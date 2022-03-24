"Welcome to the Ukraine, сука", – новая партия российских пленных. ВИДЕО

В сети появилось новое видео пленных российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс ArmedForces.

В сообщении отмечается: "Новая партия пленных российских рашистов!"

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