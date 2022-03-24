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В Тбилисском аэропорту почтили память погибших в Украине грузинских добровольцев Ратиани и Бериашвили. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Тела двух грузинских военнослужащих – Георгия Бериашвили и Давида Ратиани, погибших на войне в Украине, были доставлены в Грузию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сотни граждан Грузии приехали ночью в Тбилисский международный аэропорт, чтобы почтить память погибших бойцов. Они стояли с зажженными свечами в руках и с флагами Грузии и Украины.

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В аэропорт приехала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выразила соболезнования родным и близким погибших. Она оказалась единственным официальным лицом, появившимся в аэропорту.

Напомним, двое грузинских добровольцев Давид Ратиани и Георгий Бериашвили погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем 18 марта.



Нагадаємо, двоє грузинських добровольців Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем 18 березня.

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Топ комментарии
+42
Наші Герої !
Царство Небесне....
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24.03.2022 22:43
+30
СЛАВА ГЕРОЯМ !СЛАВА УКРАИНЕ !СЛАВА ГРУЗИИ!
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24.03.2022 22:47
+26
Вічна пам'ять і слава Героям, які віддали своє життя за свободу України! Щирі співчуття їх родинам і грузинському народу. Крім грузинської московітської влади.
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24.03.2022 22:52
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Наші Герої !
Царство Небесне....
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24.03.2022 22:43 Ответить
грузины гарячие парни. я служил в грузии. но иногда нужно боятся. слава героям.
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24.03.2022 22:44 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ !СЛАВА УКРАИНЕ !СЛАВА ГРУЗИИ!
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24.03.2022 22:47 Ответить
Вічна пам'ять і слава Героям, які віддали своє життя за свободу України! Щирі співчуття їх родинам і грузинському народу. Крім грузинської московітської влади.
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24.03.2022 22:52 Ответить
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24.03.2022 22:53 Ответить
RIP
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24.03.2022 23:04 Ответить
есть у меня один знакомый сакартвело, живет в литве и говорит что все нрм, росия движется к успеху в Украине, а он сам ******** когда его страну бомбили... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004362490881 вот его страница
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24.03.2022 23:28 Ответить
хай двіжецца. -"..пацан шол к успєху - нє фартануло"(с)
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24.03.2022 23:32 Ответить
вічна слава героям! Україна вас ніколи не забуде
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24.03.2022 23:30 Ответить
А ось росіян пам'ять ніхто не шанує. Навіть своїм не потрібні
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25.03.2022 00:02 Ответить
 
 