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Мариуполь (5563) оборона (1539) Азов (697)

Оккупанты в Мариуполе захватили церковь, где прятались мирные жители, и ведут оттуда боевые действия, - обращение полка "Азов" 24 марта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Заместитель командира полка "Азов" Калина рассказал о ситуации в Мариуполе на вечер 24.03.2022 г.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его обращении.

Калина заявила: "Сегодня весь мир уже месяц наблюдает за кровавыми преступлениями Путина в Украине. Мир наблюдает, как совершаются преступления против человечества. Мир наблюдает за обороной Мариуполя, где каждый день – это день смерти, день героической борьбы наших военных с превосходящими силами противника, где идет борьба добра и зла, света и тьмы. Даже в полном окружении Азовцы за последние 2 дня уничтожили 4 БТРа и другую технику, вражескую пехоту, взяли пленного и спасли ему здоровье и жизнь. Напоминаю всем - мы воюем по правилам войны, и если враг поднял руки и сложил оружие, он будет считаться военнопленным.

Обращаюсь к Западу, который своей политикой в ​​умиротворении агрессора допустил эту бойню в Украине. В то же время одно из самых мотивированных подразделений нашей страны, полк Азов, за деньги России клеймили фашистами и нацистами. Поэтому нам запретили получать оружие и учиться у натовских инструкторов, блокировали соцсети и прочее. Несмотря на это сейчас мир наблюдает как борьбой азовцев руководит Герой Украины майор Денис Прокопенко, а бойцы полка показывают чудеса профессионализма и героизма. Настоящими фашистами оказались не бойцы полка Азов, а российское руководство и российские военные, имеющие наглость назвать войну в Украине "специальной операцией по денацификации". Истину сказал Уинстон Черчилль: фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Так и случилось.

Ни на минуту не прекращаются хаотические и разрушительные обстрелы Мариуполя с земли, воздуха и моря. Российские военные нарушают все правила ведения войны, сражаясь в первую очередь с мирным населением Украины, разрушают все, что возможно. Ведь за 8 лет многие платили этим уродам и продолжали вести бизнес с варварами, которые на эти деньги изготовляли бомбы, которые сегодня стирают с лица земли центр Европы. Россияне используют сверхмощные бомбы, приводящие к невероятным разрушениям. Разведка все чаще сообщает о применении Россией химического оружия, как это было сделано в Сирии. Эти варвары захватывают простых людей и по принуждению вывозят в Россию, где изымают документы и направляют на заработки в северные и восточные районы страны-агрессорки. Разве это не напоминает концлагеря гитлеровской Германии или ГУЛАГ сталинского режима?

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Оккупанты так низко упали в своих действиях, что захватили церковь, где прятались местные жители, ведут оттуда боевые действия. Что можно сказать. Это трусливые ублюдки, а не вторая армия в мире. Продолжаем держать оборону. Мариуполь – это Украина!!!"

Автор: Анастасія Потіха
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РЕСПЕКТ!ЕГО СЛОВА -нож в сердце рашистам..ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСТОИТЕ И ПОБЕДИТЕ!Бог на вашей стороне и вся Украина болеют за вас и молятся за вас!
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25.03.2022 03:06 Ответить
Тримайтеся хлопці , бо вся Украіна з Вами і допомога надійде дуже скоро ✊💪🙏🏼
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25.03.2022 04:14 Ответить
боюсь , что это последние дни обороны Мариуполя
надо срочно помогать зоне ООС - потому что следующие они и освободившиеся силы орков из под Марика сразу пойдут на окружение ООС
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25.03.2022 05:41 Ответить
Треба добровольцям-снайперам попрацювати точково.
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25.03.2022 07:27 Ответить
Боже, поможи маріупольцям та їх захисникам.
Боже, Україну бережи!
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25.03.2022 09:36 Ответить
Это смешно?
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25.03.2022 09:52 Ответить
Украина на кого то напала?
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25.03.2022 10:08 Ответить
И Украина защищает не шайку наркоманов,а свою землю от нападения нацистов,которые убивают наших детей
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25.03.2022 10:12 Ответить
Не спорься, не трать сили и нервы, просто спамь или удаляй! ИХ ихняя кара настигнет!
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25.03.2022 10:34 Ответить
*** ребята ВСУ нада реально что то думать!!!
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25.03.2022 10:32 Ответить
Рюсский мир доживает последние дни....остались тока Бурятия калмыки энд Удмуртия с башкиро-Монголии...
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25.03.2022 10:34 Ответить

Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:36 Ответить
 
 