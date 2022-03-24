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Уничтоженный Ирпень. Кадры с дрона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появились кадры Ирпеня после жестоких сражений за этот город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Труха.

Читайте: Ирпень, Буча, Гостомель – в кольце украинских военных
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Топ комментарии
+26
Невозможно смотреть! Злоба душит!
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24.03.2022 21:54
+19
Орки убивают наше будущее, нашу мечту. За это мы их будем убивать, без сожаления.
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24.03.2022 21:59
+15
Был один из лучших городков в Украине. У меня и моих родных там 3 квартиры было.
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24.03.2022 21:55
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Невозможно смотреть! Злоба душит!
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24.03.2022 21:54 Ответить
Был один из лучших городков в Украине. У меня и моих родных там 3 квартиры было.
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24.03.2022 21:55 Ответить
У одного з моїх двоюрідних братів теж там квартира була. Тепер знищена...
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24.03.2022 22:02 Ответить
Почему не 10? У людей по одной было, но настоящей
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24.03.2022 22:23 Ответить
Почему так зло? У моей семьи тоже три квартиры в Ирпене. И два авто. В двух многоэтажках еще до нашей эвакуации 8 марта были попадания. Про судьбу третьей не имею сведений. Мое авто трехлетнее там и осталось изрешеченное осколками напрочь. Дочкина машина была целой на примерно 6 марта. Сегодняшнее состояние имущества абсолютно неизвестно. Квартир и машин больше ни в каких городах нет. Как и денег и работы. Пока живем у знакомых в другом городе.
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24.03.2022 22:39 Ответить
Та я о том, что люди строили, планировали, жили...и не мифические 25 квартир, а просто жили настоящим в своих домах и квартирах. Мне совершенно пофиг сколько у кого квартир и машин. Я не был в Ирпене, но я был в Буче, жил немного (красота)...а сейчас ее нету
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24.03.2022 23:58 Ответить
А с чего ты решил, что в тех квартирах никто не жил? Это не мифические, а вполне реальные квартиры. Не суди о людях, про которых ты ничего не знаешь.
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25.03.2022 09:16 Ответить
Та ты просто недалекий умом. Все у тебя упирается в жилплощядь
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25.03.2022 12:35 Ответить
Я своих родных оттуда эвакуировал под обстрелами, а возвращаться им некуда - вот об этом шла речь. А на жилплощади у тебя пунктик, но перед такими, как ты, я здесь бисер метать не собираюсь.
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25.03.2022 13:05 Ответить
Ну так и не метай
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25.03.2022 13:11 Ответить
Орки убивают наше будущее, нашу мечту. За это мы их будем убивать, без сожаления.
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24.03.2022 21:59 Ответить
Вся сущность русских. https://youtu.be/r_UIVjqpGlY
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24.03.2022 22:02 Ответить
А місяць назад це було одне з найгарніших міст України.
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24.03.2022 22:03 Ответить
 
 