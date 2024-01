Американские добровольцы в освобожденном селе под Киевом. ВИДЕО

В сеть попали кадры, на которых американские добровольцы находятся в освобожденном от российских оккупантов селе под Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает NEXTA.

"Американские добровольцы на поле боя под Киевом. Они освободили село, которое почти месяц находилось под российской оккупацией", - отмечается в сообщении.

Смотрите: Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура уничтожают российских оккупантов под Киевом. ВИДЕО

#American volunteers on the battlefield in the #Kyiv region



They liberated the village, which had been under #Russian occupation for almost a month. pic.twitter.com/Lh67gAiI2c