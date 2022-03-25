Жители оккупированного Новотроицкого вышли на митинг за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Новотроицком Херсонской области состоялся митинг против агрессоров.

Об этом сообщает "Суспільне Херсон", передает Цензор.НЕТ.

"В Новотроицком Херсонской области люди вышли на мирный митинг. Они скандируют: "Новотроїцьке - це Україна!" "Україна понад усе!" - сказано в сообщении.





