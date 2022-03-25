Был удачный день. Получили важные обещания. Санкции закручивают гайки российской экономике, - Кулеба подытожил результаты вчерашних саммитов НАТО и G7. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о результатах саммитов НАТО и G7, состоявшихся вчера, 24 марта.

Дмитрий Кулеба объяснил, что 24 марта был насыщенным днем, ведь Владимир Зеленский мощно выступил на саммите НАТО, саммите G7, а также перед парламентом Швеции, передает Цензор.НЕТ.

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Министр пояснил, что он ожидает того, какими будут санкции ЕС. Также глава МИД пообщался со своими коллегами из Канады, Кувейта, Египта.

Политик объяснил, что сегодня удалось получить от партнеров.

"Очередные обещания. Как говорится - обещания-игрушки. И мы будем контролировать, чтобы они были выполнены", - заверил Кулеба.

Добавил, что это были очередные обещания по поддержке Украины и оружием, и финансами, и гуманитарной помощью, и санкциями.

Более того, США и Великобритания применили новые персональные санкции и санкции против российских финучреждений. Дмитрий Кулеба объяснил: "Если в первые дни войны санкциями, как огромным молотом ударили по российской экономике, то теперь каждым новым раундом – закручивают гайки. Это делает жизнь России невыносимой.

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Украина настаивает на кардинальных шагах по экономическим отношениям Европы с Россией. Наши дипломаты работают над тем, чтобы ЕС не покупал российский газ и нефть.

"Единственное системное решение, на котором мы настаиваем, – отказ от российских энергоносителей, чтобы не финансировать российскую экономику", – заявил Кулеба.

Кулеба рассказал, что в вопросе выхода с российского рынка международных компаний встречаются "качели", как с Renault.

"Я – человек справедливый. Поэтому, когда плохо себя ведут, я не стесняюсь, называю по имени и мы "бьем" их. Так же поступают президент и премьер-министр Украины. У нас здесь позиция четкая – если делают что-нибудь хорошее, то мы хвалим. Поэтому Renault сегодня хвалим за их мудрое и окончательное решение", - заметил министр.

По словам Кулебы, 24 марта очень важное решение огласила компания Philip Morris. Министр отметил, что не хвалит производителей табачной продукции, однако хочет похвалить бизнес, поскольку Philip Morris объявил очень серьезное сокращение своей работы в России и сворачивание инвестиций.

Мы благодарны за это решение, но мы будем продолжать настаивать на том, чтобы полностью они вышли с российского рынка. Производители табачной продукции являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Российской Федерации. Короче говоря, останутся россияне без IQOS, без крутых IQOS компании Philip Morris. Это для начала, а потом останутся и без всего остального", – отметил министр.

Также Кулеба поблагодарил компанию Shell, которая осознала свои прошлые ошибки и сворачивает деятельность в России.

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"Кроме того, они еще и выделили существенную гуманитарную помощь Украине. Поэтому не останавливаемся, продолжаем оказывать давление на Россию, продолжаем оказывать давление на то, чтобы западный бизнес выходил из России", - добавил министр.

Кулеба подытожил, что также продолжается борьба со всеми бизнесами в Европе, которые прикрывают страну-террористку или сочувствуют ее агрессии против Украины.