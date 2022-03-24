"Welcome to the Ukraine, сука", – новая партия российских пленных. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появилось новое видео пленных российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс ArmedForces.
В сообщении отмечается: "Новая партия пленных российских рашистов!"
Нова партія полонених 🇷🇺 рашистів! pic.twitter.com/jSngQYwu2G— 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 24, 2022
Топ комментарии
+71 Саша Пончик
показать весь комментарий24.03.2022 21:20
+44 George Wind
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+35 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий24.03.2022 21:20
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Пожалуйста, подождите...
З тих пір це вважається принизливим і натяком на несамостійність, на те, що є частиною чогось.
Stand with Ukraine !
Praying for Ukraine.
We support Ukraine.
No article.
Гниль...
югенд в маминой кофте.. И скорее всего оно в ворлд оф тенкс и стрелялки лет пять резалось сутками напролёт аккурат до момента отправки..
@smpryk
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1 год
і для людей, які пишуть, що релігійне питання не на часі. знаєте, чому моє рідне село під обстрілами? бо батюшка московського патріархату здав сусіднє село і всі позиції рашистам. а потім зник. він здав людей, з якими прожив в одному селі більше 20 років. двоє людей вже загинуло
"не знал, не убивал, заблукал" уже не проходит - 4 недели в Украине - значит и знали и убивали и мародерили...
поэтому не жалобиться... убитые, раненные, перепуганные и нерожденные дети Украины этого не простят!
Как ни как "фтарая армия мира", не сламайте очёчки воену...)))