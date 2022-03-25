Беларусь и Россия начали единую кампанию дезинформации о войне в Украине: повторяют тезисы Гитлера, - медиаэксперты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Минск и Москва ведут информационную атаку против Киева и Запада, выяснили медиа эксперты, проанализировавшие основные нарративы пропаганды обеих стран.

Официальный Минск отказался от принципов нейтралитета в освещении вторжения РФ в Украину – провластные СМИ Беларуси в полном объеме участвуют в информационной кампании, продвигаемой Кремлем, следует из доклада, опубликованного проектом Пресс-клуба Беларуси MediaIQ. Подконтрольные медиа-рупоры Москвы и Минска формируют у россиян и белорусов альтернативную реальность, в которой война называется – "освободительной операцией", а Вооруженные силы Украины "националистами и бандеровцами". Эксперты обнаружили, что транслируемые тезисы все больше напоминают пропаганду в нацистской Германии, пишет Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

Освещение вторжения РФ в Украину "принципиально отличается от освещения в 2014 году аннексии Крыма и войны на Донбассе", говорится в докладе, подготовленном MediaIQ.

"Тогда госСМИ Беларуси черпали новости в основном из российских, а не украинских источников, но избегали слов-маркеров, указывающих на отношение к конфликту. Основным источником информации для госСМИ остаются российские госСМИ и Telegram-каналы, однако не происходит последовательной очистки контента от антиукраинских ярлыков, более того, многие из них взяты на вооружение белорусской государственной пропагандистской машиной", - отмечается в докладе.

Канал государственного информационного агентства Беларуси в Telegram. Снимок с экрана.

Подготовка общественного мнения в Беларуси началась за несколько месяцев до начала войны, говорит соавтор доклада, медиаэксперт Павлюк Быковский.

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"Осенью Александр Лукашенко и государственная пропаганда стали говорить о том, что в Киеве находится хунта, укрфашисты, националисты. Весь арсенал маркеров, используемых российской пропагандой, стал использоваться и белорусской стороной", - говорит Быковский. - Мы заметили также, что было очень много прямых перепостов сообщений российских медиа, причем это делали, в частности, и государственное информационное агентство БЕЛТА, а также другие государственные медиа".

Канал белорусского телеканала ОНТ в Telegram. Снимок с экрана.

Белорусские госСМИ избегали квалифицировать действия российской стороны как агрессии, говорится в докладе: "В то же время транслируется позиция Кремля об агрессивности Украины, которая якобы атаковала самопровозглашенные, а по сути контролируемые Россией "Донецкую и Луганскую народные республики", а также действия России в отношении Украины описываются эмоционально нейтральными эвфемизмами ("операция", "взяли под контроль") и оправдываются защитой людей "от издевательств и геноцида со стороны киевского режима", "демилитаризацией Украины", "денацификацией Украины", а также тем, что в Киеве правят якобы не легитимные власти, а хунты. Последний термин – явно из арсенала манипуляционных приемов демонизации противника и активно использовался еще и советской пропагандой".

"После того, как Путин сказал, что со "стаей наркоманов и неонацистов" нельзя вести переговоры, это стало использоваться и белорусской государственной пропагандой, - отмечает Быковский. - Фактически происходит такое смешение понятий, что такое власть Украины. Указывается, что это якобы военная хунта, захватившая власть".

Манипуляции используются при освещении боев между российскими и украинскими войсками.

"Вооруженные силы Украины стали называться националистами или нацистами. То есть, если раньше использовалось, Вооруженные силы Украины сделали то, сейчас говорится, что это нацисты обстреляли или удерживают оборону такого города, удерживают такой город. Это альтернативная номинация, это известный манипулятивный прием, который заставляет аудиторию воспринимать происходящее немного иначе", - продолжает эксперт.

Белорусские пропагандисты дезинформируют аудиторию также о том, с кем идет война и где. Так, в ряде белорусских медиа происходящее описывается как война между РФ и Западом.

Информационная программа Первого канала от 9 марта 2022 года. Снимок с экрана.

"Украинский режим в белорусских государственных медиа представляется как марионеточный. Белорусские пропагандисты иногда говорят о войне России с Соединенными Штатами или Западом, то есть якобы не происходит войны с Украиной, на территории Украины якобы (ведется) война с Западом", - говорит Быковский.

Происходящее, по его словам, описывается как "освободительная операция".

"То есть вооруженные силы или народная милиция "ЛНР-ДНР" они освобождают украинские города. Это переворачивание с ног на голову, но в эфире это не выглядит как что-то новое, потому что это говорится уверенным тоном, - продолжает собеседник, отмечая, что пропагандисты называют местом проведения военных действий, в основном, Донбасс: Луганск и Донецк: "Получается, что все основные действия происходят именно там".

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Эксперт отметил, что, несмотря на отказ от информационного суверенитета, пропаганда государственного ТВ может смениться одним нажатием рубильника, поскольку ее основная цель – сохранение у власти Александра Лукашенко.

"Сначала он [Лукашенко] рассчитывал на то, что произойдет блицкриг. Об этом говорила российская пропаганда, и я думаю, что многие белорусские военные тоже так считали. Но блицкрига не оказалось. И Лукашенко, как "политическое животное", всегда держит нос по ветру и всегда пытается вывернуться из сложных ситуаций, - подытожил Быковский. – Поэтому, скорее всего, есть еще и такие дополнительные мнения о том, что можно пройти между каплями дождя и потом оказаться миротворцем, когда это закончится, если Украина сможет отстоять свою независимость. А если Россия победит, то мы таки были союзниками".

По словам аналитика Джеймстаунского фонда Ксении Кирилловой (Kseniya Kirillova, The Jamestown Foundation), основные месседжи российской пропаганды очень противоречивы.

"С первого же дня вторжения шла опора на страх и образ внешней угрозы и, соответственно, продвигался нарратив о вынужденности войны", - отмечает Кириллова, подчеркивая, что это сочеталось с лозунгами о том, что Россия это якобы "самое миролюбивое государство и выступает за мир во всем мире".

Но парадоксально, что пропагандисты уже не скрывают, что "великая миссия России – это излом "порочного англосаксонского порядка", продолжает аналитик: "Они уже не скрывают, что напали первыми, что рассматривали возможность захвата Украины еще в 2014 году, и восемь лет готовились к этому. Это полностью противоречит версии о вынужденности и нежелательности войны.

При этом версия о вынужденности войны, отмечает собеседница, сама по себе внутренне противоречива. Как следствие, пропаганда приобретает абсолютно гротескные формы.

"Пропаганда утверждает, что Украина якобы создавала ядерное оружие, в частности выступил Николай Азаров (экспремьер Украины во времена Януковича. – Ред.) и озвучил, что это НАТО якобы готовило ядерный удар по России с территории Украины, – размышляет Кириллова. – Также был запущен фейк о том, что в Украине якобы разрабатывалось биологическое оружие, готовое уничтожить славянский этнос, и Минобороны РФ даже вынесло это на свой официальный брифинг. Их даже не смущает, что украинцы – это тоже славяне. С этим биологическим оружием уже доходит до каких-то фантастических форм. То есть, официально Минобороны заявляло, что птицы рассматривались как переносчики этих болезней. Выходит, что птицам дали специальную задачу, и они точно знали, кого нужно заражать?"

Новость на официальном сайте ТАСС. Снимок с экрана.

Отметим, что заявление военного ведомства РФ активно транслировала государственная пропаганда.

"Совершенно фантастическое продолжение этой темы дал Дмитрий Рогозин (глава Роскосмоса. – Ред.). Он сказал, что от этого биологического оружия нарушаются и репродуктивные функции женщин и возникает непереносимость традиционной пищи", – продолжает Кириллова.

Напомним, что в своем Telegram-канале Рогозин уточнил, что "это оружие влияет как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и предрасположенность к заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и ее вымиранию без влияния войн".

"Рогозина без еды, конечно, сложно представить. Если серьезно, то я разговаривала с научными сотрудниками Калифорнийского университета в Сан-Франциско, одного из ведущих медицинских исследовательских центров в США, они, конечно, подняли на смех идею болезней, которые могут поразить только россиян, – говорит Кириллова. - Даже в теории почти невозможно создать такой вирус, потому что это означает, что этнос должен быть очень замкнутым, там должны быть какие-то гены, которых нет ни в каких других этносах, а сейчас это практически невозможно найти. И это совершенно невозможно с русским этносом, потому что он не монолитный".

Одним из наиболее тревожных факторов эксперт называет повторение российскими режимом тезисов, которые в свое время транслировали Адольф Гитлер: "Сюда относятся и слова Путина о нацпредателях, и заявление о "великой исторической миссии России, которая спасает весь мир".

Собеседница отмечает, что на центральных телеканалах России "идет пропаганда в стиле третьего рейха". По ее словам, эти лозунги транслируются повсеместно.

Резкую смену риторики заметили даже у экс-премьера Дмитрия Медведева. Как обратила внимание "Независимая газета", выступления Дмитрия Медведева полностью стирают его старый образ – сторонника модернизации и равных отношений с Западом. Свой первый пост в Telegram, например, Медведев посвятил "сумасшедшей русофобии Запада". "Нашу страну, – написал Медведев, – обязательно нужно [Западу] загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англосаксонского мира. Но у России достаточно мощности, чтобы поставить на место всех врагов нашей страны".

Как подытоживает Кириллова, популяризируемая на ТВ идеология "почти не отличается от миссии "великой Германии" и "великой арийской расы": "То есть, что наша историческая миссия, миссия России - сломать вот этот вот мировой порядок. Они прямо говорят, что в Украине они не остановятся.