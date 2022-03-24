Около полутора десятков ракет для "Искандеров" перевозили в Беларуси вблизи Гомеля. ВИДЕО
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По меньшей мере, 14 контейнеров для перевозки ракет для комплексов "Искандер" заметили в Беларуси.
Об этом в Twitter сообщает аккаунт MotolkoHelp, собирающий записи с перемещением военной техники на территории Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
❗️At least 14 missiles for Iskander missile system could be transported near Rechitsa.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 24, 2022
This afternoon, the transportation of at least 14 boxes, which are used to transfer Iskander missiles, was spotted on the M10 highway from Rechitsa (Gomel region) towards Gomel.
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"Сегодня в обед на трассе М10 в направлении Речицы в Гомель заметили перевозки по меньшей мере 14 контейнеров, которые используют для транспортировки ракет для "Искандеров", - говорится в сообщении.
На видео видно 7 грузовиков КамАЗ с метками "V", в каждом по 2 ящика для ракет "Искандер". Были ли коробки пустыми, пока неизвестно. Было еще два КамАЗа, которые перевозили другой груз, кран для разгрузки и автомобиль связи.
Пожалуйста, подождите...
Вони воюють лише телефонами та квіточками.
Зрозуміло чого Брестська фортеця це міф про який писали лице кацапи
так шо паситесь дальше телята...
Бо у радянському союзі була практика, що уроженці східних територій захищають західні кордони і навпаки.
чи так якось непаливно під откос пустить їх)
Нас ні хто не обмежує і є фахівці та досвід
😁😁😁 Хочешь что бы наших хлопцев сдали из ОП?
І скільки планів військових він злив і скільки гарних справ не дав реалізувати ?
звонил другу в одну известную точку. так они спокойно гасят орков. меня даже напугала радость в голосе. и еще приказ на оборону отменен. сами понимаете что это значит. а еще жаловался что сильно воняют трупы.
ах нема....
Лучше спроси, а где наш ГРОМ-2?кто в 2019 году закрыл ракетостроение?
"Белорусы из-за границы рассказали о проблемах из-за блокировки банковских карт."
В Беларуси проблемы с яблокамиНаши - в дефиците, польские - под контрсанкциями, украинские - не ввозят, турецкие - дорогие.
Техника и гаджеты: подорожало даже белорусское
Когда сравнивали цены на бытовую технику и смартфоны через неделю после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной, отметили, что товары белорусского производства, в отличие от импортных, не просто не дорожали, но даже дешевели.
Білорусь знаходиться у стані повноцінній ВІЙНІ з Україною!
І ми можемо використовувати ЛЮБИ ВІЙСЬКОВІ ЗАХОДИ проти неї!