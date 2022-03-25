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"Выше, выше! Все, теперь ему точно п#зда!", - Генштаб обнародовал видео ликвидации российских танков из украинских комплексов ПТРК. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины продолжают уничтожать российские танки из ПТРК.
Соответствующее видео опубликовала сегодня пресс-служба Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.
"Противотанкисты Сухопутных войск ВС Украины и Териториальной обороны ВС Украины продолжают боевую работу по уничтожению бронетехники врага. Потери российских оккупантов постоянно растут. Будет еще!", - говорится в сообщении.
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+67 Максім ХОЙ 07fb0949
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Але це не зовсім так.
Скільки всеукраїнської радості викликають русняві двохсоті
Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
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25.03.2022 09:48
Чому не показують роботу Джавелинів чи Нлав, заборонили постачальники?
натиснув гачок і займай іншу позицію - іноді це життя вояків....
навіть москалиного писку "дарагая досвідос" не чутно...
Отдел информации 11:23
Министерство обороны Азербайджана решительно опровергает тиражируемые армянской стороной провокационные сообщения о вовлечении в боевые столкновения Вооруженных сил Азербайджана в зоне ответственности российских войск в Карабахе.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны, Баку опровергает применение БПЛА, а также гибель азербайджанских военнослужащих.
Ранее армянские СМИ заявили об установлении контроля официального Баку в селах Фаррух и Храморт Аскеранского района Карабаха.
Как заявляет Минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии без применения силы продолжают процесс уточнения своих позиций и пунктов дислокации.
Доволі цікаве формулювання.
👏На Одещині тероборонівці знищили російську техніку й взяли у полон окупанта.
https://t.me/Tsaplienko/4339
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