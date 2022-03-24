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Беларусь (7526) война (46875) ракеты (2738)

Около полутора десятков ракет для "Искандеров" перевозили в Беларуси вблизи Гомеля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

По меньшей мере, 14 контейнеров для перевозки ракет для комплексов "Искандер" заметили в Беларуси.

Об этом в Twitter сообщает аккаунт MotolkoHelp, собирающий записи с перемещением военной техники на территории Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в обед на трассе М10 в направлении Речицы в Гомель заметили перевозки по меньшей мере 14 контейнеров, которые используют для транспортировки ракет для "Искандеров", - говорится в сообщении.

На видео видно 7 грузовиков КамАЗ с метками "V", в каждом по 2 ящика для ракет "Искандер". Были ли коробки пустыми, пока неизвестно. Было еще два КамАЗа, которые перевозили другой груз, кран для разгрузки и автомобиль связи.

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Топ комментарии
+70
Білорусь наявний приклад трусливого народу, їх змішали з лайном, використовують як рабів
Вони воюють лише телефонами та квіточками.
Зрозуміло чого Брестська фортеця це міф про який писали лице кацапи
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24.03.2022 19:23
+23
навіть на їх так званих опозиційних ресурсах--вони ЖДУТ..шо прийде Україна і їх звільнить а напишеш про них правду блокують..
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24.03.2022 19:31
+21
Хіба ми не маємо можливість застосувати свої дрг ?
Нас ні хто не обмежує і є фахівці та досвід
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24.03.2022 19:24
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Білорусь наявний приклад трусливого народу, їх змішали з лайном, використовують як рабів
Вони воюють лише телефонами та квіточками.
Зрозуміло чого Брестська фортеця це міф про який писали лице кацапи
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24.03.2022 19:23 Ответить
навіть на їх так званих опозиційних ресурсах--вони ЖДУТ..шо прийде Україна і їх звільнить а напишеш про них правду блокують..
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24.03.2022 19:31 Ответить
Це не так. Бульбофюрер позбувся всіх опозиціонерів: хто за кордоном, хто у в'язниці, а кого взагалі вже нема... Нікому очолити народний рух, от і все. То все, що люди роблять, то роблять самі, що можуть. Так, з телефонами та квітами, але роблять. Розібрали рейки нещодавно... Дяка їм і за це, бо якщо впіймають, то вб'ють на місці.
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24.03.2022 19:39 Ответить
Такого не было
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24.03.2022 19:56 Ответить
Пшел вон,слизняк.
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24.03.2022 19:58 Ответить
Тебя это интересовать не должно,шелупонь.
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24.03.2022 20:33 Ответить
а **** не гнобить вас овец,вышли огромной толпой и ОТСОСАЛИ у ментов,это ****** стыд,похлеще русацких "протестов",у тех хоть отмазка что их мало была,а у вас что? тихановская скулящая о мирном "протесте"? при чем откуда,из-за бугра
так шо паситесь дальше телята...
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24.03.2022 20:29 Ответить
ты ***** чего заскулил,это вы скот совковый крэпкого хозяина хотели,или хозяйственника,сосете у луки с 94 го,и да ***** если думаешь что тебя обойдет расплата за соучаствиме то держи карман шире
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24.03.2022 21:18 Ответить
никакого стратегического значения тюрьма в Бресте не имела,немцы ее обошли оставив отряд с огнеметчиками,ибо знали что внутри сидят нквд-шники,потому выжгли их к херам,а совки выдумали очередную героическу побрехеньку
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24.03.2022 20:26 Ответить
Як і зараз видумують "подвиги" для здохлих кацапів...
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24.03.2022 21:02 Ответить
Не факт, що у Брестській фортеці гинули етнічні білоруси.
Бо у радянському союзі була практика, що уроженці східних територій захищають західні кордони і навпаки.
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24.03.2022 21:42 Ответить
а не можна було якось дороговкази поміняти чи там ремонт дороги організувати)
чи так якось непаливно під откос пустить їх)
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24.03.2022 19:23 Ответить
кто белорусы? пф не смеши,спасибо хоть видео выложили...
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24.03.2022 20:27 Ответить
Хіба ми не маємо можливість застосувати свої дрг ?
Нас ні хто не обмежує і є фахівці та досвід
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24.03.2022 19:24 Ответить
Забыл кто слил оперцию с вагнеровцами?
😁😁😁 Хочешь что бы наших хлопцев сдали из ОП?
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24.03.2022 19:29 Ответить
а ты новые методички от ОП получил ?
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24.03.2022 19:37 Ответить
розкажи мені краще де і з ким живе очільник нашого ГРУ !
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24.03.2022 19:45 Ответить
Дерьмак забезпечить інтереси росії , як він ще сидить в уряді?
І скільки планів військових він злив і скільки гарних справ не дав реалізувати ?
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24.03.2022 20:10 Ответить
есть много друг горацио, такого что неизвестно нашим мудрецам.
звонил другу в одну известную точку. так они спокойно гасят орков. меня даже напугала радость в голосе. и еще приказ на оборону отменен. сами понимаете что это значит. а еще жаловался что сильно воняют трупы.
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24.03.2022 19:38 Ответить
Так а проект бєлая-малая-вєлікая хіба не закрито??
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24.03.2022 19:26 Ответить
ну і де, питається, терріторіальна оборона Беілорусі?
ах нема....
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24.03.2022 19:26 Ответить
вони є,але не такі завзяті,як ми.
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24.03.2022 19:30 Ответить
вот и весь белорусский бульбофюрер
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24.03.2022 19:26 Ответить
ССО на превеликий жаль не відпрацьовує як треба .
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24.03.2022 19:27 Ответить
ССО на всех нехватает.
Лучше спроси, а где наш ГРОМ-2?кто в 2019 году закрыл ракетостроение?
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24.03.2022 19:32 Ответить
Так іди і покажи як треба
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24.03.2022 19:33 Ответить
а білоруси он жаліються шо яблук нема і картки заблоковані
"Белорусы из-за границы рассказали о проблемах из-за блокировки банковских карт."

В Беларуси проблемы с яблокамиНаши - в дефиците, польские - под контрсанкциями, украинские - не ввозят, турецкие - дорогие.
Техника и гаджеты: подорожало даже белорусское
Когда сравнивали цены на бытовую технику и смартфоны через неделю после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной, отметили, что товары белорусского производства, в отличие от импортных, не просто не дорожали, но даже дешевели.
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24.03.2022 19:28 Ответить
Шановні браття білоруси,розпочинайте колотити коктейлі молотова! Всі українці чекають від вас рішучих дій.Ви допомежите нам,подолати фашистів,ми допоможемо вам,знищити бульбо фюрера!
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24.03.2022 19:29 Ответить
не смішіть...після двох наших революцій вони не спромоглися..а вийшли з цвіточками шаріками і сердечками до Омону.опозиціонери повтікали за кордон і чекають..замість того щоб очолити в білорусі протест
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24.03.2022 19:34 Ответить
Вы можете обвинять кого угодно в чем угодно. Но реальность такова - вы не захотели быть как "биндерафцы, и попали под русский сапог. О чем вам и говорили во время ваших протестов. Теперь вы - вполне официально союзники русских фашистов.
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24.03.2022 20:02 Ответить
Что значит - "не захотели быть как биндерафцы"? Коротко, четко и ясно. Жду.
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24.03.2022 20:11 Ответить
Командовать будете, когда вас кадыровцы заставят им окопы копать. Не захотели драться насмерть за свободу, как Украинцы на Майдане - будете дохнуть как оккупанты от рук Украинцев. Так понятно?
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24.03.2022 20:31 Ответить
Дружечки твои - дикая русня и кадыровские свиньи. Мне ничего не надо пояснять. белорашка, согласно Женевской Конвенции - такой же агрессор, как и московия. А ты - в лучшем случае пособник оккупантов.
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24.03.2022 21:11 Ответить
Кацапы тебе дружочки. Пистуй портянки стирать москалям.
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24.03.2022 21:14 Ответить
чего ты ждешь,скоро беларуский язык будуть считать мертвым языком,жди дальше
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24.03.2022 20:33 Ответить
Если там имелся кран для разгрузки, вероятно, что там было что разгружать..
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24.03.2022 19:31 Ответить
Військова база терориста поповнює запаси.
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24.03.2022 19:31 Ответить
І чому наші прийнчли рішення не бити по території врага?
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24.03.2022 19:32 Ответить
Хороша нагода проявити себе білоруським партизанам - якщо вони існують.
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24.03.2022 19:33 Ответить
Гомель найближче до Києва. Суки ...
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24.03.2022 19:35 Ответить
Мозир теж близько до Києва , але він не такий великий , як Гомель !
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24.03.2022 20:02 Ответить
Думаю в следующий раз они случайно детонируют..
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24.03.2022 19:46 Ответить
где партизаны? нужно взорвать ракеты
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24.03.2022 19:46 Ответить
По всім міжнародним законам

Білорусь знаходиться у стані повноцінній ВІЙНІ з Україною!
І ми можемо використовувати ЛЮБИ ВІЙСЬКОВІ ЗАХОДИ проти неї!
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24.03.2022 20:05 Ответить
І чо, де ті славнозвісні білоруські партізанен?!
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24.03.2022 20:11 Ответить
такой большой а в сказки еще веришь)))
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24.03.2022 20:34 Ответить
Ніяких партизан у Біломосковській ССР зроду не було, там діяли диверсійні загони НКВД, котрі марно намагалися пошкодити залізничну колію і нацькувати німців на мирне населення.
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25.03.2022 10:13 Ответить
 
 