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"Выше, выше! Все, теперь ему точно п#зда!", - Генштаб обнародовал видео ликвидации российских танков из украинских комплексов ПТРК. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины продолжают уничтожать российские танки из ПТРК.

Соответствующее видео опубликовала сегодня пресс-служба Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

"Противотанкисты Сухопутных войск ВС Украины и Териториальной обороны ВС Украины продолжают боевую работу по уничтожению бронетехники врага. Потери российских оккупантов постоянно растут. Будет еще!", - говорится в сообщении.

Читайте: Российские оккупанты на Броварском направлении перешли к обороне, - Генштаб
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Топ комментарии
+67
Love is… разом дивитись як палають кораблі московитських окупантів у Бердянську
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25.03.2022 10:00
+64
Кіно яке ніколи не наскучить
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25.03.2022 09:51
+49
Москалі кажуть, що ми їх ненавидимо.
Але це не зовсім так.
Скільки всеукраїнської радості викликають русняві двохсоті
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25.03.2022 09:59
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Кіно яке ніколи не наскучить
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25.03.2022 09:51 Ответить
Люлю естетичні видовища!
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25.03.2022 09:51 Ответить
Люблю
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25.03.2022 09:52 Ответить
Нік відповідний )
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25.03.2022 10:11 Ответить
По перше, це просто красиво ))
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25.03.2022 09:55 Ответить
Москалі кажуть, що ми їх ненавидимо.
Але це не зовсім так.
Скільки всеукраїнської радості викликають русняві двохсоті
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25.03.2022 09:59 Ответить
Пiсля того що цi пi*ари роблять вони ще чекають любовi?
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25.03.2022 10:24 Ответить
Дії росії проти нас правильніше назвати не війною, а геноцидом. Зрештою, вони цим займалися ціле 20-те століття і зараз взялися продовжувати.
Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main

25.03.2022 09:48
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25.03.2022 10:34 Ответить
Саме так і є - геноцид української нації. Тотожно що чинив Гітлер щодо єврейської нації.
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25.03.2022 22:27 Ответить
Вже багато схожих відео показали на цензорі і на всіх цих відео робота українських ПТРК.
Чому не показують роботу Джавелинів чи Нлав, заборонили постачальники?
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25.03.2022 09:57 Ответить
Тому що ті без виносного монітору, стратег диванний.
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25.03.2022 09:59 Ответить
Ну да, в каждом взводе же есть штатный оператор с режиссером шоб вам видосики на ночь запиливать))
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25.03.2022 10:10 Ответить
джавелін не потребуе сопроводження до моменту влучення у ціль.
натиснув гачок і займай іншу позицію - іноді це життя вояків....

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25.03.2022 10:24 Ответить
така собі маленька різниця, але "Стугна" теж своє діло робить і дуже і дуже гарно.
навіть москалиного писку "дарагая досвідос" не чутно...
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25.03.2022 10:35 Ответить
Минобороны Азербайджана заявляет: «Азербайджан уточняет пункты своей дислокации в Карабахе»
Отдел информации 11:23

Министерство обороны Азербайджана решительно опровергает тиражируемые армянской стороной провокационные сообщения о вовлечении в боевые столкновения Вооруженных сил Азербайджана в зоне ответственности российских войск в Карабахе.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны, Баку опровергает применение БПЛА, а также гибель азербайджанских военнослужащих.
Ранее армянские СМИ заявили об установлении контроля официального Баку в селах Фаррух и Храморт Аскеранского района Карабаха.
Как заявляет Минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии без применения силы продолжают процесс уточнения своих позиций и пунктов дислокации.
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25.03.2022 09:57 Ответить
"азербайджанской армии без применения силы продолжают процесс уточнения своих позиций и пунктов дислокации"
Доволі цікаве формулювання.
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25.03.2022 10:07 Ответить
Ихтамнет.
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25.03.2022 10:31 Ответить
Хороших кацапів вже 16000, а стане ще більше. Я вірю в них.
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25.03.2022 10:02 Ответить
Love is… разом дивитись як палають кораблі московитських окупантів у Бердянську
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25.03.2022 10:00 Ответить
Жаль, что не все три на дно пошли.
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25.03.2022 10:32 Ответить
КРАСІВОЄ. І романтично... 💞
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25.03.2022 16:48 Ответить
Стугна ВЕЩЬ!!!!!!!
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25.03.2022 10:01 Ответить
ЧУВАКИ!!!!!!!!
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25.03.2022 10:10 Ответить
Кто сказал что черное-белое кино уже не в моде. возвращаем ему популярность, СЛАВА ЗСУ!
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25.03.2022 10:02 Ответить
Як ці орки вже потрапили на Одесчину?

👏На Одещині тероборонівці знищили російську техніку й взяли у полон окупанта.
https://t.me/Tsaplienko/4339
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25.03.2022 10:03 Ответить
Тобі ж гівна, та побільше.
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25.03.2022 10:10 Ответить
Подгорает, ватанчег? Ничего, привыкай.
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25.03.2022 10:15 Ответить
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25.03.2022 10:14 Ответить
СПИТЬ !!!
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25.03.2022 10:36 Ответить
А де вторая половина?
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26.03.2022 06:27 Ответить
Отдыхающий орк после очередного взятия Киева
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25.03.2022 16:47 Ответить
Или придумал название фотке:

"Соберись, тряпка!" ©

...или
Новая увлекающая головоломка - "собери орка"
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25.03.2022 17:37 Ответить
човен затонув,літак упав,воєн приліг
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25.03.2022 18:26 Ответить
та любо ж, шо тут ще казати.

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25.03.2022 10:20 Ответить
Як каже Рома Цимбалюк-капZза вам крысы путлера...
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25.03.2022 10:21 Ответить
ВОТ ЭТО РЕЖИССЁРЫ !)
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25.03.2022 10:35 Ответить
Ну что сказать, пришла знаменитая радиолампа ПИ 3- ДА).
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25.03.2022 10:53 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава!👍✌️💪🇺🇦💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
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25.03.2022 14:16 Ответить
У меня такое впечатление, что наши герои могут подбить танк даже из рогатки )
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25.03.2022 18:13 Ответить
Надо переименвать украинские ПТРК в ПЗДРК... ибо раздают как раз именно это.
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25.03.2022 19:50 Ответить
 
 