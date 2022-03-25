Оккупанты в Мариуполе захватили церковь, где прятались мирные жители, и ведут оттуда боевые действия, - обращение полка "Азов" 24 марта. ВИДЕО

Заместитель командира полка "Азов" Калина рассказал о ситуации в Мариуполе на вечер 24.03.2022 г.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его обращении.

Калина заявила: "Сегодня весь мир уже месяц наблюдает за кровавыми преступлениями Путина в Украине. Мир наблюдает, как совершаются преступления против человечества. Мир наблюдает за обороной Мариуполя, где каждый день – это день смерти, день героической борьбы наших военных с превосходящими силами противника, где идет борьба добра и зла, света и тьмы. Даже в полном окружении Азовцы за последние 2 дня уничтожили 4 БТРа и другую технику, вражескую пехоту, взяли пленного и спасли ему здоровье и жизнь. Напоминаю всем - мы воюем по правилам войны, и если враг поднял руки и сложил оружие, он будет считаться военнопленным.

Обращаюсь к Западу, который своей политикой в ​​умиротворении агрессора допустил эту бойню в Украине. В то же время одно из самых мотивированных подразделений нашей страны, полк Азов, за деньги России клеймили фашистами и нацистами. Поэтому нам запретили получать оружие и учиться у натовских инструкторов, блокировали соцсети и прочее. Несмотря на это сейчас мир наблюдает как борьбой азовцев руководит Герой Украины майор Денис Прокопенко, а бойцы полка показывают чудеса профессионализма и героизма. Настоящими фашистами оказались не бойцы полка Азов, а российское руководство и российские военные, имеющие наглость назвать войну в Украине "специальной операцией по денацификации". Истину сказал Уинстон Черчилль: фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Так и случилось.

Ни на минуту не прекращаются хаотические и разрушительные обстрелы Мариуполя с земли, воздуха и моря. Российские военные нарушают все правила ведения войны, сражаясь в первую очередь с мирным населением Украины, разрушают все, что возможно. Ведь за 8 лет многие платили этим уродам и продолжали вести бизнес с варварами, которые на эти деньги изготовляли бомбы, которые сегодня стирают с лица земли центр Европы. Россияне используют сверхмощные бомбы, приводящие к невероятным разрушениям. Разведка все чаще сообщает о применении Россией химического оружия, как это было сделано в Сирии. Эти варвары захватывают простых людей и по принуждению вывозят в Россию, где изымают документы и направляют на заработки в северные и восточные районы страны-агрессорки. Разве это не напоминает концлагеря гитлеровской Германии или ГУЛАГ сталинского режима?

Смотрите также: "Улыбались. А теперь едем и плачем": Эвакуация из разрушенного Мариуполя. ВИДЕО

Оккупанты так низко упали в своих действиях, что захватили церковь, где прятались местные жители, ведут оттуда боевые действия. Что можно сказать. Это трусливые ублюдки, а не вторая армия в мире. Продолжаем держать оборону. Мариуполь – это Украина!!!"