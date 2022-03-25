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Жители оккупированного Новотроицкого вышли на митинг за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Новотроицком Херсонской области состоялся митинг против агрессоров.

Об этом сообщает "Суспільне Херсон", передает Цензор.НЕТ.

"В Новотроицком Херсонской области люди вышли на мирный митинг. Они скандируют: "Новотроїцьке - це Україна!" "Україна понад усе!" - сказано в сообщении.

Жители оккупированного Новотроицкого вышли на митинг за Украину 01
Жители оккупированного Новотроицкого вышли на митинг за Украину 02
Жители оккупированного Новотроицкого вышли на митинг за Украину 03
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Вопрос к касапам куда вы пришли?
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25.03.2022 12:37 Ответить
Не устаю восхищаться героизмом наших людей.
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25.03.2022 12:39 Ответить
Перед кацапом двері зачиняй, воно в вікно суне.
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25.03.2022 12:39 Ответить
Подвиг лисого.
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25.03.2022 12:42 Ответить
Не всі воюють на фронті. Ті, що не мають військових навичок, є нікому не потрібним баластом.
Крім передової, є ще інформаційний фронт. Обсміювати окупанта і піднімати настрій українцям дуже важливо:
https://www.youtube.com/c/studiya95kvartal/videos

Я не фанат Кварталу і Президента, але вважаю, що не потрібно кидати камні на цих хлопців.
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25.03.2022 13:20 Ответить
А де голова ради, де була тероборона?
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25.03.2022 12:43 Ответить

Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:43 Ответить
Щоб Ланы шырокополи и Днипро и Кручи, сталы б вам впоперек горла МОСКАЛИ ******!
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25.03.2022 13:32 Ответить
 
 