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Жители оккупированного Новотроицкого вышли на митинг за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Новотроицком Херсонской области состоялся митинг против агрессоров.
Об этом сообщает "Суспільне Херсон", передает Цензор.НЕТ.
"В Новотроицком Херсонской области люди вышли на мирный митинг. Они скандируют: "Новотроїцьке - це Україна!" "Україна понад усе!" - сказано в сообщении.
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Крім передової, є ще інформаційний фронт. Обсміювати окупанта і піднімати настрій українцям дуже важливо:
https://www.youtube.com/c/studiya95kvartal/videos
Я не фанат Кварталу і Президента, але вважаю, що не потрібно кидати камні на цих хлопців.
Смерть всiй рашистськiй наволочi !