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Воины 57 ОМБр уничтожили артиллерийскую батарею Д-30 оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили артиллерийскую батарею Д-30 российских оккупантов.
Соответствующее видео было опубликовано Сухопутными войсками ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
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