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Оккупанты пропустили гуманитарную колонну в Мелитополь: из города сегодня могут эвакуировать 350 человек, - мэр Федоров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

25 марта автобусами, которые привезли в город гуманитарную помощь, из Мелитополя в Запорожье смогут эвакуировать 350 человек.

Об этом сказал в видеообращении мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером (24 марта), в 19.00 не пустили (российские военные. – Ред.) гуманитарный конвой на въезде в Мелитополь (…) Пустили его только сегодня", - рассказал мэр.

"Автобусы (после разгрузки гуманитарной помощи. – Ред.) смогут вывезти людей – около 350 человек, у кого есть такое желание, смогут уехать из Мелитополя в Запорожье", – сообщил Федоров.

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По его словам, эвакуация начнется ориентировочно в 8:30-9:00. Забрать всех, от кого уже поступили заявки, сегодня не смогут - количество  350 человек определено соображениями безопасности передвижения. Однако мэр уверен, что гуманитарные коридоры удастся организовать и дальше.

Федоров сообщил, что автомобили с гуманитарной помощью прибыли еще накануне в 19.00, однако российские военные не пускали их в город до утра. В настоящее время в пожарной части на Героев Сталинграда уже ведется разгрузка медикаментов, продуктов питания, средств личной гигиены и т.д.

Автор: Анастасія Потіха
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Скорого освобождения Мелитополя я так понял скоро не будет. В городе с 1 апреля референдум,продуктов и лекарств нет,за бензином километровые очереди, все СМИ теперь под кацапами.
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25.03.2022 09:38 Ответить
Мясокомбинат работает, люди привозят продукты, не сравнить даже с Черниговом, не то, что с Мариуполем. Орки могут проводить хоть тысячу референдумов, это не помешает душить рашистскую гадину дальше и убивать орков. Придет время - и кацапские фашисты испарятся из Мелитополя так же, как и появились.
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25.03.2022 09:45 Ответить
Тримайтесь там!
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25.03.2022 10:08 Ответить
Вчера тоже обещали, но всех, кто пришел - развернули. Повезло, что не расстреляли, как это принято у орков.
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25.03.2022 09:43 Ответить
Орки могут нарисовать сколько угодно референдумов, но украинская земля останется украинской!
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25.03.2022 09:56 Ответить
Крысы путлера проведут р еферендум о вхождении рюсских баранов в Китай...
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25.03.2022 10:27 Ответить
референдум только смог пройти в ордило, при помощи предателей и ожидателей кацапского "мира". С того все и началось.
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25.03.2022 10:45 Ответить
Дай Бог шоб все получилось.
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25.03.2022 10:46 Ответить
 
 