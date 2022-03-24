Около полутора десятков ракет для "Искандеров" перевозили в Беларуси вблизи Гомеля. ВИДЕО

По меньшей мере, 14 контейнеров для перевозки ракет для комплексов "Искандер" заметили в Беларуси.

Об этом в Twitter сообщает аккаунт MotolkoHelp, собирающий записи с перемещением военной техники на территории Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

❗️At least 14 missiles for Iskander missile system could be transported near Rechitsa.



This afternoon, the transportation of at least 14 boxes, which are used to transfer Iskander missiles, was spotted on the M10 highway from Rechitsa (Gomel region) towards Gomel.

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"Сегодня в обед на трассе М10 в направлении Речицы в Гомель заметили перевозки по меньшей мере 14 контейнеров, которые используют для транспортировки ракет для "Искандеров", - говорится в сообщении.

На видео видно 7 грузовиков КамАЗ с метками "V", в каждом по 2 ящика для ракет "Искандер". Были ли коробки пустыми, пока неизвестно. Было еще два КамАЗа, которые перевозили другой груз, кран для разгрузки и автомобиль связи.

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