В России массово рассылают повестки военнообязанным и предлагают службу по контракту: "За Украину обещают $53 ежесуточно и двойную ставку". ВИДЕО
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Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что российские войска массово вызывают повестками военнообязанных и предлагают заключить краткосрочные контракты на службу в армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации Левиева, военные чиновники обещают получение статуса участника боевых действий, двойную должностную ставку и суточные в размере 53 доллара США.
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На меня надвигается по стене таракан.
Ну и пусть надвигается, у меня есть капкан.
Нажимаешь на кнопочку - таракан в западне.
Можно выпить и стопочку, можно выпить и две.
На меня надвигается по реке рыба-кит.
Ну и пусть надвигается, у меня динамит.
Нажимаешь на кнопочку - рыба-кит на куски.
Можно выпить и стопочку, можно выпить и три.
На меня надвигается из кустов кацапин.
Ну и пусть надвигается, у меня карабин.
Нажимаешь на кнопочку - кацапину в ребро.
Можно выпить и стопочку, можно выпить ведро.
На меня надвигаются семь бандитов зараз.
Ну и пусть надвигаются, у меня есть фугас.
Нажимаешь на кнопочку - семь бандитов лежат.
Можно выпить и стопочку, можно выпить ушат.
На меня надвигается по стене майский жук.
Ну и пусть надвигается, я на бомбе сижу.
Нажимаешь на кнопочку - майский жук улетел.
Можно выпить и стопочку, только я не успел.
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