"Могут перегрупировать и опять на войну отправить. Хотя групировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - оккупант про потери и бои в Украине. ВИДЕО

Российский оккупант в разговоре с родным рассказывает о потерях в подразделении и о том, что его остатки отведены ближе к АРК Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, стало известно из телефонного разговора, который перехватили украинские спецслужбы. В разговоре он выражает надежду, что в ближайшее время его выведут в оккупированный Крым, а затем в место постоянной дислокации.

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