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Первые минуты после удара российских оккупантов по драматическому театру в Мариуполе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, сделанная в первые минуты после атаки российских оккупантов на драмтеатр Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на коротком фрагменте есть люди, выжившие после авиаудара на первом этаже театра и частично зафиксированы разрушения.

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Автор: Анастасія Потіха
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Який жах. І це все рашисти вчинили.
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25.03.2022 12:20 Ответить
Твари нацисткие.Никогда вам это не простит никто
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25.03.2022 12:20 Ответить
не не не...там шовинизм с фашистским акцентом под соусом гуZZкие всех равней!

Очень забавный сюр, хотя люмпенат об этом и не подозревает
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25.03.2022 12:42 Ответить
Слов нет от действий путиноидов.
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25.03.2022 12:23 Ответить
Хорошее доказательство для Гааги в сочетании с признанием Лаврова, азовцев нет на видео.
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25.03.2022 12:27 Ответить
Ого скільки там бендер-азовців
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25.03.2022 12:31 Ответить
твари скажут постанова - картины на стене висят
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25.03.2022 12:34 Ответить
Мне похрену что скажет мерзенный сброд.
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25.03.2022 13:35 Ответить
Щоб всім було понятно - серед росіян 90 % це кончені дауни, зберігати їм життя чи не зберігати це вибор наших військових ЗСУ. Я б дуже гуманим не був, хай Арестович йде по адресі руского корабля.
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25.03.2022 13:43 Ответить
не брать в плен!рвать на куски!
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25.03.2022 14:10 Ответить
 
 