Беларусь и Россия начали единую кампанию дезинформации о войне в Украине: повторяют тезисы Гитлера, - медиаэксперты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Минск и Москва ведут информационную атаку против Киева и Запада, выяснили медиа эксперты, проанализировавшие основные нарративы пропаганды обеих стран.
Официальный Минск отказался от принципов нейтралитета в освещении вторжения РФ в Украину – провластные СМИ Беларуси в полном объеме участвуют в информационной кампании, продвигаемой Кремлем, следует из доклада, опубликованного проектом Пресс-клуба Беларуси MediaIQ. Подконтрольные медиа-рупоры Москвы и Минска формируют у россиян и белорусов альтернативную реальность, в которой война называется – "освободительной операцией", а Вооруженные силы Украины "националистами и бандеровцами". Эксперты обнаружили, что транслируемые тезисы все больше напоминают пропаганду в нацистской Германии, пишет Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
Освещение вторжения РФ в Украину "принципиально отличается от освещения в 2014 году аннексии Крыма и войны на Донбассе", говорится в докладе, подготовленном MediaIQ.
"Тогда госСМИ Беларуси черпали новости в основном из российских, а не украинских источников, но избегали слов-маркеров, указывающих на отношение к конфликту. Основным источником информации для госСМИ остаются российские госСМИ и Telegram-каналы, однако не происходит последовательной очистки контента от антиукраинских ярлыков, более того, многие из них взяты на вооружение белорусской государственной пропагандистской машиной", - отмечается в докладе.
Канал государственного информационного агентства Беларуси в Telegram. Снимок с экрана.
Подготовка общественного мнения в Беларуси началась за несколько месяцев до начала войны, говорит соавтор доклада, медиаэксперт Павлюк Быковский.
"Осенью Александр Лукашенко и государственная пропаганда стали говорить о том, что в Киеве находится хунта, укрфашисты, националисты. Весь арсенал маркеров, используемых российской пропагандой, стал использоваться и белорусской стороной", - говорит Быковский. - Мы заметили также, что было очень много прямых перепостов сообщений российских медиа, причем это делали, в частности, и государственное информационное агентство БЕЛТА, а также другие государственные медиа".
Канал белорусского телеканала ОНТ в Telegram. Снимок с экрана.
Белорусские госСМИ избегали квалифицировать действия российской стороны как агрессии, говорится в докладе: "В то же время транслируется позиция Кремля об агрессивности Украины, которая якобы атаковала самопровозглашенные, а по сути контролируемые Россией "Донецкую и Луганскую народные республики", а также действия России в отношении Украины описываются эмоционально нейтральными эвфемизмами ("операция", "взяли под контроль") и оправдываются защитой людей "от издевательств и геноцида со стороны киевского режима", "демилитаризацией Украины", "денацификацией Украины", а также тем, что в Киеве правят якобы не легитимные власти, а хунты. Последний термин – явно из арсенала манипуляционных приемов демонизации противника и активно использовался еще и советской пропагандой".
"После того, как Путин сказал, что со "стаей наркоманов и неонацистов" нельзя вести переговоры, это стало использоваться и белорусской государственной пропагандой, - отмечает Быковский. - Фактически происходит такое смешение понятий, что такое власть Украины. Указывается, что это якобы военная хунта, захватившая власть".
Манипуляции используются при освещении боев между российскими и украинскими войсками.
"Вооруженные силы Украины стали называться националистами или нацистами. То есть, если раньше использовалось, Вооруженные силы Украины сделали то, сейчас говорится, что это нацисты обстреляли или удерживают оборону такого города, удерживают такой город. Это альтернативная номинация, это известный манипулятивный прием, который заставляет аудиторию воспринимать происходящее немного иначе", - продолжает эксперт.
Белорусские пропагандисты дезинформируют аудиторию также о том, с кем идет война и где. Так, в ряде белорусских медиа происходящее описывается как война между РФ и Западом.
Информационная программа Первого канала от 9 марта 2022 года. Снимок с экрана.
"Украинский режим в белорусских государственных медиа представляется как марионеточный. Белорусские пропагандисты иногда говорят о войне России с Соединенными Штатами или Западом, то есть якобы не происходит войны с Украиной, на территории Украины якобы (ведется) война с Западом", - говорит Быковский.
Происходящее, по его словам, описывается как "освободительная операция".
"То есть вооруженные силы или народная милиция "ЛНР-ДНР" они освобождают украинские города. Это переворачивание с ног на голову, но в эфире это не выглядит как что-то новое, потому что это говорится уверенным тоном, - продолжает собеседник, отмечая, что пропагандисты называют местом проведения военных действий, в основном, Донбасс: Луганск и Донецк: "Получается, что все основные действия происходят именно там".
Эксперт отметил, что, несмотря на отказ от информационного суверенитета, пропаганда государственного ТВ может смениться одним нажатием рубильника, поскольку ее основная цель – сохранение у власти Александра Лукашенко.
"Сначала он [Лукашенко] рассчитывал на то, что произойдет блицкриг. Об этом говорила российская пропаганда, и я думаю, что многие белорусские военные тоже так считали. Но блицкрига не оказалось. И Лукашенко, как "политическое животное", всегда держит нос по ветру и всегда пытается вывернуться из сложных ситуаций, - подытожил Быковский. – Поэтому, скорее всего, есть еще и такие дополнительные мнения о том, что можно пройти между каплями дождя и потом оказаться миротворцем, когда это закончится, если Украина сможет отстоять свою независимость. А если Россия победит, то мы таки были союзниками".
По словам аналитика Джеймстаунского фонда Ксении Кирилловой (Kseniya Kirillova, The Jamestown Foundation), основные месседжи российской пропаганды очень противоречивы.
"С первого же дня вторжения шла опора на страх и образ внешней угрозы и, соответственно, продвигался нарратив о вынужденности войны", - отмечает Кириллова, подчеркивая, что это сочеталось с лозунгами о том, что Россия это якобы "самое миролюбивое государство и выступает за мир во всем мире".
Но парадоксально, что пропагандисты уже не скрывают, что "великая миссия России – это излом "порочного англосаксонского порядка", продолжает аналитик: "Они уже не скрывают, что напали первыми, что рассматривали возможность захвата Украины еще в 2014 году, и восемь лет готовились к этому. Это полностью противоречит версии о вынужденности и нежелательности войны.
При этом версия о вынужденности войны, отмечает собеседница, сама по себе внутренне противоречива. Как следствие, пропаганда приобретает абсолютно гротескные формы.
"Пропаганда утверждает, что Украина якобы создавала ядерное оружие, в частности выступил Николай Азаров (экспремьер Украины во времена Януковича. – Ред.) и озвучил, что это НАТО якобы готовило ядерный удар по России с территории Украины, – размышляет Кириллова. – Также был запущен фейк о том, что в Украине якобы разрабатывалось биологическое оружие, готовое уничтожить славянский этнос, и Минобороны РФ даже вынесло это на свой официальный брифинг. Их даже не смущает, что украинцы – это тоже славяне. С этим биологическим оружием уже доходит до каких-то фантастических форм. То есть, официально Минобороны заявляло, что птицы рассматривались как переносчики этих болезней. Выходит, что птицам дали специальную задачу, и они точно знали, кого нужно заражать?"
Новость на официальном сайте ТАСС. Снимок с экрана.
Отметим, что заявление военного ведомства РФ активно транслировала государственная пропаганда.
"Совершенно фантастическое продолжение этой темы дал Дмитрий Рогозин (глава Роскосмоса. – Ред.). Он сказал, что от этого биологического оружия нарушаются и репродуктивные функции женщин и возникает непереносимость традиционной пищи", – продолжает Кириллова.
Напомним, что в своем Telegram-канале Рогозин уточнил, что "это оружие влияет как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и предрасположенность к заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и ее вымиранию без влияния войн".
"Рогозина без еды, конечно, сложно представить. Если серьезно, то я разговаривала с научными сотрудниками Калифорнийского университета в Сан-Франциско, одного из ведущих медицинских исследовательских центров в США, они, конечно, подняли на смех идею болезней, которые могут поразить только россиян, – говорит Кириллова. - Даже в теории почти невозможно создать такой вирус, потому что это означает, что этнос должен быть очень замкнутым, там должны быть какие-то гены, которых нет ни в каких других этносах, а сейчас это практически невозможно найти. И это совершенно невозможно с русским этносом, потому что он не монолитный".
Одним из наиболее тревожных факторов эксперт называет повторение российскими режимом тезисов, которые в свое время транслировали Адольф Гитлер: "Сюда относятся и слова Путина о нацпредателях, и заявление о "великой исторической миссии России, которая спасает весь мир".
Собеседница отмечает, что на центральных телеканалах России "идет пропаганда в стиле третьего рейха". По ее словам, эти лозунги транслируются повсеместно.
Резкую смену риторики заметили даже у экс-премьера Дмитрия Медведева. Как обратила внимание "Независимая газета", выступления Дмитрия Медведева полностью стирают его старый образ – сторонника модернизации и равных отношений с Западом. Свой первый пост в Telegram, например, Медведев посвятил "сумасшедшей русофобии Запада". "Нашу страну, – написал Медведев, – обязательно нужно [Западу] загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англосаксонского мира. Но у России достаточно мощности, чтобы поставить на место всех врагов нашей страны".
Как подытоживает Кириллова, популяризируемая на ТВ идеология "почти не отличается от миссии "великой Германии" и "великой арийской расы": "То есть, что наша историческая миссия, миссия России - сломать вот этот вот мировой порядок. Они прямо говорят, что в Украине они не остановятся.
Пожалуйста, подождите...
А чому ?
Бо злочинна діяльність любого суб'єкта зі злочинними нахилами розвивається, посилюється і стає жорстокішою, якщо його не зупинити вчасно - в її зародку!
Так було в свій час з Гітлєром, так нині є і з Путіним!
Причому, перелік дійових осіб (держав) які мали це здійснити, але не побажали в минулому, лишився практично незмінним.
і нині.
-Спочатку була маленька авантюра Орди в Молдавії - пронесло... Захід, як в рот води набрав...
-Потім була більш серйозна авантюра Орди в Грузії - захід висловив заяложену..."стурбованість"..
-Далі - захват Криму і ОРДЛО, створення "республік" - їх Захід просто не визнав... і ввів дитячі санкції проти Орди, продовжуючи розвивати і збільшувати торгівлю з Ордою, всупереч своїм же санкціям
-Нинішня інвазія Орди в Україну викликала "серйозне занепокоєння", але геть не через проблеми України, а через можливе поширення апетитів Орди на Європу. Почали Україні давати зброю, але "по чайній ложці", бо кажуть вже що -дорого... А в скільки сотень разів їх допомога дешевша від тої зброї, яку той же Захід заставив Україну передати Орді?
Захід у 2-гу Світову війну також спочатку не допомагав боротися проти Гітлєра, бо мов то була боротьба з комунізмом ( а в в Орди- боротьба з "нацизмом" в Україні, яка була штучно роздута на Заході, з подачі Ізраїлю і його лобі в США)
Потім Захід ввів лєнд-ліз для срср для посилення боротьби проти Гітлєра, а далі й США та Англія були вимушені відкрити Другий фронт проти Гітлєра... і самим вступити в війну з ним
Приблизно за такою ж схемою може піти розвиток і нинішніх подій
Кім Чен Ин теж лапшає про ворожість всього світу.
Одні корейці живуть і процвітають, а інші жевріють в концтаборі.
Борьба, которую мы видим, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны, наших детей. Мы будем сражаться быть и оставаться Россией.
Mein Kampf. Adolf Hitler.
Смысл нашей политической борьбы заключается не в завоевании и покорении других народов, но в сохранении и обеспечении нашего собственного народа».
50 мин
Лайфхак для русских военных в Чернобыле:
если вам завидно, что ваши сослуживцы мародёрят в других городах Украины, а вы нет, - то ищите бывшую больницу: там в подвале спрятан стратегический запас одежды и спецсредств. Не благодарите
Об этом 22 марта заявило КГБ Лукашенко в надежде, что все двадцать сотрудников посольства Украины всё правильно поймут и сами уедут, избавив дуче-батьку от процедуры официального разрыва дипотношений. Это заявление появилось через одиннадцать дней после того, как последний белорусский дипломат покинул Украину по команде Лукашенко.
Де-факто Беларусь 11 марта разорвала дипотношения с Украиной, что считается первым признаком объявления войны. Штаб Лукашенко одиннадцать дней терпеливо ждал, когда же МИД Украины сделает ответный шаг, а тот его всё не делал и не делал. Терпение Лукашенко лопнуло, и он приказал КГБ повлиять на Украину и ускорить процесс. Но получил совсем не тот результат, которого ждал. МИД Украины в тот же день официально ответил дуче-батьке, - не надо гнать пургу, и никого из своих сотрудников не отозвал. Так дуче-батьку поставили перед необходимостью самому объявить войну и отразить нападение Украины, захватившей одно здание в Минске и поднявшей над ним свой флаг.
Но дуче-батька пока так и не решился на военную операцию по нанесению превентивного удара по зданию посольства Украины в Беларуси. Вместо этого 23 марта в эфир отправили Александра Вольфовича, госсекретаря Совбеза Беларуси, чтобы он сказал: «Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какой-нибудь военный конфликт, но свою страну, свою территорию мы будем защищать». Кто втягивает, в какой конфликт и с кем, - Вольфович не признался.
Почему такое заявление в момент, когда все ждут, что Лукашенко, наконец, без всяких обиняков объявит войну Украине, сделал не он, а Вольфович, имеет одно единственное объяснение: объявлять войну - это прерогатива дуче-батьки. Поскольку он сделать это 23 марта был ещё не готов, то абстрактно поговорить о мире в эфир отправили Вольфовича. Дуче-батька о мире уже столько наговорил, что ему никто не верит, а на наглые происки украинского посольства, которое демонстративно не уезжает из Минска, реагировать как-то надо. Можно сказать, что у Лукашенко в Минске теперь свой Мариуполь, но он не может его бомбить.
Такой манёвр Лукашенко связан прежде всего с тем, что его собственная или российская разведка информировала, вечером по минскому времени Госдеп США официально назовёт действия российской армии в Украине военным преступлением и заявит, что будет требовать суда над виновными. У дуче-фюрера поняли: с объявлением войны лучше пока повременить, несмотря на всю настойчивость Кремля. Тем более, что на 24 марта был назначен экстренный саммит, и что там решат, - у Лукашенко не знали.
Конфигурация фронтов тоже такова, что когда рашистов начнут гнать из Киевской и Черниговской областей, то отступать они могут только в Беларусь, откуда и пришли. По ним в Беларуси обязательно прилетит, если её армия не будет сама их разоружать и сдавать в плен украинским или польским войскам.
Все эти внешнеполитические соображения и умерили пыл Лукашенко с объявлением войны Украине или НАТО. Но кроме них на дуче-батьку давят ещё и внутриполитические соображения. Перед глазами у него живой пример пока ещё живого Кадырова, которого московиты демилитаризируют и «денацифицируют» по полной программе.
Кремль ультимативно потребовал от Кадырова вернуть кровью его гвардейцев те деньги, который он получал от Москвы двадцать лет. Поскольку Кадыров хочет их и впредь получать, то был вынужден отправить на войну своих гвардейцев. Развести Москву и подменить их кем-то другим он не смог. В результате число бойцов, находящихся под его командование резко сократилось и будет сокращаться по мере восполнения потерь, которые кадыровцы будут нести в Украине. Кремль не только воюет руками чеченцев, но и попутно разоружает Кадырова. Чем больше их уедет воевать в Украину и оккупировать Беларусь, тем меньше бойцов останется в его распоряжении. Те, кто сейчас находится в Украине и Беларуси уже де-факто подчиняются не ему, а российским генералам и могут быть ими разоружены в любой момент. Когда такая демилитаризация Кадырова наберёт обороты, то Москва приступит к «денацификации» Чечни и приведению её к стандартам типовой российской провинции.
Разоружение чеченцев и их «денацификация» не были главной целью для Москвы при планировании нападения на Украину, но её генштаб не мог не учитывать такую перспективу, возможности которой только будут расти по мере продолжения войны.
Кадыровцы отнюдь не случайно зашли из Беларуси под Киев и Чернигов уже в первые дни войны. Не случайно и то, что Кремль свёл их в приграничной Гомельской области в отряды так называемой «военной дорожной полиции». Население этой стратегически важной области смешанное - белорусы, украинцы, русские и такие себе «советские люди». Все они одинаково несимпатичны кадыровцам, для которых не проблема стрелять в них без всяких объяснений. Служба в такой «полиции» пока не опасна и доходна, и тут совпадают интересы как Москвы, так и среднего звена командования кадыровцев, а также их рядового состава.
Для Москвы концентрация кадыровцев в Гомельской области - это ещё один практический шаг к оккупации Беларуси и тихой смене в ней власти на местах. Кадыровские патрули уже де-факто вытесняют белорусскую милицию на обочину, где ту ждут кадровые чистки перед переформатированием её остатков в полицию Рф. Для вояк Кадырова всех званий поездка в Беларусь - это не только способ обогатиться, но и вырваться на просторы бандитского набега из затхлой атмосферы Чечни, где на десятилетие вперёд расписано, кто кому босс и сколько надо ему платить. Поездка в Беларусь - это расширение поля деятельности кадыровской мафии и решение её собственных проблем. Поэтому большинство, особенно рядовых бойцов Кадырова, не прочь поехать в Беларусь. Перспектива пограбить в Украине во время войны и «зачисток» тоже вдохновляет их.
Так Москва похищает у Кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие «активные мероприятия», как выражаются «чекисты».
В штабе Лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Для них не очевидно, что РФ выиграет у Украины эту войну, зато очевидно, что активное вступление в неё Польши и других стран НАТО всё меняет. Ядерный бред Москвы вообще исключает любое планирование для штаба Лукашенко. В случае теоретической победы РФ во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.
В штабе Лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила Москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне РФ. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.
Источник: Сергей Климовский, кандидат исторических наук
Посмотрите очень интересный сериал "Как стать тираном" на нетфликсе есть, там всё подробно рассказывается как по этой методичке становились тиранами Гитлер, Муссолини, Каддафи и т.д..
Так же по ней чётко работают Путин и Лукашенко.. и ещё кое кто, не буду называть что б не разводили срач, каждый для себя сам поймёт после просмотра, особенно первой части сериала и первых шагах тиранов
Що тут сказати. Є версія, що сім разів підряд зроблена дурниця на восьмий раз автоматично стає нормою.
П.С. Схоже, москалі цю ідею ретельно перевіряють у Чорнобаївці.
Або ведмедиків.
Джерело:
твітер Міноборони Великої Британії