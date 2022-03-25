"Долбо#б! Ты же гнилой человек!", - активисты нашли в Испании прокремлевского блогера Шария. ВИДЕО

Украинские активисты нашли прокремлевского блогера Анатолия Шария и его дом в Испании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Ян Доброносов и публикует видеозапись, сделанную активистами.

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