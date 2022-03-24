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армия РФ (15385) война (46875) уничтожение (3850) трофеи (165)

"Танчик трофейный, беха трофейная. А это затрофеить не получилось - разъ#башили", - украинские воины после боя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы провели успешно атаку на вражеские позиции в Киевской области и захватили технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице пишет глава патрульной полиции Киева Евгений Жуков и публикует видео захваченной техники.

"Здесь мальчики забросили видос). Киев и Киевская область стоит и будет стоять! Сколько бы ру$ни туда не перло. Все будут уничтожены. Разжились по казацки кратко))) Атлична. Приветствие всем", - пишет Жуков в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Украинские воины освободили село Лукьяновка Киевской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+58
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24.03.2022 20:51
+39
Файно!
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24.03.2022 20:46
+15
"Добре, синку, добре" (с)
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24.03.2022 20:48
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24.03.2022 20:46 Ответить
ЗБС! зачот
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24.03.2022 20:48 Ответить
"Добре, синку, добре" (с)
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24.03.2022 20:48 Ответить
Там на машине буква О. Это же вроде картопляники. А говорили их там нет)
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24.03.2022 20:50 Ответить
Подразумевается, что рашистьІ зашедшие с территории "картопляндии ".
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24.03.2022 20:53 Ответить
Чисті картопляники червоний квадрат.
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24.03.2022 21:05 Ответить
Потом говорили, что О - это центральный округ паРаши.
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24.03.2022 23:03 Ответить
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24.03.2022 20:51 Ответить
Заходять в дім переночувати москаль, ЛНРівець, ДНРівець та мавпа з гранатою. Наступного ранку всіх знайшли мертвими)
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24.03.2022 21:09 Ответить
Шкода мавпочку
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25.03.2022 10:05 Ответить
"О" - "братья беларусы", которые с нами не воюют вроде
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24.03.2022 20:52 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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24.03.2022 20:52 Ответить
Так грустно сказал "***********", глядя на раздолбанный бтр, который хотели затрофеить
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24.03.2022 20:53 Ответить
Не, раньше было прикольно когда цигани уводили металолом. Но сейчас, посли Чернобаевки, цена в метал упала. Ну тат разве что их техника безплатная на посивную.
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24.03.2022 20:55 Ответить
Хлопці тільки не беріть їх у полон - стріляйте сук...!!!
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24.03.2022 20:59 Ответить
Неповторимый тур: «Увидеть Чернобаевку и умереть!" Спрашивайте во всех военкоматах РФ! Ветеранам Чечни и Афгана-скидка 50%!
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24.03.2022 21:01 Ответить
пригорело у кантемировцев
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24.03.2022 21:22 Ответить
на видео сгоревший дом моих соседей и друзей(((
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24.03.2022 21:53 Ответить
Нова розробка роіських вчьоних , танк " Алігатор " , якому , ну как усєгда - аналоГовнєт .!!!
Може сидіти під водою годинами в очікуванні жертви , і коли вона наближається до берега , миттєво атакує з під води , і затягує її на дно . Страшна зброя ..
.
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24.03.2022 22:04 Ответить
Молодці хлопці! Хай береже вас Всесвіт!

А техніка у господарстві знадобиться
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24.03.2022 22:07 Ответить
Та є там ******** досить мовчати
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24.03.2022 22:13 Ответить
Хлопці, МОЛОДЦІ!!! Будьте ЖИВІ!!!
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24.03.2022 23:54 Ответить
надежда путинского режима -- V ZhOpe.
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25.03.2022 00:43 Ответить
молодцi хлопцi
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25.03.2022 04:03 Ответить
 
 