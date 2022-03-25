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армия РФ (15385) война (46875) уничтожение (3850) перехват (319)

"Могут перегрупировать и опять на войну отправить. Хотя групировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - оккупант про потери и бои в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский оккупант в разговоре с родным рассказывает о потерях в подразделении и о том, что его остатки отведены ближе к АРК Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, стало известно из телефонного разговора, который перехватили украинские спецслужбы. В разговоре он выражает надежду, что в ближайшее время его выведут в оккупированный Крым, а затем в место постоянной дислокации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В России массово рассылают повестки военнообязанным и предлагают службу по контракту: "За Украину обещают $53 ежесуточно и двойную ставку". ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
300 тые они. Лежат в канаве подыхают.
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25.03.2022 15:27
+16
Два полковники в канаві
Спати намагалися.
Після зустрічи із нами
Перегрупувалися:
Замість сраки - голова,
Де макітра - срака,
Відступа одна нога,
Інша - йде в атаку...
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25.03.2022 15:44
+12
самка свинособаки аж расстроилась шо кобель ешо живой ...
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25.03.2022 15:37
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300 тые они. Лежат в канаве подыхают.
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25.03.2022 15:27 Ответить
Два полковники в канаві
Спати намагалися.
Після зустрічи із нами
Перегрупувалися:
Замість сраки - голова,
Де макітра - срака,
Відступа одна нога,
Інша - йде в атаку...
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25.03.2022 15:44 Ответить
кацапські 300-ті, це личинки 200-х
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25.03.2022 18:11 Ответить
Мабуть, полковники пішли до когось у раби
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25.03.2022 18:32 Ответить
Чикаємо, моральний дух у них на висоті буде.
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25.03.2022 15:29 Ответить
смертники на бетеэре )
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25.03.2022 15:30 Ответить
самка свинособаки аж расстроилась шо кобель ешо живой ...
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25.03.2022 15:37 Ответить
Ну да. Сегодня Анзор в гости зайдёт.
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25.03.2022 15:45 Ответить
анзор уже там живёть..
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25.03.2022 16:05 Ответить
Полковніков ваших собаки доїдають. Не їдьте сюди тут вже нічого нема (
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25.03.2022 15:38 Ответить
Самке *****, ліж би гроші йшли за звірства цього покидька
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25.03.2022 15:39 Ответить
Настоящий пАлковник. В колодце они, после бритвой по горлу.
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25.03.2022 15:40 Ответить
Ну и чо? Чо,чо..."груз200",чо. Тьфу,блеать. Зверьё кацапское.
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25.03.2022 15:44 Ответить
"Ну и чо? Чо,чо..."груз200",чо. - ну а ты чо не "200" то чо.. давай быстрее то чо , а то ипатеку гасить нада чо ..."
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25.03.2022 16:08 Ответить
путя сказал в морг-значит в морг
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25.03.2022 15:45 Ответить
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25.03.2022 15:47 Ответить
Синиці будуть,як індики!
Навіть не літатимуть, із-за зайвої ваги. А так, пішки ходитимуть.
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25.03.2022 18:17 Ответить
Слухав бы и слухав..))
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25.03.2022 15:47 Ответить
Увага! Ненормативна лексика!

Це не вірна фраза. Правильно буде:

Увага! Руський язик!

Бо який руський язик без мата?
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25.03.2022 16:31 Ответить
на ордынском пишіть правильно рюзгэ ызыгъ блеат
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25.03.2022 18:36 Ответить
Мені важко таке писати. Від руський язик в мене пальці ломаються
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25.03.2022 18:50 Ответить
 
 