"Танчик трофейный, беха трофейная. А это затрофеить не получилось - разъ#башили", - украинские воины после боя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы провели успешно атаку на вражеские позиции в Киевской области и захватили технику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице пишет глава патрульной полиции Киева Евгений Жуков и публикует видео захваченной техники.
"Здесь мальчики забросили видос). Киев и Киевская область стоит и будет стоять! Сколько бы ру$ни туда не перло. Все будут уничтожены. Разжились по казацки кратко))) Атлична. Приветствие всем", - пишет Жуков в комментарии к видео.
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+58 Гыг с Вами
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+39 Вололо Трололо
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+15 Alex K 8d0b77c0
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Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Може сидіти під водою годинами в очікуванні жертви , і коли вона наближається до берега , миттєво атакує з під води , і затягує її на дно . Страшна зброя ..
.
А техніка у господарстві знадобиться