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Киевская область (3539) освобождение (556) Линько (9)

Украинские воины освободили село Лукьяновка Киевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Лукьяновка Киевской области

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил в телеграм-канале украинский военный, заместитель председателя Кировоградского облсовета Дмитрий Линько.

Он отметил: "Уничтожено 40 оккупантов, 9 БМП и 2 танка. Как рассказал пленный оккупант, которого захватили ВСУ, в Лукьяновке было около 200 россиян. Часть ликвидировали украинские военные, другие захватчики скрылись".
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Топ комментарии
+27
Слава ЗС України!
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24.03.2022 20:09
+25
Єто боковое прикріття яке оставили кацапи. Основне угрупування опройщло далі і счас товчетья в трикутнику Бровари Бориспіль в 15 км від цих міст. Там до 5-6 тисяч кацапів. А це наш удар в тил цієї групировки. Молодці хлопці- файно попрацювали. Фактично перерізали дорогу по якій це угрупування снабжалося.
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24.03.2022 20:24
+15
Україна переможе, бо інакше й бути не може! Ви кацапи надалі сцятися і сратися в штани будете при одному тільки слові - бандерівці! Слава Україні!
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24.03.2022 20:16
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Не пугайте народ заголовком хорошей новости ))
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24.03.2022 20:07 Ответить
Если что 99% знают Лукьяновку как метро/микрорайон Киева, а не село на границе в Черниговской области
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24.03.2022 20:09 Ответить
Спасибо, что заменили заголовок!!!
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24.03.2022 20:11 Ответить
Слава ЗС України!
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24.03.2022 20:09 Ответить
Так далі тримати! Усе буде Україна!
Героям слава!
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24.03.2022 20:09 Ответить
Теперь нужно пройтись по домам и каждому жителю задать вопрос-пароль, для выявления диверсантов.
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24.03.2022 20:15 Ответить
Україна переможе, бо інакше й бути не може! Ви кацапи надалі сцятися і сратися в штани будете при одному тільки слові - бандерівці! Слава Україні!
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24.03.2022 20:16 Ответить
підрозділ чималий - 200 чол + техніка, але ж і залізли далеко
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24.03.2022 20:16 Ответить
Єто боковое прикріття яке оставили кацапи. Основне угрупування опройщло далі і счас товчетья в трикутнику Бровари Бориспіль в 15 км від цих міст. Там до 5-6 тисяч кацапів. А це наш удар в тил цієї групировки. Молодці хлопці- файно попрацювали. Фактично перерізали дорогу по якій це угрупування снабжалося.
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24.03.2022 20:24 Ответить
Розбігаються при знищенні 20%.
Тобто, зі 150 тисяч треба знищити 30...
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24.03.2022 20:54 Ответить
ну они же не в одном месте стоят
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24.03.2022 23:02 Ответить
Страшно подумать о судьбе сельских жителей, абсолютно лишенных защиты. Вот для чего нужно ополчение.
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24.03.2022 20:17 Ответить
НАТО...наступальну зброю... нада.. !!! (заздалегідь дякуємо)
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24.03.2022 20:23 Ответить
Это все хорошо...но где сволочь Шуфрич!
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24.03.2022 20:23 Ответить
там где и мертветчук или портнов - зеленский всех отпустил это же его кореша
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24.03.2022 23:04 Ответить
Разведчиком записался, говорят
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24.03.2022 23:48 Ответить
Вперёд к победе ! Слава Украине !
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24.03.2022 20:26 Ответить
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24.03.2022 20:26 Ответить
Президенте - а коли буде Маріуполь звільнено ?
Чи Вам вигідно, щоб Азов там поляг ?
Бо якщо Азов виживе, а сподіваюсь так і буде, то він з Вас багато спитає...
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24.03.2022 20:28 Ответить
У "перемовинах", що ведуться з агресором щодня, є якийсь пункт про "денацифікацію" (турецький міністр казав, що в української делегації щодо нього особливих питань не виникало). А полк «Азов» ось вже котрий день просить про допомогу.... 😢
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24.03.2022 20:34 Ответить
Що за маячня? Вигідно щоб "Азов" поліг... Зроби ревізію мізкам.
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24.03.2022 20:35 Ответить
Коло Києва вже 3 кола оборони зробили. І це добре.
Звільняють села, містечка - низький уклін.
І в той же час - місто в лиці міського голови і військових, що неоднократно просить
конкретної допомоги і допомоги розблокування - цього не отримує. Одне місто, ключове причому.
Тут багато плачуть, що рівнина, погано доступити, тощо, але шановні - де ви були до цього....
На рахунок "Зроби ревізію мізкам." - хотілося б дуже помилятися,
але час - річ, яка завжди розкладає всі крапки над "і"...
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24.03.2022 20:54 Ответить
Кому вигідно щоб "Азов" поліг? Ви раділи збудованим дорогам, а не розбудові армії, а тепер умиваємося гіркими сльозами. Немає чим допомогти Маріуполю, асфальт з доріг, миттєво, не переробиш в ракети, ППО, літаки, ПТРК...
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25.03.2022 00:45 Ответить
Q: Кому вигідно щоб "Азов" поліг?
A: Очевидно що громадянинові Зеленському, бо так звана денацифікаця є головною вимогою москви і саме громадянин Зеленський уперто домогається зустрічі з московським президентом.
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25.03.2022 10:48 Ответить
Те, що Зе маніакально прагне зустрічі з Пу мене теж дивує, навіть скоріше бісе.
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25.03.2022 12:39 Ответить
Слава героям!

Очень жаль погибших защитников Украины и их семьи. Мы будем помогать...
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24.03.2022 20:34 Ответить
Господи, збережи нашіх воїнів, воїнів світла.
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24.03.2022 20:34 Ответить
Супер!
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24.03.2022 21:16 Ответить
Панове, я розумію, хороші новини, звільнені село, дохлі москалі... але це ж пи*десць який злив інформації декількахвилинним відео. Ми там то там то, в нас стільки то 200 І 300, ми сюди прийшли з такого то села, захопили те і те. Чи я не правий?
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24.03.2022 22:39 Ответить
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24.03.2022 23:40 Ответить
Се якась довоєнна світлина, майже всі морпіхи в камуфляжі «Дубок» зрадили Україну і перейшли на бік Москви, тому в спам негайно.
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25.03.2022 11:00 Ответить
Кіровоградська область - досі від назви тіпає (( А ще цей заступник менше б базікав щодо назв...

Загиблим захисникам світла пам'ять!
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25.03.2022 01:00 Ответить
на жаль, ця назва зафіксована в Конституції. Змінимо. Але це не на часі.
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25.03.2022 03:59 Ответить
 
 