"Долбо#б! Ты же гнилой человек!", - активисты нашли в Испании прокремлевского блогера Шария. ВИДЕО
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Украинские активисты нашли прокремлевского блогера Анатолия Шария и его дом в Испании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Ян Доброносов и публикует видеозапись, сделанную активистами.
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Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги.
Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы."
Возможно пэдофилу Шарию нравятся не только дети, но и транссэксуалы, такое бывает
Супруга украинофоба Анатолия Шария, известного своими пропагандистскими выступлениями в адрес Украины, оказалась транссексуалом. Об этом пишут авторы украинско-нидерландского проекта «Преступления России» в твиттере.
Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги.
Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы.
Всё бы ничего - транссексуалы тоже люди, и имеют право любить и быть любимыми. Только ведь вспоминаются вопросы Анатолию Шарию на Ютубе, типа «А почему у тебя, Толя, рот постоянно такой влажный?».
И тут реально начинаешь понимать, как россияне смотрят видео с участием Шария. Как представляют они Толю, делающего Ольге куни, и видят, как его борода трется об большие волосатые яйца Зураба.
Є ж кримінальна справа де він стріляв з пістолета.