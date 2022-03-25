Россия заявляет, что Мариуполь "разрушили отступающие националисты". ВИДЕО

Российская пропаганда еще раз распространяет фейки. Ведущая государственного телеканала в эфире заявила, что Мариуполь разрушили не российские оккупанты, а якобы украинские "националисты" во время отступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила ведущая государственного "Первого канала".

Смотрите: "Мы жили в прекрасном городе. Вы пришли на территорию свободной, цветущей Украины и все разбомбили", - жительница Мариуполя – кремлевскому пропагандисту. ВИДЕО