд Дзідзьо, про павучка..
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24.03.2022 20:18 Ответить
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24.03.2022 18:30 Ответить
картина репина - приплыли
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24.03.2022 18:35 Ответить
Мабуть на українській мові буде--- "картина Пливікіна------ Прірєпалі)"
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24.03.2022 18:49 Ответить
Гарний місток рибу ловити вийшов
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24.03.2022 18:41 Ответить
Танком по деревянном мосту??Есть сомнения в адекватности экипажа,но это и к лучшему
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24.03.2022 19:07 Ответить
если махнуть боярки,...то...
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24.03.2022 20:19 Ответить
это тот из четырёх танков - которые в село заехали...?)))
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24.03.2022 19:12 Ответить
Они что, на танке пытались по этому мосту проехать?
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24.03.2022 20:13 Ответить
ага
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24.03.2022 20:15 Ответить
Вангую что вылезли через багажник?!
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24.03.2022 20:40 Ответить
Пирятин - Арта👍
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24.03.2022 18:31 Ответить
Это из Сум улов
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24.03.2022 18:34 Ответить
Trofeji. Pozdravlaju vas VSU👍
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24.03.2022 18:57 Ответить
Правда тараня з них не вийде
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24.03.2022 19:06 Ответить
так собі бльосни ...
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24.03.2022 19:54 Ответить
Перерахував, 22 шт.
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24.03.2022 20:44 Ответить
отлично, ребята, вы лучшие!
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24.03.2022 18:32 Ответить
Дуже гарна робота хлопці-респект...
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24.03.2022 18:32 Ответить
Тобі що тут, кинотеатр? Кому треба той побачив,хто не виріть най прийде провірити,якщо не боїться стати добривом.
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24.03.2022 18:52 Ответить
Це не режисери - оператори знімали,кацап, що тобі не подобається ми вже зрозуміли.
Коли дохнуть козламоді для українця це завжди музика.Добре видно як влучають у москалів, що ти там хотів ще роздивитися,Памелу Андерсон? Палися кацап.
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24.03.2022 19:03 Ответить
Боже, знов металобрухт

Hand made Ukraine)))
Яке це щастя що в Україні будуть цигани- ОЛІГАРХИ)
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24.03.2022 18:46 Ответить
будуть нові трактори , танки літаки.
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24.03.2022 18:54 Ответить
Вот ещё два тела с ордло - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269540
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24.03.2022 18:56 Ответить
Moloci. Hirurgicheskij podhod artileriji. Glatko. Uvazhuha vam.
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24.03.2022 18:58 Ответить
30-ка молодці! Хай бог вас береже
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24.03.2022 18:58 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ! Це стаття І.Еренбурга *Убей немца*(1942р), замість слова *немца* я поміняв на *кацап*, що є актуальним на сьогодні.
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24.03.2022 19:10 Ответить
Aле забув поміняти слово Россїя на слово Москва: «будетъ мучить ихъ въ своѣй окаянной Москвѣ...»
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25.03.2022 06:40 Ответить
Артилерійські снайпери. Божественна майстерність!
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24.03.2022 19:20 Ответить
Слава вам, наші герої !!!
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24.03.2022 19:46 Ответить
Хлопці, МОЛОДЦІ!!! Будьте ЖИВІ!!!
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24.03.2022 20:04 Ответить
надежда путинского режима -- V ZhOpe.
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25.03.2022 00:17 Ответить
 
 