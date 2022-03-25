"Могут перегрупировать и опять на войну отправить. Хотя групировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - оккупант про потери и бои в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский оккупант в разговоре с родным рассказывает о потерях в подразделении и о том, что его остатки отведены ближе к АРК Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, стало известно из телефонного разговора, который перехватили украинские спецслужбы. В разговоре он выражает надежду, что в ближайшее время его выведут в оккупированный Крым, а затем в место постоянной дислокации.
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показать весь комментарий25.03.2022 15:37
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Спати намагалися.
Після зустрічи із нами
Перегрупувалися:
Замість сраки - голова,
Де макітра - срака,
Відступа одна нога,
Інша - йде в атаку...
Навіть не літатимуть, із-за зайвої ваги. А так, пішки ходитимуть.
Це не вірна фраза. Правильно буде:
Увага! Руський язик!
Бо який руський язик без мата?