Украинские воины освободили село Лукьяновка Киевской области. ВИДЕО
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Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Лукьяновка Киевской области
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил в телеграм-канале украинский военный, заместитель председателя Кировоградского облсовета Дмитрий Линько.
Он отметил: "Уничтожено 40 оккупантов, 9 БМП и 2 танка. Как рассказал пленный оккупант, которого захватили ВСУ, в Лукьяновке было около 200 россиян. Часть ликвидировали украинские военные, другие захватчики скрылись".
ВСУ и ТО в Лукьяновке. pic.twitter.com/Nbm9q50WIa— Александр Коваленко (@zloy_odessit) March 24, 2022
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Пожалуйста, подождите...
Героям слава!
Тобто, зі 150 тисяч треба знищити 30...
Чи Вам вигідно, щоб Азов там поляг ?
Бо якщо Азов виживе, а сподіваюсь так і буде, то він з Вас багато спитає...
Звільняють села, містечка - низький уклін.
І в той же час - місто в лиці міського голови і військових, що неоднократно просить
конкретної допомоги і допомоги розблокування - цього не отримує. Одне місто, ключове причому.
Тут багато плачуть, що рівнина, погано доступити, тощо, але шановні - де ви були до цього....
На рахунок "Зроби ревізію мізкам." - хотілося б дуже помилятися,
але час - річ, яка завжди розкладає всі крапки над "і"...
A: Очевидно що громадянинові Зеленському, бо так звана денацифікаця є головною вимогою москви і саме громадянин Зеленський уперто домогається зустрічі з московським президентом.
Очень жаль погибших защитников Украины и их семьи. Мы будем помогать...
Загиблим захисникам світла пам'ять!