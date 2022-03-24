Украинские воины уничтожили артподразделение российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вместе с побратимами 26 артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, превратили десятки единиц вражеской техники в тонны металлолома, а его живую силу ликвидировали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице Сухопутных войск ВСУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Украинская ПВО уничтожила вражеский вертолет Ми-35. ВИДЕО