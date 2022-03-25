Первые минуты после удара российских оккупантов по драматическому театру в Мариуполе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, сделанная в первые минуты после атаки российских оккупантов на драмтеатр Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на коротком фрагменте есть люди, выжившие после авиаудара на первом этаже театра и частично зафиксированы разрушения.

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