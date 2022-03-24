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Воины 57 ОМБр уничтожили артиллерийскую батарею Д-30 оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили артиллерийскую батарею Д-30 российских оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано Сухопутными войсками ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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otlichnaja rabota !
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24.03.2022 22:35 Ответить
Одним словом демилитаризация ***********. Славу Защитникам Украины!
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24.03.2022 22:36 Ответить
Чорнобаєвка десятий раз
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24.03.2022 22:37 Ответить
Та не, не может быть. Это ж какой высокий чин в армии фашистов отдал приказ - Наступать на Николаев только через Чернобаевка-Аэропорт Херсон.
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24.03.2022 22:44 Ответить
Красунчики !!!
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24.03.2022 22:39 Ответить
А вот и видео Чернобаевка 10 ( видимо снимали с Херсона) - https://t.me/newspn/12045
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24.03.2022 22:56 Ответить
Красота неописуемая). https://t.me/nexta_live/23266
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24.03.2022 23:19 Ответить
Чутно гавкіт і скавчання кацапів.
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25.03.2022 13:02 Ответить
Як БК файно запалав... Хлопці, МОЛОДЦІ!!! Будьте ЖИВІ!!!
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24.03.2022 23:56 Ответить
 
 