"Блестящее! Блестящее сказано!", - белорусский пропагандист Азаренок о цитате нациста Геббельса. ВИДЕО

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок назвал блестящей цитату нациста Йозефа Геббельса с его выступления 12 марта 1933 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цитату Геббельса Азаренко зачитали, не указав ее автора. И только после того, как пропагандист положительно отозвался о ней, сообщили об этом.

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