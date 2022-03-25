Момент падения ракеты в толпу людей на улице Академика Павлова в Харькове. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Уличные камеры наблюдения зафиксировали момент вчерашнего падения ракеты российских оккупантов в толпу людей на улице Академика Павлова в Харькове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате обстрела погибли шесть человек, а еще 15 госпитализированы.
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+65 Qq Qqq f1a4586b
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+30 Mora Zfayfer
показать весь комментарий25.03.2022 12:41
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Також Президент Туреччини наразі не готовий приєднатись до санкцій проти росії через побоювання проблем з газом.
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ну что, Турция - наш будущий гарант?
"ізраіль", якщо не помиляюсь, також "гарант".
Ось де гарант так гарант!
но сжалюсь над тобой...
https://www.unian.net/politics/erdogan-otkazalsya-peredat-ukraine-rossiyskie-zrk-s-400-novosti-ukraina-amp-11758975.html
Смерть всiй рашистськiй наволочi !
Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ - Шойгу и Игоря Костюкова - нач ГУ ГШ ВС РФ.
Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания.
Від того не легше.
Може міномет - 60 -80 ???
Что бы не знали ни вы, ни ваши выродки ни счастья ни удачи никогда!