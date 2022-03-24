Уничтоженный Ирпень. Кадры с дрона. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появились кадры Ирпеня после жестоких сражений за этот город.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Труха.
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