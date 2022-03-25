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Первые минуты после удара российских оккупантов по драматическому театру в Мариуполе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, сделанная в первые минуты после атаки российских оккупантов на драмтеатр Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на коротком фрагменте есть люди, выжившие после авиаудара на первом этаже театра и частично зафиксированы разрушения.
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Очень забавный сюр, хотя люмпенат об этом и не подозревает